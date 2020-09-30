30 Eylül 2020 Çarşamba
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Kadın yolcuya şiddet iddiası üzerine İBB'den açıklama
CHP heyetinden Azerbaycan Büyükelçiliği’ne ziyaret
İYİ Parti'de gerginlik!
BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
"Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı"
ALİYEV, "ERMENİSTAN ÖNÜMÜZE 7 ŞART KOYDU" DEDİ
Savaşın durması için tek şartını açıkladı
TOPLU TAŞIMA VE KONAKLAMADA HES ZORUNLULUĞU
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES Kodu' kararı
HSBC RAPOR YAYINLADI
TL'nin değer kaybı en çok hangi şirketleri etkileyecek?
'TİCARET LİSESİNDEKİ ÇOCUK BİLİR'
CHP'li Özkoç'tan Albayrak'a sert sözler
İŞGAL BİTERSE İSTİKRAR GELİR
İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması
İSRAİL ÜRETTİ
ABD'ye ilk "Demir Kubbe" teslimatı yapıldı
SEYİT TORUN PAYLAŞTI
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
TWİTTER HESABINDAN DUYURDU
Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: "İstifa edeceğim"
"ANKETÇİSİNİZ ASLINDA"
Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
AKP'Lİ İSİMDEN SKANDAL VİDEO!
‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
AÇILIŞI ERDOĞAN YAPMIŞ
O hastanenin sahibi AKP’li çıktı!
ÇAMLI'DAN TEPKİ ÇEKEN TWEET
AKP'li vekilden yazarımız Kırıkkanat'a hakaret
'HENÜZ ERKEN'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Enis Berberoğlu' açıklaması
ERDOĞAN'IN AKRABASINA KENDİNCE YANIT VERDİ!
Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
UZMANI AÇIKLADI
Yaşlılığı ertelemenin 20 kuralı
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Koronavirüs
Türkiye'de uygulanan aşının ilk sonuçları belli oldu
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Türkiye, internet hızında Avrupa'da kaçıncı sırada?
Türkiye
30 Eylül
Kadın yolcuya şiddet iddiası üzerine İBB'den açıklama
Türkiye
30 Eylül
CHP heyetinden Azerbaycan Büyükelçiliği’ne ziyaret
Siyaset
30 Eylül
İYİ Parti'de gerginlik!
YAZARLAR
Mustafa Balbay
Bütöv Azerbaycan!
Olaylar Ve Görüşler
Denetleme İhtiyacı - Prof. Dr. Hakkı UYAR
Adnan Dinçer
Seremoni bekleyişi mi?
Arif Kızılyalın
Harcama limiti ve insan hakları
Ataol Behramoğlu
RTÜK nedir?
Erinç Yeldan
Eskimiş bir ‘Yeni Ekonomi Programı’
Evin İlyasoğlu
Dil Bayramı’nda anılar
Mine Söğüt
Dağlar, bağlar ve binlerce yıllık savaşlar
Deniz Yıldırım
65 yaş ve üstü
Barış Doster
Azerbaycan’ın eli bu kez daha kuvvetli
Elçin Poyrazlar
Bir kriz, bir popo, bir kadın
Tuncay Mollaveisoğlu
AKP’nin yumuşak karnı yandaş müteahhitler...
Öztin Akgüç
Yönetimden kaynaklanan kriz
Türkiye
30 Eylül
Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi
Siyaset
30 Eylül
Davutoğlu'ndan 'Kobani operasyonu' yorumu
Spor
30 Eylül
Cedi UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oluyor
Türkiye
30 Eylül
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
Türkiye
30 Eylül
"Bu yılın en karanlık ayı Eylül ayı oldu"
Dünya
30 Eylül
Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düştü
Türkiye
30 Eylül
Covid-19'u tespit etmek bu kadar kolaymış!
Türkiye
30 Eylül
MSB'den 'operasyon' açıklaması
Türkiye
30 Eylül
Talep çok, yeterince aşı yok
Türkiye
30 Eylül
Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe
Spor
Beşiktaş'ta "gecikmeli" istifa!
Cisse Fenerbahçe için geldi, işte detaylar
Messi, Barcelona'da huzur istedi
Ozan Kabak'a tükürük cezası geldi!
Real Madrid'de Eden Hazard sakatlandı
Gerrard, "Galatasaray" diyor
UEFA'da 'küme düşmek' üzereyiz!
Yaşam
Dünya
'Regline sahip çık, gurur duy'
Türkiye
3 farklı yöntemle HES kodu nasıl alınır?
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
'1918 salgını da Covid-19 da politik'
4 bin yıl önceki bulaşıcı hastalık nasıl yayıldı?
Beş papağan küfür ettikleri için birbirlerinden ayrıldı
Bilim insanlarından maske uyarısı
Dünya
'Regline sahip çık, gurur duy'
Türkiye
3 farklı yöntemle HES kodu nasıl alınır?
Sağlık
Covid-19 riskini azaltan vitaminleri kullanırken dikkat!
Bilim ve Teknoloji
Kanser hücrelerini ilaç kullanmadan yok eden tedavi!
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Sarıkamış'ta ayı yurttaşa el salladı
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Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
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"İşçiyi, yoksulu, çiftçiyi, esnafı rahatlatmıyor"
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Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu
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Shell 9 bin kişiyi işten çıkaracak
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30 Eylül
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Türkiye
30 Eylül
Kamunun kaynakları ve elektrik şirketleri mercek altında
Dünya
Dünya
30 Eylül
Türkiye'nin 'her türlü destek' açıklamasına tepki
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Kaybeden moderatör oldu
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Paris'te büyük patlama!
Türkiye
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Türkiye-Rusya diyaloğu çözer
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'Göçmenleri gaz odalarına atalım' demişti, karar verildi
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2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Ayasofya'da yeraltı yapıları keşfedildi
78 yaşında 3'üncü eşini bulmak için duraklara ilan astı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiyeci
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
30 Eylül
Avustralyalı şarkıcı Helen Reddy yaşamını yitirdi
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30 Eylül
9 milyon yıllık karıncayiyen ve fil fosilleri bulundu
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30 Eylül
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
Kültür-Sanat
30 Eylül
‘Af’ Tokyo’da izleyiciyle buluşacak
Kültür-Sanat
30 Eylül
BaBa Zula 25. yılını yeni albümle kutluyor
Kültür-Sanat
30 Eylül
Kim suçlu, kim haklı?
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Bucknam Paşa! Osmanlı Bahriyesi’nde bir Amerikalı
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Marguerite Duras... Sessizliğin, gıyabın kumaşı!
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Acıya, yoksunluğa karşı umut, direnç…
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
30 Eylül
'Kullan at' maskenin ömrü 7 güne uzadı
Bilim ve Teknoloji
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Depremi 10-15 saniye öncesinde öğrenebilirsiniz!
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İşte yılın en çok değer kazanan sosyal medya şirketi
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Bitki türlerinin yok olma riski artıyor
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NASA, 23 milyon dolarlık tuvaletini uzaya gönderiyor
Bilim ve Teknoloji
30 Eylül
Honda SUV e:concept'in dünya prömiyeri yapıldı
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