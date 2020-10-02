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YAZARLAR

Emre Kongar Demagojik milliyetçilik, demokratik milliyetçilik Emre Kongar
Ali Sirmen Ermeni yurttaş namusumuzdur Ali Sirmen
Olaylar Ve Görüşler Paganlık Döneminden Kalan Ceza: Ölüm Cezası - Hamdi Yaver AKTAN Cumhuriyet Yazarlar
Özdemir İnce Talimat, emir demektir Özdemir İnce
Zafer Arapkirli Dahili ve harici Zafer Arapkirli
Tuncay Mollaveisoğlu Türkiye nükleer çöplük mü? Tuncay Mollaveisoğlu
Jale Özgentürk Ambargo resmi değil gayri resmi! Jale Özgentürk
Meriç Velidedeoğlu ‘26 Eylül’ dolaysiyle! Meriç Velidedeoğlu
Mine Söğüt Yalandan kim ölmüş? Mine Söğüt
Özlem Yüzak Yalana dolanmış çözülemiyor... Zavallı Türkiyem... Özlem Yüzak
Adnan Binyazar Az sözcüklüler Adnan Binyazar
Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
Türkiye 02 Ekim Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar
Türkiye 02 Ekim İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar
Tuma Çelik için karar: Dokunulmazlığı kaldırılıyor
Türkiye 02 Ekim Tuma Çelik için karar: Dokunulmazlığı kaldırılıyor
Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
Video 02 Ekim Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
'Kayyum politikasını reddediyoruz'
Türkiye 02 Ekim 'Kayyum politikasını reddediyoruz'
Karın ağrısı ile doktora giden kız çocuğu doğum yaptı!
Türkiye 02 Ekim Karın ağrısı ile doktora giden kız çocuğu doğum yaptı!
Akar'dan 'Karabağ'da ateşkes' çağrısına yanıt
Türkiye 02 Ekim Akar'dan 'Karabağ'da ateşkes' çağrısına yanıt
Genç öğretmenden öğrencilerine duygulandıran yardım
Türkiye 02 Ekim Genç öğretmenden öğrencilerine duygulandıran yardım
3 çocuğu kamuya yerleşti
Siyaset 02 Ekim 3 çocuğu kamuya yerleşti
Ayı saldırısında onlarcası öldü
Türkiye 02 Ekim Ayı saldırısında onlarcası öldü

Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu
Fenerbahçe'den gitti, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'den gitti, koronavirüse yakalandı
"Dört Büyükler" fena çöktü!
Seyircili maçta top Cumhurbaşkanında Seyircili maçta top Cumhurbaşkanında
12.'lik giderse Şampiyonlar Ligi hayal! 12.'lik giderse Şampiyonlar Ligi hayal!
Beşiktaş istedi, komşu kaptı! Beşiktaş istedi, komşu kaptı!

Yaşam

Nezle, Covid-19’dan korunmaya yardımcı olabilir Nezle, Covid-19’dan korunmaya yardımcı olabilir
Yönetmen Ezel Akay'ın acı günü Yönetmen Ezel Akay'ın acı günü
Rubato’nun solisti Özer Arkun'un 35 yıl hapsi istendi Rubato’nun solisti Özer Arkun'un 35 yıl hapsi istendi
Çevreci Attenborough'nun ilham verici hayatı Çevreci Attenborough'nun ilham verici hayatı
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da YaşamPembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da
Güney Kore'de yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi DünyaGüney Kore'de yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi
Ünlülerin isimlerinin hikayesi YaşamÜnlülerin isimlerinin hikayesi

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Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!

Ekonomi

TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Türkiye 02 Ekim TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Ekonomi 02 Ekim TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Türkiye 02 Ekim TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Eylülde fiyatı en fazla artan ürün ne oldu: İTO açıkladı
Ekonomi 02 Ekim Eylülde fiyatı en fazla artan ürün ne oldu: İTO açıkladı
İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Ekonomi 02 Ekim İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Bakanlık tağşiş olduğu belirlenen ürünleri paylaştı
Ekonomi 02 Ekim Bakanlık tağşiş olduğu belirlenen ürünleri paylaştı

Dünya

Pence'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Dünya 02 Ekim Pence'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Halkbank davasının 'düşürülme talebi' reddedildi
Dünya 02 Ekim Halkbank davasının 'düşürülme talebi' reddedildi
Macron:“Türkiye’ye yaptırım aralıkta uygulanabilir”
Dünya 02 Ekim Macron:“Türkiye’ye yaptırım aralıkta uygulanabilir”
Dünya 02 Ekim "AGİT üyeliği askıya alınsın"
AB, Belarus’ta 40 kişiye yaptırım konusunda anlaştı
Dünya 02 Ekim AB, Belarus’ta 40 kişiye yaptırım konusunda anlaştı
Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Dünya 02 Ekim Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

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Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış

Kültür ve Sanat

George R. R. Martin en sevmediği sahneyi açıkladı
Kültür-Sanat 02 Ekim George R. R. Martin en sevmediği sahneyi açıkladı
'Gölgeler İçinde'nin fragmanı yayımlandı
Kültür-Sanat 02 Ekim 'Gölgeler İçinde'nin fragmanı yayımlandı
Dünya Mimarlık Haftası'na özel gösterim
Kültür-Sanat 02 Ekim Dünya Mimarlık Haftası'na özel gösterim
Vahşetin yüreğinde
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Moskova Film Festivali başladı
Kültür-Sanat 02 Ekim Moskova Film Festivali başladı
Bugünün distopyası
Kültür-Sanat 02 Ekim Bugünün distopyası

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Çarpıcı bir suç romanı
Kitap 02 Ekim Çarpıcı bir suç romanı
Sait Faik’in yaralı günleri
Kitap 02 Ekim Sait Faik’in yaralı günleri
‘Hikâyeniz varsa yazın!’
Kitap 02 Ekim ‘Hikâyeniz varsa yazın!’
Gâvur Mümin’in gizli yaşamı
Kitap 02 Ekim Gâvur Mümin’in gizli yaşamı
Baş döndürücü derinlik; uyku!
Kitap 02 Ekim Baş döndürücü derinlik; uyku!
Anılar ve tanıklıklarla Köy Enstitüleri
Kitap 02 Ekim Anılar ve tanıklıklarla Köy Enstitüleri

Bilim ve Teknoloji

Microsof Türkiye üst yönetiminde ayrılık
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Microsof Türkiye üst yönetiminde ayrılık
Okyanuslar daha durağan hale geliyor
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Okyanuslar daha durağan hale geliyor
Kuantum bilgisayarlarda çığır açan gelişme
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Kuantum bilgisayarlarda çığır açan gelişme
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Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde yeni keşif
Google Haritalar'dan yeni artırılmış gerçeklik özelliği
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Google Haritalar'dan yeni artırılmış gerçeklik özelliği
Elon Musk'ın 'beyin çipi'ne Türkiye'de nasıl bakılıyor?
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Elon Musk'ın 'beyin çipi'ne Türkiye'de nasıl bakılıyor?
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