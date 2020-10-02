02 Ekim 2020 Cuma
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İstanbul'da yasağa rağmen devam ediyor!
Diğer ülkelerdeki vaka ve ölüm verileri kriterleri
Subway sandviçlerinde kullanılan ekmek, ekmek değil
AKP’Lİ BABAM SAĞ OLSUN
3 çocuğu kamuya yerleşti
YEP’İN ŞİFRELERİ
Satır arasındaki hedefler!
BORÇLU BELEDİYEDEN 209 MİLYONA STAT
Çorum Belediyesi stadyum için 209 milyon TL harcadı
KOCA’NIN VAKA AÇIKLAMASINA TEPKİ
‘Pozitifse hastadır’
CHP'Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL:
‘Söylediğimiz çıktı’
"TÜRKİYE KRİZE GİRERDİ"
Davutoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
DÖRT PARTİDEN ÜÇÜ AYAĞA KALKTI
Ermenistan çekilmeli
İYİ PARTİ’DE YÖNETİM BELİRLENDİ
Akşener, Aydın’ın yanında yer aldı
KRİTİK ZİRVE BAŞLADI
Berlin-Paris çekişmesi
EMEKLİ TÜMAMİRAL GÜRDENİZ:
Fransa’nın söz hakkı yok
HELİKOPTER SORUŞTURMASINA GİZLİLİK
Kamera kayıtları önemli
MARKETLER PLASTİKTEN SINIFTA KALDI
Marketlerin notu sıfır
SİNOP NÜKLEER SANTRALİ'NE DAVA
Santralı kimin yapacağı belli değil
KÖYLÜNÜN KÂBUSU OLDU
Taşocağı bir köyü yavaş yavaş yutuyor
Bugünün distopyası
CUMHURİYET'TEN TANIKLIKLAR
Darbeciler Madanoğlu davasını kullanıyor
YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI
Antalya’da ‘alçak uçuş’ isyan ettirdi
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Dünya
Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Yaşam
Tahliye korkusu
Türkiye
02 Ekim
İstanbul'da yasağa rağmen devam ediyor!
Dünya
02 Ekim
Diğer ülkelerdeki vaka ve ölüm verileri kriterleri
Dünya
02 Ekim
Subway sandviçlerinde kullanılan ekmek, ekmek değil
YAZARLAR
Emre Kongar
Demagojik milliyetçilik, demokratik milliyetçilik
Ali Sirmen
Ermeni yurttaş namusumuzdur
Olaylar Ve Görüşler
Paganlık Döneminden Kalan Ceza: Ölüm Cezası - Hamdi Yaver AKTAN
Özdemir İnce
Talimat, emir demektir
Zafer Arapkirli
Dahili ve harici
Tuncay Mollaveisoğlu
Türkiye nükleer çöplük mü?
Jale Özgentürk
Ambargo resmi değil gayri resmi!
Meriç Velidedeoğlu
‘26 Eylül’ dolaysiyle!
Mine Söğüt
Yalandan kim ölmüş?
Özlem Yüzak
Yalana dolanmış çözülemiyor... Zavallı Türkiyem...
Adnan Binyazar
Az sözcüklüler
Dünya
02 Ekim
Trump'tan karantina kararı
Çevre
02 Ekim
25 yıldır yürüyorlar!
Spor
02 Ekim
Beşiktaş Sportingli yıldızı getirdi!
Dünya
02 Ekim
Süper enzim ile plastiklerin geri dönüşümü hızlanabilir
Dünya
02 Ekim
Ankara ve Atina arasında 'acil irtibat hattı' kuruluyor
Dünya
02 Ekim
AB Konseyi: Türkiye konusunda gelecek iki hafta önemli
Türkiye
02 Ekim
Gözaltındaki HDP'liler için tutuklama talebi
Dünya
02 Ekim
Trump'ın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı
Türkiye
01 Ekim
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Türkiye
01 Ekim
TTB Bakan Koca'ya bir kez daha seslendi
Spor
Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması
Gerrard: Son düdük çaldığında!
Fatih Terim'le Gerrard arasında gergin dakikalar
Galatasaray 8.4 milyon Avro'dan oldu
Anadolu Efes avantajı koruyamadı
UEFA organizasyonlarında statlara seyirci alınabilecek
UEFA'da yılın futbolcusu belli
Yaşam
Cumhuriyet Pazar
Neslihan Yeldan: Kimse saf kötü değildir
Dünya
Fransa'da 'acil servis' kararına tepki
Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri
Hindistan'da tecavüz sonucu ölümler infial yarattı
'Düzenli havalandırma' Covid tavsiyeleri arasına girdi
3 siteye erişim engeli
Hollanda'da sigara paketleri 'itici' hale getirildi
Cumhuriyet Pazar
Neslihan Yeldan: Kimse saf kötü değildir
Dünya
Fransa'da 'acil servis' kararına tepki
Yaşam
Ucuz kıymalı pideye dikkat!
Kültür-Sanat
Paris Moda Haftası'nda protesto
Dünya
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan 'esrar' itirafı
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Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
Genç doktoru öldüresiye dövdüler
Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
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Dünya
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Google, içerikleri için 1 milyar dolar ödemeyecek
Ekonomi
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TCMB'den enflasyon açıklaması
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Akkuyu NGS için üretilen 4 buhar jeneratörü Mersin'de
Ekonomi
01 Ekim
Mevduatta stopajın 10 puan düşmesi mudiye yansıdı mı?
Ekonomi
01 Ekim
Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi
Ekonomi
01 Ekim
İTO: İstanbul'da perakende fiyatları Eylül'de arttı
Dünya
Dünya
02 Ekim
İtalya salgına karşı nasıl mücadele etti?
Dünya
01 Ekim
Çin'de 5 bin hayvan depoda ölü olarak bulundu
Dünya
01 Ekim
AB Liderler Zirvesi başladı
Dünya
01 Ekim
Azerbaycan ve Ermenistan:Askeri kapasiteleri ne durumda?
Dünya
01 Ekim
Karabağ'da 'ön koşulsuz' ateşkes çağrısı
Dünya
01 Ekim
Navalny Putin’i suçladı: Olayın arkasında o var
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Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
02 Ekim
‘Müzik lüks değil, ihtiyaç’
Kültür-Sanat
01 Ekim
Harry Potter heykeli Leicester Meydanı'nda
Kültür-Sanat
01 Ekim
29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi
Kültür-Sanat
01 Ekim
Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli bulundu
Kültür-Sanat
01 Ekim
'Özel tiyatrolara özel bütçe'
Kültür-Sanat
01 Ekim
Alfred Bauer'in Nazi rejimi ile bağları doğrulandı
Kitap
Kitap
01 Ekim
Büyük sorgu ustası geri döndü!
Kitap
01 Ekim
Viking ruhu!
Kitap
01 Ekim
Büyülü gezgin Leskov!
Kitap
01 Ekim
Anzieu'dan bir Beckett otoanalizi!
Kitap
01 Ekim
Aşk ve İsyan! Osmanlı’yla radikal bir hesaplaşma!
Kitap
01 Ekim
Asi Delikanlılar!
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Covid-19'u öldürebilen yeni bir bileşen keşfedildi!
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Bilim insanları rüyaları yönlendirmenin yolunu buldu
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
NASA, SpaceX'le ortak uzay görevinin tarihini açıkladı
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Üç uygulama birbirine bağlanıyor
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Ay'ın oluşumuna dair yeni gelişme
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