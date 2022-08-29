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Hadi şimdi sıra sizde!

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Türk dış politikası ve günümüz - Taner BAYTOK

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Zafer Bayramı ve Türkiye

Arif Kızılyalın

Müjdat Gezen

Memet Ali

Müjdat Gezen

Örsan K. Öymen

21. yüzyılda ortaçağ

Örsan K. Öymen

Şahin Aybek

Mesleki eğitime çok önem verdiğini söyleyen Mahmut Özer mesleki eğitimin başına neden bir tıp doktorunu atadı?

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Vaatler, gerçekler

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Kamyonet ile ticari araç çarpıştı: 2 çocuk öldü
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Siyaset 29 Ağustos

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