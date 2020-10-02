  • DOLAR 7,7597 %0,1322
  • EURO 9,0997 %-0,1444
  • ALTIN 476,6690 %0,3680

YAZARLAR

Emre Kongar Demagojik milliyetçilik, demokratik milliyetçilik Emre Kongar
Ali Sirmen Ermeni yurttaş namusumuzdur Ali Sirmen
Olaylar Ve Görüşler Paganlık Döneminden Kalan Ceza: Ölüm Cezası - Hamdi Yaver AKTAN Cumhuriyet Yazarlar
Özdemir İnce Talimat, emir demektir Özdemir İnce
Zafer Arapkirli Dahili ve harici Zafer Arapkirli
Tuncay Mollaveisoğlu Türkiye nükleer çöplük mü? Tuncay Mollaveisoğlu
Jale Özgentürk Ambargo resmi değil gayri resmi! Jale Özgentürk
Meriç Velidedeoğlu ‘26 Eylül’ dolaysiyle! Meriç Velidedeoğlu
Mine Söğüt Yalandan kim ölmüş? Mine Söğüt
Özlem Yüzak Yalana dolanmış çözülemiyor... Zavallı Türkiyem... Özlem Yüzak
Adnan Binyazar Az sözcüklüler Adnan Binyazar
'Tanı koyulanların yüzde 60'ı, 15-49 yaş arasında'
Türkiye 02 Ekim 'Tanı koyulanların yüzde 60'ı, 15-49 yaş arasında'
Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Türkiye 02 Ekim Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Dolarda son durum
Ekonomi 02 Ekim Dolarda son durum
DGS tercihleri için
Türkiye 02 Ekim DGS tercihleri için "son gün" uyarısı
Altında son durum
Ekonomi 02 Ekim Altında son durum
RTÜK Başkanı’na özel tasarım mobilya
Türkiye 02 Ekim RTÜK Başkanı’na özel tasarım mobilya
Meteoroloji'den önemli uyarı: Sel ve fırtına...
Türkiye 02 Ekim Meteoroloji'den önemli uyarı: Sel ve fırtına...
'Ayçiçek yağına ne kadar zam geldi biliyor musunuz?'
Türkiye 02 Ekim 'Ayçiçek yağına ne kadar zam geldi biliyor musunuz?'
Fransa’nın söz hakkı yok
Söyleşi 02 Ekim Fransa’nın söz hakkı yok
Berlin-Paris çekişmesi
Dünya 02 Ekim Berlin-Paris çekişmesi

Spor

Futbolda 'taş devri'ne dönüş! Futbolda 'taş devri'ne dönüş!
Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması
İşte UEFA'da yola devam edenler! İşte UEFA'da yola devam edenler!
Gerrard: Son düdük çaldığında! Gerrard: Son düdük çaldığında!
Fatih Terim'le Gerrard arasında gergin dakikalar Fatih Terim'le Gerrard arasında gergin dakikalar
Djokovic yola devam! Djokovic yola devam!
Galatasaray 8.4 milyon Avro'dan oldu Galatasaray 8.4 milyon Avro'dan oldu

Yaşam

'Magnezyum eksikliği Alzheimer’a yol açabilir' 'Magnezyum eksikliği Alzheimer’a yol açabilir'
Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri
Hindistan'da tecavüz sonucu ölümler infial yarattı Hindistan'da tecavüz sonucu ölümler infial yarattı
'Düzenli havalandırma' Covid tavsiyeleri arasına girdi 'Düzenli havalandırma' Covid tavsiyeleri arasına girdi
Neslihan Yeldan: Kimse saf kötü değildir Cumhuriyet PazarNeslihan Yeldan: Kimse saf kötü değildir
Fransa'da 'acil servis' kararına tepki DünyaFransa'da 'acil servis' kararına tepki
Ucuz kıymalı pideye dikkat! YaşamUcuz kıymalı pideye dikkat!

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu! Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı! Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
Genç doktoru öldüresiye dövdüler Genç doktoru öldüresiye dövdüler
Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada

Ekonomi

TMSF, Çukurova Seyhan Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı
Ekonomi 02 Ekim TMSF, Çukurova Seyhan Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı
SPK, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde değişikliği
Ekonomi 02 Ekim SPK, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde değişikliği
Sekiz ayda 60 bin yeni milyoner
Ekonomi 02 Ekim Sekiz ayda 60 bin yeni milyoner
Küresel piyasalarda Trump etkisi
Ekonomi 02 Ekim Küresel piyasalarda Trump etkisi
Amazon çalışanı 20 bin kişi Covid-19'a yakalandı
Dünya 02 Ekim Amazon çalışanı 20 bin kişi Covid-19'a yakalandı
Google, içerikleri için 1 milyar dolar ödemeyecek
Dünya 01 Ekim Google, içerikleri için 1 milyar dolar ödemeyecek

Dünya

Lavrov ile Çavuşoğlu görüştü: iş birliği sinyalleri
Dünya 02 Ekim Lavrov ile Çavuşoğlu görüştü: iş birliği sinyalleri
Azerbaycan bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı
Dünya 02 Ekim Azerbaycan bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı
İtalya salgına karşı nasıl mücadele etti?
Dünya 02 Ekim İtalya salgına karşı nasıl mücadele etti?
Çin'de 5 bin hayvan depoda ölü olarak bulundu
Dünya 01 Ekim Çin'de 5 bin hayvan depoda ölü olarak bulundu
AB Liderler Zirvesi başladı
Dünya 01 Ekim AB Liderler Zirvesi başladı
Azerbaycan ve Ermenistan:Askeri kapasiteleri ne durumda?
Dünya 01 Ekim Azerbaycan ve Ermenistan:Askeri kapasiteleri ne durumda?

Foto Galerisi Tümü

Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış

Kültür ve Sanat

Bugünün distopyası
Kültür-Sanat 02 Ekim Bugünün distopyası
‘Müzik lüks değil, ihtiyaç’
Kültür-Sanat 02 Ekim ‘Müzik lüks değil, ihtiyaç’
Harry Potter heykeli Leicester Meydanı'nda
Kültür-Sanat 01 Ekim Harry Potter heykeli Leicester Meydanı'nda
29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi
Kültür-Sanat 01 Ekim 29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi
Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli bulundu
Kültür-Sanat 01 Ekim Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli bulundu
'Özel tiyatrolara özel bütçe'
Kültür-Sanat 01 Ekim 'Özel tiyatrolara özel bütçe'

Kitap

Büyük sorgu ustası geri döndü!
Kitap 01 Ekim Büyük sorgu ustası geri döndü!
Viking ruhu!
Kitap 01 Ekim Viking ruhu!
Büyülü gezgin Leskov!
Kitap 01 Ekim Büyülü gezgin Leskov!
Anzieu'dan bir Beckett otoanalizi!
Kitap 01 Ekim Anzieu'dan bir Beckett otoanalizi!
Aşk ve İsyan! Osmanlı’yla radikal bir hesaplaşma!
Kitap 01 Ekim Aşk ve İsyan! Osmanlı’yla radikal bir hesaplaşma!
Asi Delikanlılar!
Kitap 01 Ekim Asi Delikanlılar!

Bilim ve Teknoloji

Dünya'da kaç kişi internet kullanıyor?
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Dünya'da kaç kişi internet kullanıyor?
Elon Musk'ın beyin çipine Türkiye'de nasıl bakılıyor?
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Elon Musk'ın beyin çipine Türkiye'de nasıl bakılıyor?
Musk’ın uzay internetinin ilk kullanıcıları belli oldu
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Musk’ın uzay internetinin ilk kullanıcıları belli oldu
Apple'ın yeni patent başvurusu ortaya çıktı
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Apple'ın yeni patent başvurusu ortaya çıktı
Ağır Covid-19 vakalarının nedeni bulunmuş olabilir
Bilim ve Teknoloji 01 Ekim Ağır Covid-19 vakalarının nedeni bulunmuş olabilir
Covid-19'u öldürebilen yeni bir bileşen keşfedildi!
Bilim ve Teknoloji 01 Ekim Covid-19'u öldürebilen yeni bir bileşen keşfedildi!
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları