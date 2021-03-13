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CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Şükran Soner

İstiklal Marşımızın 100. yılında..

Şükran Soner

Olaylar Ve Görüşler

Devlet Güvenliğinde Denetimin Önemi - Yüksel Mansur KILINÇ

Cumhuriyet Yazarlar

Gülengül Altınsay

Anti-futbola karşı cevap

Gülengül Altınsay

Işık Kansu

Pulun Simgeledikleri

Işık Kansu

Miyase İlknur

Başımıza damat düşecek!

Miyase İlknur

Öner Yağcı

İnsan dönüştürülürken

Öner Yağcı

Deniz Yıldırım

Budala

Deniz Yıldırım

Barış Doster

Papa’nın Irak ziyareti, BOP ve milliyetçilik

Barış Doster

Mehmet Ali Güller

İhvancılığın iflası

Mehmet Ali Güller
AKP’li meclis üyesine istismar suçlaması
Türkiye 13 Mart

AKP’li meclis üyesine istismar suçlaması
Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
Türkiye 13 Mart

Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklık artıyor
Türkiye 13 Mart

Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklık artıyor
Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Türkiye 13 Mart

Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
‘Andımız’ artık okunmayacak
Türkiye 13 Mart

‘Andımız’ artık okunmayacak
Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
Türkiye 13 Mart

Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
Siyaset 13 Mart

Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Türkiye 13 Mart

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Mutant virüs nasıl bulaşır?
Koronavirüs 13 Mart

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Mutant virüs nasıl bulaşır?
Öztrak'tan 'ekonomide reform paketi' tepkisi!
Türkiye 13 Mart

Öztrak'tan 'ekonomide reform paketi' tepkisi!

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde 'cezalı'sı yok

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde 'cezalı'sı yok
Galatasaray Kayseri virajında

Galatasaray Kayseri virajında
Beşiktaşlı yöneticinin VAR isyanı!

Beşiktaşlı yöneticinin VAR isyanı!
Belhanda'dan duygusal veda

Belhanda'dan duygusal veda
Ataman: Efes o kupayı Türkiye'ye getirecek

Ataman: Efes o kupayı Türkiye'ye getirecek
Anadolu Efes'ten üst üste 7 galibiyet

Anadolu Efes'ten üst üste 7 galibiyet
Fenerbahçe basketbolda keyifsiz

Fenerbahçe basketbolda keyifsiz

Yaşam Haberleri

Bebeklerde de görülüyor; kıyafet seçimine dikkat!

Bebeklerde de görülüyor; kıyafet seçimine dikkat!
Öğrencilerin bir yılı heba oldu

Öğrencilerin bir yılı heba oldu
Hastaneye gidenlerin sayısı azaldı, evde ani ölüm arttı

Hastaneye gidenlerin sayısı azaldı, evde ani ölüm arttı
Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım
'Türkiye aşı siparişinde geride kaldı'

'Türkiye aşı siparişinde geride kaldı'
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür-Sanat46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
Uzmanından bahar yorgunluğundan kurtulma tavsiyeleri

SağlıkUzmanından bahar yorgunluğundan kurtulma tavsiyeleri
Belçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

DünyaBelçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!

Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
Ayvalık'ta kan donduran vahşet!

Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
HDP, A Haber'i şikayet etti

HDP, A Haber'i şikayet etti

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Koca'dan iki farklı açıklama! Sosyal medyada tepki çekti

Koca'dan iki farklı açıklama! Sosyal medyada tepki çekti
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi

Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
Kılıçdaroğlu sordu, dönerci yanıt vermekte zorlandı

Kılıçdaroğlu sordu, dönerci yanıt vermekte zorlandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye 13 Mart

"Her şantiyede bir şef"
Kuşoğlu: Reform için zaman yok, kadro yok, irade yok
Siyaset 13 Mart

Kuşoğlu: Reform için zaman yok, kadro yok, irade yok
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın açıkladığı pakete tepki
Türkiye 12 Mart

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın açıkladığı pakete tepki
Ekonomik reform paketi açıklandı
Ekonomi 13 Mart

Ekonomik reform paketi açıklandı
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Ekonomi 13 Mart

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BB Energy Grubu Türkiye pazarına girdi

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Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
Dünya 13 Mart

Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
Yunanistan Başbakanı'ndan polis şiddeti açıklaması
Dünya 12 Mart

Yunanistan Başbakanı'ndan polis şiddeti açıklaması
Rusya'ya yaptırımlar uzadı
Dünya 12 Mart

Rusya'ya yaptırımlar uzadı
İsrail'i sarsan iddia:
Dünya 12 Mart

İsrail'i sarsan iddia: "Netenyahu eşiyle sözleşme yaptı"
Putin: Koronavirüs aşı piyasasında pazar kavgası var
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Putin: Koronavirüs aşı piyasasında pazar kavgası var
Eski başbakanlardan Fukuşima manifestosu
Dünya 12 Mart

Eski başbakanlardan Fukuşima manifestosu

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TEM'de 9 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

TEM'de 9 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
Perseverance, Mars'tan detaylı yeni görüntüler gönderdi

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Uzaydaki ilk otel açılıyor

Uzaydaki ilk otel açılıyor
78. Altın Küre ödül töreninden fotoğraflar

78. Altın Küre ödül töreninden fotoğraflar
Etna Yanardağı Sicilya gecelerini aydınlatıyor

Etna Yanardağı Sicilya gecelerini aydınlatıyor
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Twitter’da en fazla takipçi sayısına sahip hesaplar

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Alp Ersönmez, ‘Plağın heyecanını özlüyorum’
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Alp Ersönmez, ‘Plağın heyecanını özlüyorum’
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PEN, ‘Ayın Kitabı’nı açıkladı
‘Üzüntü ve isyanın şarkısı...’
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‘Üzüntü ve isyanın şarkısı...’
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Vitrindeki Albümler

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Feminist eleştirinin kilometre taşı
Kitap 13 Mart

Feminist eleştirinin kilometre taşı
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Çocuğun iç dünyasına açılan bir pencere: Sevim Ak
Kitap 13 Mart

Çocuğun iç dünyasına açılan bir pencere: Sevim Ak
Toplumcu yazardan özgün anı ve denemeler
Kitap 13 Mart

Toplumcu yazardan özgün anı ve denemeler
Yeni yaklaşımlar ve tartışmalar
Kitap 13 Mart

Yeni yaklaşımlar ve tartışmalar
Osmanlı mutfağı tarihi...
Kitap 13 Mart

Osmanlı mutfağı tarihi...

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Bilim ve Teknoloji 13 Mart

Beş yavrusu olan aslana vasektomi yapıldı
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Coin alım satımı yavaşladı: Paribu çöktü mü?
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Coin alım satımı yavaşladı: Paribu çöktü mü?
Dijital eserin jpg dosyası 69 milyon dolara satıldı
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Çin'in ikinci uzay fırlatışı başarılı oldu
Bilim ve Teknoloji 13 Mart

Çin'in ikinci uzay fırlatışı başarılı oldu
WhatsApp'a yeni özellik geliyor
Bilim ve Teknoloji 12 Mart

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