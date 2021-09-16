16 Eylül 2021 Perşembe
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Çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den art arda şiddetli yağış uyarısı
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ÜNLÜ RESTORANLARIN ÇALIŞANLARI...
İstanbul'un göbeğinde vale terörü!
"ÖNÜME İLGİNÇ BİR VİDEO DÜŞTÜ"
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Akşener'den 'ilk turda adaylık' açıklaması
SERBEST BIRAKILDI
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!
NESİN VAKFI YÖNETİCİSİNE SALDIRMIŞLARDI
İsmailağacılar hakkında yeni gelişme
İŞTE KUNTZ'UN YARDIMCISI
Rıdvan Dilmen açıklamıştı, detaylar belli oldu!
ÇÖZÜM BEKLİYOR
Koca'nın 'aşı' cevabına tepki
"SIRTIMIZDAN VURULDUK"
Fransa'dan Avustralya'ya "ihanet" tepkisi
CUMHUR’DA SIKINTI
Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’
MEMURLUKTAN ATILMIŞTI...
'Bu kadarını beklemiyordum'
TBB AÇIKLADI
Banka kredilerinde yeni dönem
KARAR İÇİN SON GÜN
Pfizer'dan itiraf gibi aşı açıklaması
DAVA AÇILMIŞTI
Paramount Otel davasında yeni gelişme
TAM 6 GOL OLDU
Beşiktaş'ın grubunda gol yağmuru!
İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
AKP'li belediyeden FETÖ ısrarı
DOĞRUSUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç an!
AŞI YAPTIRMAMIŞTI
Ünlü Youtuber koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Dünyaca ünlü koç yaşamını yitirdi!
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Dünya
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Çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası
Türkiye
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Spor
16 Eylül
Beşiktaş-Dortmund maçında rekor geldi!
CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI
Emre Kongar
Tencere ile özgürlük ilişkisi
Mustafa Balbay
Hezimete kılıf: Makas değişikliği, fahiş fiyat, iş seçemeyenler!
Orhan Bursalı
Covid cinayetleri!
Ergin Yıldızoğlu
‘Maoizm’ 2.0
Barış Terkoğlu
Hem sen bunun farkındasın hem de polis farkında
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Korona günlerinde besin güvenliği - Prof. Dr. Çağatay GÜLER
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Karşılık kararı, faiz indirimini kolaylaştırmaz
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Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul
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İdlib düğümünün artan maliyeti
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Mikis Theodorakis: DİRENİŞTEN evrensel uyuma
Gülengül Altınsay
Önümüzdeki maçlara bakacağız
Bedri Baykam
Orhan Aydın taş gibidir, bilin…
Hikmet Altınkaynak
Şiirin sultanları...
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AKP kaybetmeye mahkûmdur
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Bilim Kurulu üyesinden kritik 'Delta Plus' açıklaması
Türkiye
16 Eylül
Semih öldü, ailesi tutuksuz yargılamaya isyan etti
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16 Eylül
İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması!
Türkiye
16 Eylül
Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
Türkiye
16 Eylül
Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
Ekonomi
16 Eylül
Altın fiyatlarında son durum
Ekonomi
16 Eylül
Asgari ücretli ölüme terk edildi
Türkiye
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Türkiye
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Spor
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Çizgilerin ve yalın formların ressamı: Şükriye Dikmen
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Kitap
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Selja Ahava: ‘Dünya noktalarda durmaz!’
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