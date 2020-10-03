03 Ekim 2020 Cumartesi
E-Gazete
Cumhuriyet TV
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
7,7739
EURO
9,1093
ALTIN
474,6169
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Kitap
Cumartesi
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Cumartesi
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Cumhuriyet Mobil
iOS
Android
Yarın Cumhuriyet Pazar günü!
Muhittin Böcek için kritik süreç devam ediyor
Twitter'dan Trump yasağı
SURİYE MESAJI
"Ya temizlenir, ya da biz gideriz"
İYİ PARTİ’DE ‘BAĞIMSIZ CEPHE’
Cumhur İttifak’ı iddiası
AKİT'Çİ DİLİPAK KİMLERİ KASTETTİ?
"Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır"
PARTİDE KAZAN KAYNIYOR
Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK
Türkiye Varlık Fonu müdüründen THY hisseleri açıklaması
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Eski AKP’li belediye başkanı otomobilde ölü bulundu
CEHALET Mİ YOKSULLUK MU?
Zehirlenip ölen balıkları yediler
DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR
Türkiye, Suudi Arabistan’ı şikayet edebilir
SAYIŞTAY TESPİT ETTİ
Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
KATİLİN KARDEŞİ KONUŞTU
Pınar Gültekin davasında ifade detayları ortaya çıktı!
HER AN ENGELLENEBİLİRLER
RTÜK'ten, Spotify ve FOXplay'e uyarı
İNGİLTERE'DEN RISK AÇIKLAMASI
Tur şirketleri iptalleri başladı
SAHTE PROFİL YÖNTEMİ KULLANILIYOR
Polis, aplikasyonlardan LGBT'leri tespit edip tutukluyor
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI
Libya ile deniz mutabakatını BM’nin onaylama yetkisi yok
İNGİLTERE'DEN ARAŞTIRMA:
En güvenilir koronavirüs belirtisi
Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi
DOLAR
7,7739
%0,3149
EURO
9,1093
%-0,0392
ALTIN
474,6169
%-0,0641
Spor
Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?
Türkiye
Ekrem İmamoğlu: Bir süprizimiz daha var
Cumhuriyet Pazar
03 Ekim
Yarın Cumhuriyet Pazar günü!
Türkiye
03 Ekim
Muhittin Böcek için kritik süreç devam ediyor
Dünya
03 Ekim
Twitter'dan Trump yasağı
YAZARLAR
Şükran Soner
Eczacılık bilimi, etiğinin duayeni Prof. Kasım Cemal Güven
Olaylar Ve Görüşler
Mudanya Mütarekesi 98 Yaşında - Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT
Miyase İlknur
DPT’siz yıllar
Öner Yağcı
Korkudan korkmak
Deniz Yıldırım
Halkın sağlığı, ulusun çıkarı
Barış Doster
Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi
Mehmet Ali Güller
Üç cephede Türkiye - Rusya ilişkisi
Işık Kansu
Kimin Cumhuriyeti?
Yaşam
03 Ekim
Dünyada ender görülen tür: "Hem korkuttu, hem şaşırttı"
Türkiye
03 Ekim
Babacan, kongreler için sahaya iniyor
Türkiye
03 Ekim
Kadıköy Belediye binası yerine yeşil alan yapılacak
Siyaset
03 Ekim
YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
Siyaset
03 Ekim
CHP'li Tanrıkulu'ndan hayvan haklarıyla ilgili çağrı
Türkiye
03 Ekim
Hırsızlar onun peşinde, tanesi 10 liradan satılıyor
Türkiye
03 Ekim
Van Gölü'ndeki tekne faciasına 7 tutuklama
Yaşam
03 Ekim
Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
Türkiye
03 Ekim
AKP’li vekilin Covid-19 testi pozitif çıktı
Dünya
03 Ekim
Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü
Spor
Galatasaraylı Marcao'dan sezon sonu hedefi
Malatyaspor'a Antalya soluğu!
Fenerbahçe ve Türk futbolunu üzen ölüm
Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi!
Rosier'den Beşiktaş'a 'savaşçı takım' sözü!
İşte Erol Bulut'un Fenerbahçesi!
Futbolda milli günler başladı
Yaşam
Sağlık
Pandemide göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Dünya
'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain bulundu
Ortalama emzirme süresi yükseldi
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
"Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratabilmek"
'Poposu daha büyük olanlar daha hızlı koşuyor'
Çocuğa cinsel istismara tahliye
Sağlık
Pandemide göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Dünya
'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain bulundu
Türkiye
Proje durdurulmasına rağmen ÇED raporuna onay verdiler
Sağlık
Depresyon Covid-19 salgını döneminde üç kat arttı
Sağlık
Detoks nasıl yapılır, işe yarar mı?
Video
Tüm Videolar
Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Ekonomi
Ekonomi
03 Ekim
Otomotiv pazarı umut tazeledi
Ekonomi
03 Ekim
‘Esnek’, iş barışını bozar
Ekonomi
03 Ekim
Açık yüzde 193 büyüdü
Türkiye
02 Ekim
TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Ekonomi
02 Ekim
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Ekonomi
02 Ekim
İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Dünya
Dünya
02 Ekim
ABD Yüksek Mahkemesi seremonisinde Covid-19 vakaları
Dünya
03 Ekim
Azerbaycan: "Karabağ'da yeni mevkileri ele geçirdik"
Dünya
03 Ekim
İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
Dünya
03 Ekim
Türkiye'nin asker gönderdiği iddiaları doğru doğru değil
Dünya
03 Ekim
Trump halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor
Dünya
03 Ekim
Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Foto Galerisi
Tümü
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
03 Ekim
"Hafta Sonu Klasikleri" konseri
Kültür-Sanat
03 Ekim
Sinema Sektörünün Destek Yönetmeliği'nde değişiklik
Kültür-Sanat
03 Ekim
2 bin 400 yıllık "mutfak" ve "kadın odası" bulundu
Kültür-Sanat
02 Ekim
Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film gösterime girdi
Kültür-Sanat
03 Ekim
'Enola Holmes'ün kamera arkası görüntüleri yayımlandı
Kültür-Sanat
03 Ekim
Hem hain hem merhametli
Kitap
Kitap
03 Ekim
Renkli bir yelpaze
Kitap
03 Ekim
Glenn Meade: ‘Unutturmamak istiyorum!’
Kitap
03 Ekim
2020 Jane Austen festivalleri!
Kitap
03 Ekim
Kadınları delirttiler!
Kitap
03 Ekim
Dünyadan... Parizyen kızların babası öldü
Kitap
02 Ekim
Nabokov’un yeni dünya şaşkını; Pnin!
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
WhatsApp'tan beklenen özellik geldi!
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
25 milyon yıllık bandıra eşek arısı
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Şeffaf tahtalar, gelecekte camın yerini alabilir
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Apple, "kendi kendini onaran" iPhone üzerinde çalışıyor
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
iPhone 12 Pro modellerinin fiyatı ortaya çıkmış olabilir
Bilim ve Teknoloji
02 Ekim
Microsof Türkiye üst yönetiminde ayrılık
Günün Gazete Manşetleri
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması