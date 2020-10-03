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YAZARLAR

Şükran Soner Eczacılık bilimi, etiğinin duayeni Prof. Kasım Cemal Güven Şükran Soner
Olaylar Ve Görüşler Mudanya Mütarekesi 98 Yaşında - Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT Cumhuriyet Yazarlar
Miyase İlknur DPT’siz yıllar Miyase İlknur
Öner Yağcı Korkudan korkmak Öner Yağcı
Deniz Yıldırım Halkın sağlığı, ulusun çıkarı Deniz Yıldırım
Barış Doster Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi Barış Doster
Mehmet Ali Güller Üç cephede Türkiye - Rusya ilişkisi Mehmet Ali Güller
Işık Kansu Kimin Cumhuriyeti? Işık Kansu
20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
Türkiye 03 Ekim 20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
Trump'ın salgınla ilgili açıklamaları ne kadar doğruydu?
Dünya 03 Ekim Trump'ın salgınla ilgili açıklamaları ne kadar doğruydu?
Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
Türkiye 03 Ekim Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
Zehirlenip ölen balıkları yediler
Türkiye 03 Ekim Zehirlenip ölen balıkları yediler
Babası biriktirdi, oğlu 500 bin liraya satışa çıkardı
Türkiye 03 Ekim Babası biriktirdi, oğlu 500 bin liraya satışa çıkardı
Dünyada ender görülen tür:
Yaşam 03 Ekim Dünyada ender görülen tür: "Hem korkuttu, hem şaşırttı"
Hırsızlar onun peşinde, tanesi 10 liradan satılıyor
Türkiye 03 Ekim Hırsızlar onun peşinde, tanesi 10 liradan satılıyor
Babacan, kongreler için sahaya iniyor
Türkiye 03 Ekim Babacan, kongreler için sahaya iniyor
Kadıköy Belediye binası yerine yeşil alan yapılacak
Türkiye 03 Ekim Kadıköy Belediye binası yerine yeşil alan yapılacak
YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
Siyaset 03 Ekim YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı

Spor

Galatasaraylı Marcao'dan sezon sonu hedefi Galatasaraylı Marcao'dan sezon sonu hedefi
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Fenerbahçe ve Türk futbolunu üzen ölüm Fenerbahçe ve Türk futbolunu üzen ölüm
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Rosier'den Beşiktaş'a 'savaşçı takım' sözü! Rosier'den Beşiktaş'a 'savaşçı takım' sözü!
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Futbolda milli günler başladı Futbolda milli günler başladı

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Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi
Ortalama emzirme süresi yükseldi Ortalama emzirme süresi yükseldi
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
Çocuğa cinsel istismara tahliye YaşamÇocuğa cinsel istismara tahliye
Pandemide göz hastalıkları ve görme kaybında artış SağlıkPandemide göz hastalıkları ve görme kaybında artış
'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain bulundu Dünya'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain bulundu

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Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
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Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
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Ekonomi 03 Ekim ‘Esnek’, iş barışını bozar
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Ekonomi 03 Ekim Açık yüzde 193 büyüdü
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Türkiye 02 Ekim TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Ekonomi 02 Ekim TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
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Ekonomi 02 Ekim İkinci el araç sektörü de hareketlenecek

Dünya

İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
Dünya 03 Ekim İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
ABD Yüksek Mahkemesi seremonisinde Covid-19 vakaları
Dünya 02 Ekim ABD Yüksek Mahkemesi seremonisinde Covid-19 vakaları
Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX
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Dünya 03 Ekim Azerbaycan: "Karabağ'da yeni mevkileri ele geçirdik"
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Dünya 03 Ekim Türkiye'nin asker gönderdiği iddiaları doğru doğru değil

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Kültür ve Sanat

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Kültür-Sanat 03 Ekim Sinema Sektörünün Destek Yönetmeliği'nde değişiklik
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Kültür-Sanat 02 Ekim Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film gösterime girdi
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Hem hain hem merhametli
Kültür-Sanat 03 Ekim Hem hain hem merhametli

Kitap

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Glenn Meade: ‘Unutturmamak istiyorum!’
Kitap 03 Ekim Glenn Meade: ‘Unutturmamak istiyorum!’
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Kitap 02 Ekim Nabokov’un yeni dünya şaşkını; Pnin!

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Bilim ve Teknoloji 03 Ekim 25 milyon yıllık bandıra eşek arısı
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Bilim ve Teknoloji 03 Ekim Şeffaf tahtalar, gelecekte camın yerini alabilir
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Bilim ve Teknoloji 03 Ekim Apple, "kendi kendini onaran" iPhone üzerinde çalışıyor
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