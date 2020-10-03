  • DOLAR 7,7739 %0,3149
  • EURO 9,1093 %-0,0392
  • ALTIN 474,6169 %-0,0641

YAZARLAR

Şükran Soner Eczacılık bilimi, etiğinin duayeni Prof. Kasım Cemal Güven Şükran Soner
Olaylar Ve Görüşler Mudanya Mütarekesi 98 Yaşında - Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT Cumhuriyet Yazarlar
Miyase İlknur DPT’siz yıllar Miyase İlknur
Öner Yağcı Korkudan korkmak Öner Yağcı
Deniz Yıldırım Halkın sağlığı, ulusun çıkarı Deniz Yıldırım
Barış Doster Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi Barış Doster
Mehmet Ali Güller Üç cephede Türkiye - Rusya ilişkisi Mehmet Ali Güller
Işık Kansu Kimin Cumhuriyeti? Işık Kansu
Pınar Gültekin davasında ifade detayları ortaya çıktı!
Türkiye 03 Ekim Pınar Gültekin davasında ifade detayları ortaya çıktı!
Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı
Eğitim 03 Ekim Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı
Doktorlara yürürlükte olmayan yasayla Covid-19 tehdidi
Türkiye 03 Ekim Doktorlara yürürlükte olmayan yasayla Covid-19 tehdidi
5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Türkiye 03 Ekim 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması
Dünya 03 Ekim Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması
“Borcum var,cezaevine gireceğim
Türkiye 03 Ekim “Borcum var,cezaevine gireceğim" diyen gaspçı tutuklandı
Ceren Özdemir’in ailesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Türkiye 03 Ekim Ceren Özdemir’in ailesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Türkiye 03 Ekim "Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra öldü
Proje durdurulmasına rağmen ÇED raporuna onay verdiler
Türkiye 03 Ekim Proje durdurulmasına rağmen ÇED raporuna onay verdiler
Suikast silahlı çete çökertildi
Türkiye 03 Ekim Suikast silahlı çete çökertildi

Spor

İşte Erol Bulut'un Fenerbahçesi! İşte Erol Bulut'un Fenerbahçesi!
Futbol milli günler Futbol milli günler
Liverpool'da koronavirüs şoku Liverpool'da koronavirüs şoku
Sergen Yalçın uyardı: Milli araya kayıpsız gidelim! Sergen Yalçın uyardı: Milli araya kayıpsız gidelim!
Beşiktaş'tan 'hızlı' sağ bek transferi Beşiktaş'tan 'hızlı' sağ bek transferi
Lakers durdurulamıyor Lakers durdurulamıyor
Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı

Yaşam

Depresyon Covid-19 salgını döneminde üç kat arttı
Detoks nasıl yapılır, işe yarar mı? Detoks nasıl yapılır, işe yarar mı?
Koronavirüs bisiklet devrimini nasıl tetikledi? Koronavirüs bisiklet devrimini nasıl tetikledi?
Prof. Dr. Tufan'dan Prof. Dr. Tufan'dan "tedbirsizlik" uyarısı
Yerli yerinde: Ekinezya! Yerli yerinde: Ekinezya!
‘Erkek işidir yapamazsın’a inat ağaca ses veriyor Yaşam‘Erkek işidir yapamazsın’a inat ağaca ses veriyor
Selçuk Balcı, koronavirüse yakalandı! TürkiyeSelçuk Balcı, koronavirüse yakalandı!
Soyu tehlike altındaydı, 11 yıl sonra yavruları görüldü YaşamSoyu tehlike altındaydı, 11 yıl sonra yavruları görüldü

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu

Ekonomi

Açık yüzde 193 büyüdü
Ekonomi 03 Ekim Açık yüzde 193 büyüdü
TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Türkiye 02 Ekim TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Ekonomi 02 Ekim TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Ekonomi 02 Ekim İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Eylülde fiyatı en fazla artan ürün ne oldu: İTO açıkladı
Ekonomi 02 Ekim Eylülde fiyatı en fazla artan ürün ne oldu: İTO açıkladı
Bakanlık tağşiş olduğu belirlenen ürünleri paylaştı
Ekonomi 02 Ekim Bakanlık tağşiş olduğu belirlenen ürünleri paylaştı

Dünya

Trump halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor
Dünya 03 Ekim Trump halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor
Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Dünya 03 Ekim Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Dünya 03 Ekim Hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Aliyev ve Macron cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya 03 Ekim Aliyev ve Macron cephe hattındaki çatışmaları görüştü
ABD eski başkanı Obama’dan Trump çiftine mesaj
Dünya 03 Ekim ABD eski başkanı Obama’dan Trump çiftine mesaj
Ukrayna: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Dünya 03 Ekim Ukrayna: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Foto Galerisi Tümü

Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış

Kültür ve Sanat

2 bin 400 yıllık
Kültür-Sanat 03 Ekim 2 bin 400 yıllık "mutfak" ve "kadın odası" bulundu
Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film gösterime girdi
Kültür-Sanat 02 Ekim Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film gösterime girdi
'Enola Holmes'ün kamera arkası görüntüleri yayımlandı
Kültür-Sanat 03 Ekim 'Enola Holmes'ün kamera arkası görüntüleri yayımlandı
Hem hain hem merhametli
Kültür-Sanat 03 Ekim Hem hain hem merhametli
'The Simpsons' yeni sezonuyla ekranlara dönüyor
Kültür-Sanat 02 Ekim 'The Simpsons' yeni sezonuyla ekranlara dönüyor
George R. R. Martin en sevmediği sahneyi açıkladı
Kültür-Sanat 02 Ekim George R. R. Martin en sevmediği sahneyi açıkladı

Kitap

Renkli bir yelpaze
Kitap 03 Ekim Renkli bir yelpaze
Glenn Meade: ‘Unutturmamak istiyorum!’
Kitap 03 Ekim Glenn Meade: ‘Unutturmamak istiyorum!’
2020 Jane Austen festivalleri!
Kitap 03 Ekim 2020 Jane Austen festivalleri!
Kadınları delirttiler!
Kitap 03 Ekim Kadınları delirttiler!
Dünyadan... Parizyen kızların babası öldü
Kitap 03 Ekim Dünyadan... Parizyen kızların babası öldü
Nabokov’un yeni dünya şaşkını; Pnin!
Kitap 02 Ekim Nabokov’un yeni dünya şaşkını; Pnin!

Bilim ve Teknoloji

Apple,
Bilim ve Teknoloji 03 Ekim Apple, "kendi kendini onaran" iPhone üzerinde çalışıyor
iPhone 12 Pro modellerinin fiyatı ortaya çıkmış olabilir
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim iPhone 12 Pro modellerinin fiyatı ortaya çıkmış olabilir
Microsof Türkiye üst yönetiminde ayrılık
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Microsof Türkiye üst yönetiminde ayrılık
Okyanuslar daha durağan hale geliyor
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Okyanuslar daha durağan hale geliyor
Kuantum bilgisayarlarda çığır açan gelişme
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Kuantum bilgisayarlarda çığır açan gelişme
Kozmik
Bilim ve Teknoloji 02 Ekim Kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde yeni keşif
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları