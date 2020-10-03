03 Ekim 2020 Cumartesi
E-Gazete
Cumhuriyet TV
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
7,7739
EURO
9,1093
ALTIN
474,6169
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Kitap
Cumartesi
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Cumartesi
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Cumhuriyet Mobil
iOS
Android
Rus gazeteci kendisini yakarak intihar etti
ABD Başkanı Trump'ın danışmanı da koronavirüse yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX
İYİ PARTİ’DE ‘BAĞIMSIZ CEPHE’
Cumhur İttifak’ı iddiası
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
BAROLARA GENEL KURUL YASAĞI
YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
CHP ÖNERDİ
AKP kendi projesini reddetti
İMAM HATİPLERİN AÇILMASI KOLAYLAŞTIRILDI
MEB'den İmam Hatip'e kıyak köy okullarına zorluk
Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
SKANDAL OLAYA TAHLİYE
Çocuğa cinsel istismara tahliye
AKP YASA DAYATACAK
Yasayla yetki azaltacaklar
PARTİDE KAZAN KAYNIYOR
Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI
BM’nin onaylama yetkisi yok
KARABAĞ GERİLİMİ
Moskova ile anlaşmazlık
KRİZİN FATURASI İŞÇİDEN ÇIKARILMAMALI
‘Esnek’, iş barışını bozar
OTOMOTİV SATIŞLARI ARTTI
Otomotiv pazarı umut tazeledi
CARİ AÇIK BÜYÜYOR
Açık yüzde 193 büyüdü
BİR YILDA ÜÇ HASAT
Yerli yerinde: Ekinezya!
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydos Ormanları'nda korkutan yangın
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor
KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ
Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu
DOLAR
7,7739
%0,3149
EURO
9,1093
%-0,0392
ALTIN
474,6169
%-0,0641
Video
Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
Dünya
Hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Dünya
03 Ekim
Rus gazeteci kendisini yakarak intihar etti
Dünya
03 Ekim
ABD Başkanı Trump'ın danışmanı da koronavirüse yakalandı
Dünya
03 Ekim
Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX
YAZARLAR
Şükran Soner
Eczacılık bilimi, etiğinin duayeni Prof. Kasım Cemal Güven
Olaylar Ve Görüşler
Mudanya Mütarekesi 98 Yaşında - Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT
Miyase İlknur
DPT’siz yıllar
Öner Yağcı
Korkudan korkmak
Deniz Yıldırım
Halkın sağlığı, ulusun çıkarı
Barış Doster
Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi
Mehmet Ali Güller
Üç cephede Türkiye - Rusya ilişkisi
Işık Kansu
Kimin Cumhuriyeti?
Yaşam
03 Ekim
Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
Türkiye
03 Ekim
"Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra öldü
Türkiye
03 Ekim
5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Dünya
03 Ekim
ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırıldı
Türkiye
03 Ekim
Ders işlemek için 2500 rakımlı tepeye çıkıyorlar
Türkiye
03 Ekim
Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı
Türkiye
03 Ekim
Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı
Türkiye
03 Ekim
Kartal'da ormanlık alandaki ahşap baraka alev alev yandı
Spor
03 Ekim
Liverpool'da koronavirüs şoku
Türkiye
03 Ekim
Marmaris'te silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
Spor
Beşiktaş'tan 'hızlı' sağ bek transferi
Lakers durdurulamıyor
Trabzonspor kızgın: Akıl dışı penaltı
Trabzonspor'dan 'Tatlı' öfke!
Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
Galatasaray ile Kasımpaşa 33. kez
Cisse'den ilk antrenman!
Yaşam
Yaşam
Koronavirüs testi sırasında kafatası delindi
Yaşam
Yönetmen Ezel Akay'ın acı günü
Selçuk Balcı, koronavirüse yakalandı!
Soyu tehlike altındaydı, 11 yıl sonra yavruları görüldü
Trump'ın ölümünü gösteren Simpsonlar sahnesi gerçek mi?
'Koku kaybı daha belirgin bir semptom'
Psikolog onaylı 6 ipucu: Ayrılık acısı nasıl atlatılır?
Yaşam
Koronavirüs testi sırasında kafatası delindi
Yaşam
Yönetmen Ezel Akay'ın acı günü
Türkiye
Rubato’nun solisti Özer Arkun'un 35 yıl hapsi istendi
Dünya
Çevreci Attenborough'nun ilham verici hayatı
Yaşam
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
Video
Tüm Videolar
Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Ekonomi
Türkiye
02 Ekim
TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Ekonomi
02 Ekim
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Ekonomi
02 Ekim
İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Ekonomi
02 Ekim
Eylülde fiyatı en fazla artan ürün ne oldu: İTO açıkladı
Ekonomi
02 Ekim
Bakanlık tağşiş olduğu belirlenen ürünleri paylaştı
Ekonomi
02 Ekim
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Dünya
Dünya
03 Ekim
Ukrayna: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Türkiye
03 Ekim
ABD’den Belarus’a yaptırım
Dünya
02 Ekim
Joe Biden'ın Covid-19 test sonucu belli oldu
Dünya
02 Ekim
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Dünya
02 Ekim
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya
02 Ekim
Trump görevi yürütemeyecek kadar hastalanırsa ne olacak?
Foto Galerisi
Tümü
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
03 Ekim
Hem hain hem merhametli
Kültür-Sanat
02 Ekim
'The Simpsons' yeni sezonuyla ekranlara dönüyor
Kültür-Sanat
02 Ekim
George R. R. Martin en sevmediği sahneyi açıkladı
Kültür-Sanat
02 Ekim
'Gölgeler İçinde'nin fragmanı yayımlandı
Kültür-Sanat
02 Ekim
Dünya Mimarlık Haftası'na özel gösterim
Kültür-Sanat
02 Ekim
Vahşetin yüreğinde
Kitap
Kitap
02 Ekim
Nabokov’un yeni dünya şaşkını; Pnin!
Kitap
02 Ekim
Edebiyatın tiz (!) sesi; Truman Capote
Kitap
02 Ekim
Felsefede ve yaşamda hermeneutik
Kitap
02 Ekim
Aşk mı, normal hayat mı?
Kitap
02 Ekim
Modiano... Hatırlayışın naifliği!
Kitap
02 Ekim
Çarpıcı bir suç romanı
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Apple, "kendi kendini onaran" iPhone üzerinde çalışıyor
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
iPhone 12 Pro modellerinin fiyatı ortaya çıkmış olabilir
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
Microsof Türkiye üst yönetiminde ayrılık
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
Okyanuslar daha durağan hale geliyor
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
Kuantum bilgisayarlarda çığır açan gelişme
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
Kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde yeni keşif
Günün Gazete Manşetleri
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması