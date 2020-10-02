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Emre Kongar Demagojik milliyetçilik, demokratik milliyetçilik Emre Kongar
Ali Sirmen Ermeni yurttaş namusumuzdur Ali Sirmen
Olaylar Ve Görüşler Paganlık Döneminden Kalan Ceza: Ölüm Cezası - Hamdi Yaver AKTAN Cumhuriyet Yazarlar
Özdemir İnce Talimat, emir demektir Özdemir İnce
Zafer Arapkirli Dahili ve harici Zafer Arapkirli
Tuncay Mollaveisoğlu Türkiye nükleer çöplük mü? Tuncay Mollaveisoğlu
Jale Özgentürk Ambargo resmi değil gayri resmi! Jale Özgentürk
Meriç Velidedeoğlu ‘26 Eylül’ dolaysiyle! Meriç Velidedeoğlu
Mine Söğüt Yalandan kim ölmüş? Mine Söğüt
Özlem Yüzak Yalana dolanmış çözülemiyor... Zavallı Türkiyem... Özlem Yüzak
Adnan Binyazar Az sözcüklüler Adnan Binyazar
İşte serginin ilk ziyaretçisi
Türkiye 02 Ekim İşte serginin ilk ziyaretçisi
AKP'li eski bakan hayatını kaybetti
Siyaset 02 Ekim AKP'li eski bakan hayatını kaybetti
Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
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Koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye 02 Ekim Koronavirüs testi pozitif çıktı
MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin bilgilendirme
Türkiye 02 Ekim MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin bilgilendirme
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Türkiye 02 Ekim Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Siyaset 02 Ekim "Adaleti öldürdünüz, sıra yargı mensuplarında mı?"
Davutoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Siyaset 02 Ekim Davutoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
Siyaset 02 Ekim Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi

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