21 Mayıs 2020 Perşembe
E-Gazete
Cumhuriyet TV
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
6,7887
EURO
7,4426
ALTIN
379,3519
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Marmara
Anadolu
Kitap
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
Cumhuriyet Mobil
iOS
Android
Cumhuriyet Gazetesi, 'Getir' ile evinize kadar geliyor
Babacan'dan Bahçeli'ye 'FETÖ projesi' yanıtı
Dolarda son durum
Fed ile anlaşamayan iktidar Katar’a sarıldı
İlhak planına rest
Nadira nasıl öldü?-1
İYİ Parti: Rahatsız eden Bandırma Vapuru mu, Atatürk mü?
Cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella için soruşturma
Esenler Belediyesi göçüğe ruhsat verdi
Anketlerdeki son durumu açıkladı!
‘Hekimlik yaşamdır’
İşçinin kıymeti yokmuş!
Kılıçdaroğlu: ‘Antidemokratik uygulamalara karşıyım’
Libya’da dengeler değişti
Seyahat acentaları batarsa herkes batar
‘Derse 8 kişi giriyor onlar da anlamıyor’
Sanatta büyük erozyon
Kargo şirketinde 50 çalışan karantina altına alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat izin belgesi' genelgesi
Türkiye'ye koronavirüsün nereden geldiği ortaya çıktı
DOLAR
6,7887
%-0,0383
EURO
7,4426
%-0,1738
ALTIN
379,3519
%-0,5893
Türkiye
21 Mayıs
Davutoğlu'ndan 17 Nisan referandumu itirafı
Türkiye
21 Mayıs
17 yaşındaki Ceren pompalı tüfekle öldürüldü!
Türkiye
29 Nisan
Cumhuriyet Gazetesi, 'Getir' ile evinize kadar geliyor
Siyaset
21 Mayıs
Babacan'dan Bahçeli'ye 'FETÖ projesi' yanıtı
Türkiye
21 Mayıs
Dolarda son durum
YAZARLAR
Emre Kongar
COVID-19 Sonrası Yaşam-1 Ekonomi
Mustafa Balbay
Bir de Cumhuriyet evleri var...
Orhan Bursalı
‘İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz’
Olaylar Ve Görüşler
Gençlerin Yükü Ağır, Yolu Uzundur - Dr. Bülent KERİMOĞLU
Yazgülü Aldoğan
Semboller de gerçekler de acıtıyor...
Barış Terkoğlu
Unutmayın sonunda kahve kazanır
Enver Aysever
Çocuk bedeni üstüne kurulan ideoloji!
Mehmet Ali Güller
Kremlin Esad’ın arkasında
Olayların Ardındaki Gerçek
Tümamiral Yaycı Olayı ve Bilgi Edinme Hakkı
Bedri Baykam
Sabrımızı mı test ediyorlar?
Zeynep Oral
Mustafa Kemal’i anarken
Hikmet Altınkaynak
‘Ferhat’ın Yeni Acıları’
Feyzi Açıkalın
Koridorlarda çıkış arayan turizm
Nilgün Cerrahoğlu
Umut, korku ve öfke
Ergin Yıldızoğlu
Yine totaliter rejimler çağına mı girdik?
Türkiye
21 Mayıs
Aracını kiraladı, 6 aydır geri alamıyor
Siyaset
21 Mayıs
İBB Sözcüsü Ongun’dan CNN Türk’e restorasyon tepkisi
Türkiye
21 Mayıs
İstanbul'da lodos etkili oluyor
Dünya
21 Mayıs
'Avrupa ikinci dalgaya hazırlıklı olmalı'
Türkiye
21 Mayıs
Fotoğraf çekerken uçuruma yuvarlandı
Dünya
21 Mayıs
Cinsiyetin resmi belgelerde değiştirilmesini yasaklıyor
Dünya
21 Mayıs
İdlib’de ortak devriye
Ekonomi
21 Mayıs
Enerjide yerli üretim unutuldu
Dünya
20 Mayıs
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması
Video
20 Mayıs
Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Düşme kalksın diyen 7 takım hangileri?
İşte Beşiktaş'taki futbol devriminin perde arkası
Tribündeki sakıncalı mankene para cezası
Chelsea, Fransız forvetin sözleşmesini uzattı
UEFA Başkanı Ceferin'den "Avrupa kupaları" yorumu
Fenerbahçelileri üzecek Mesut Özil haberi
Galatasaray’da testler temiz, antrenman başlıyor
Yaşam
Dünya
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de yasakladı
Kültür-Sanat
Oscar ertelenecek mi?
Bozulan uyku düzeni ciddi sorunlara yol açabilir
'Özge 2 aydan beri yürüyüş yapamıyor...'
Halk kısıtlamalara tabi ama onlar değil!
Maskeleri yıkayanlar için önemli uyarı
Bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza
Dünya
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de yasakladı
Kültür-Sanat
Oscar ertelenecek mi?
Türkiye
Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi
Dünya
120'den fazla müzisyenden Grup Yorum'la dayanışma klibi
Türkiye
Bakan, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla kimi aradı?
Video
Tüm Videolar
Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali
Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!
Sosyal medya ayağa kalktı! "Bu gereksiz bir risktir"
Ekonomi
Türkiye
21 Mayıs
Fitch'ten 9 bankaya kötü haber
Türkiye
21 Mayıs
Türkler haftada 47.2, Avrupalı 37.2 saat çalışıyor
Türkiye
20 Mayıs
Akaryakıta çifte zam
Ekonomi
20 Mayıs
Dolar/TL’de Katar’ın çizdiği pembe tablo kalıcı mı?
Ekonomi
20 Mayıs
Fatura isyanı: "İndirin"
Türkiye
20 Mayıs
Katar ile swap anlaşması 15 milyar dolara yükseltildi
Dünya
Dünya
21 Mayıs
Trump Çin'i dezenformasyon yapmakla suçladı
Türkiye
20 Mayıs
'İlhak açıklaması İsrail’in yeni işgal politikasıdır'
Ekonomi
20 Mayıs
Cambridge Üniversitesin'den yeni akademik yıl kararı
Dünya
20 Mayıs
Politikacı ve oğlu öldürüldü
Dünya
20 Mayıs
İngiltere Rolls-Royce'a yardımı gündemine aldı
Dünya
20 Mayıs
Türk SİHA'sı Libya'daki Pantsir'i böyle vurdu
Foto Galerisi
Tümü
14 yaş altı çocukların beklediği gün geldi
Hatay'da 'kömbe' telaşı
Göçerlerin zorlu yolcuğu başladı
Uyuşturucu için kanalizasyonda mahsur kaldı
Bursa'da klasik araçlarla 19 Mayıs kutlaması
Van'da mayıs ayında karla mücadele
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
21 Mayıs
Gergedanlar sesleniyor: İnsanlar durun artık!
Kültür-Sanat
21 Mayıs
Bayramda müziksiz kalmayın
Kültür-Sanat
20 Mayıs
Haluk Bilginer’in dizisinin yayın tarihi belli oldu
Kültür-Sanat
20 Mayıs
Bu tabloya sosyal mesafe gerekiyor
Dünya
20 Mayıs
Fransa’da “Mona Lisa’yı satalım” önerisi
Kültür-Sanat
20 Mayıs
Murakami karantinada kalanlara müzik çalacak
Bilim ve Teknoloji
Dünya
20 Mayıs
Karbon salımının hızla artmasından endişe ediliyor!
Bilim ve Teknoloji
20 Mayıs
WhatsApp hakkında flaş çağrı: Sakın kullanmayın!
Bilim ve Teknoloji
19 Mayıs
NASA küresel bir tartışmanın fitilini ateşledi
Dünya
19 Mayıs
Oxford uzmanlarından kritik aşı açıklaması
Bilim ve Teknoloji
19 Mayıs
Instagram'dan kullanıcılarına yeni özellik
Bilim ve Teknoloji
19 Mayıs
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması