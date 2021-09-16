  • DOLAR 8,4572 %0,2594
  • EURO 9,9585 %-0,0869
  • ALTIN 484,9975 %-0,2992

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Emre Kongar

Tencere ile özgürlük ilişkisi

Emre Kongar

Mustafa Balbay

Hezimete kılıf: Makas değişikliği, fahiş fiyat, iş seçemeyenler!

Mustafa Balbay

Orhan Bursalı

Covid cinayetleri!

Orhan Bursalı

Ergin Yıldızoğlu

‘Maoizm’ 2.0

Ergin Yıldızoğlu

Barış Terkoğlu

Hem sen bunun farkındasın hem de polis farkında

Barış Terkoğlu

Olaylar Ve Görüşler

Korona günlerinde besin güvenliği - Prof. Dr. Çağatay GÜLER

Cumhuriyet Yazarlar

Erdal Sağlam

Karşılık kararı, faiz indirimini kolaylaştırmaz

Erdal Sağlam

Barış Pehlivan

Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul

Barış Pehlivan

Mehmet Ali Güller

İdlib düğümünün artan maliyeti

Mehmet Ali Güller

Zeynep Oral

Mikis Theodorakis: DİRENİŞTEN evrensel uyuma

Zeynep Oral

Gülengül Altınsay

Önümüzdeki maçlara bakacağız

Gülengül Altınsay

Bedri Baykam

Orhan Aydın taş gibidir, bilin…

Bedri Baykam

Hikmet Altınkaynak

Şiirin sultanları...

Hikmet Altınkaynak

Yazgülü Aldoğan

AKP kaybetmeye mahkûmdur

Yazgülü Aldoğan
Bilim Kurulu üyesinden kritik 'Delta Plus' açıklaması
Türkiye 16 Eylül

Bilim Kurulu üyesinden kritik 'Delta Plus' açıklaması
Semih öldü, ailesi tutuksuz yargılamaya isyan etti
Türkiye 16 Eylül

Semih öldü, ailesi tutuksuz yargılamaya isyan etti
İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması!
Siyaset 16 Eylül

İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması!
Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
Türkiye 16 Eylül

Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
Türkiye 16 Eylül

Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
Altın fiyatlarında son durum
Ekonomi 16 Eylül

Altın fiyatlarında son durum
Asgari ücretli ölüme terk edildi
Ekonomi 16 Eylül

Asgari ücretli ölüme terk edildi
20 milyon Avro'luk hurda
Türkiye 16 Eylül

20 milyon Avro'luk hurda
MHP'de istifa
Siyaset 16 Eylül

MHP'de istifa
Laikliğe Çağrı Birlikteliği'nden yurttaşlara çağrı
Türkiye 16 Eylül

Laikliğe Çağrı Birlikteliği'nden yurttaşlara çağrı

Spor Haberleri

Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor 16 Eylül

Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haaland'dan Beşiktaş'la ilgili flaş açıklama!
Spor 16 Eylül

Haaland'dan Beşiktaş'la ilgili flaş açıklama!
Almanlardan Stefan Kuntz açıklaması
Spor 16 Eylül

Almanlardan Stefan Kuntz açıklaması
Şampiyonlar Ligi’nde 9 gollü maç!
Spor 16 Eylül

Şampiyonlar Ligi’nde 9 gollü maç!
Altay 2.5 günde 23 milyon TL kazandı!
Spor 16 Eylül

Altay 2.5 günde 23 milyon TL kazandı!
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru
Spor 16 Eylül

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

Yaşam Haberleri

Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor
Yaşam 16 Eylül

Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı
Yaşam 16 Eylül

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı
Çocuklarda bu belirtilere dikkat!
Sağlık 16 Eylül

Çocuklarda bu belirtilere dikkat!
Pandemide her 5 kişiden 3'ü kilo aldı
Sağlık 16 Eylül

Pandemide her 5 kişiden 3'ü kilo aldı
Uzmanından öğrencilere 'ton balığı' önerisi
Yaşam 16 Eylül

Uzmanından öğrencilere 'ton balığı' önerisi
Hollywood'un çarıkçısı, artık günlük hayat için üretiyor
Yaşam 16 Eylül

Hollywood'un çarıkçısı, artık günlük hayat için üretiyor

Video Haberler Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Futbol topuyla oynayan ayılar büyük ilgi gördü

Futbol topuyla oynayan ayılar büyük ilgi gördü
Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada
“Çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmeye çalıştı

“Çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
Dalgın taksici yürekleri ağza böyle getirdi

Dalgın taksici yürekleri ağza böyle getirdi
Bursa'da büyük tepki çeken görüntüler!

Bursa'da büyük tepki çeken görüntüler!
Ağıralioğlu'ndan AKP'lileri kızdıracak sözler

Ağıralioğlu'ndan AKP'lileri kızdıracak sözler
Denizde ortaya çıktı! Paniğe neden oldu

Denizde ortaya çıktı! Paniğe neden oldu
'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü

'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
Kız kardeşinin videosunda gördü, öldüresiye dövdü

Kız kardeşinin videosunda gördü, öldüresiye dövdü

Ekonomi Haberleri

Doğan Holding'den 120 milyon TL'lik yeni yatırım
Ekonomi 16 Eylül

Doğan Holding'den 120 milyon TL'lik yeni yatırım
Dolar/TL'nin gözü önümüzdeki haftada
Ekonomi 16 Eylül

Dolar/TL'nin gözü önümüzdeki haftada
Bitcoin'de son durum
Ekonomi 16 Eylül

Bitcoin'de son durum

Dünyadan Haberler

Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu
Dünya 16 Eylül

Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu
Çin’de deprem: Ölü ve yaralılar var!
Dünya 16 Eylül

Çin’de deprem: Ölü ve yaralılar var!
Rusya'dan Covid-19 aşısı zorunluluğuna itiraz
Dünya 16 Eylül

Rusya'dan Covid-19 aşısı zorunluluğuna itiraz
Papa'dan kürtaj çıkışı
Dünya 16 Eylül

Papa'dan kürtaj çıkışı
ABD'nin ne kadar Afgan mülteci alacağı belli oldu
Dünya 16 Eylül

ABD'nin ne kadar Afgan mülteci alacağı belli oldu
Arjantin'de kabine depremi!
Dünya 16 Eylül

Arjantin'de kabine depremi!

Bilim ve Teknoloji Haberleri

BM uyardı: İnsan hakları için ciddi bir risk oluşturuyor
Dünya 16 Eylül

BM uyardı: İnsan hakları için ciddi bir risk oluşturuyor
Spacex'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı
Bilim Teknoloji 16 Eylül

Spacex'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı
Facebook'tan Instagram'ın gençlik araştırmasına sansür
Bilim Teknoloji 16 Eylül

Facebook'tan Instagram'ın gençlik araştırmasına sansür

Foto Haberleri Tümü

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın
MHP seçmeninden dikkat çeken 'ittifak' yorumu

MHP seçmeninden dikkat çeken 'ittifak' yorumu
Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı

Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
Yıllar süren davada karar açıklandı

Yıllar süren davada karar açıklandı
Türeci ve Şahin'le görüşmesini ilk kez anlattı

Türeci ve Şahin'le görüşmesini ilk kez anlattı

Kültür ve Sanat Haberleri

FrInge Festival’e geri sayım
Türkiye 16 Eylül

FrInge Festival’e geri sayım
Cimri açık havada
Kültür-Sanat 16 Eylül

Cimri açık havada
Çizgilerin ve yalın formların ressamı: Şükriye Dikmen
Kültür-Sanat 16 Eylül

Çizgilerin ve yalın formların ressamı: Şükriye Dikmen

Kitap

BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap 16 Eylül

BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Selja Ahava: ‘Dünya noktalarda durmaz!’
Kitap 16 Eylül

Selja Ahava: ‘Dünya noktalarda durmaz!’
‘Empati yeteneği yüksek bir şairdi’
Kitap 16 Eylül

‘Empati yeteneği yüksek bir şairdi’
Gerçek bir halk kahramanı, Emrula!
Kitap 16 Eylül

Gerçek bir halk kahramanı, Emrula!
‘Umutsuzluk varsa umut vardır!’
Kitap 16 Eylül

‘Umutsuzluk varsa umut vardır!’
Füsun Akatlı’ya mektup!
Kitap 15 Eylül

Füsun Akatlı’ya mektup!

Günün Gazete Manşetleri

E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları