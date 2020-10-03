03 Ekim 2020 Cumartesi
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Yarın Cumhuriyet Pazar günü!
HDP’den tutuklamalara ilişkin açıklama
Trabzonspor Başkanı, esti gürledi: Gerekirse...
ARAÇLA YASAK ALANA GİRMEK İSTEDİ
MHP'li vekilin şoförü, ABB personeline kasten çarptı
SURİYE MESAJI
"Ya temizlenir, ya da biz gideriz"
İYİ PARTİ’DE ‘BAĞIMSIZ CEPHE’
Cumhur İttifak’ı iddiası
"YAYLALARDA BİTKİLER YOK OLUYOR"
Tunceli yaylaları önlem alınmazsa yok olacak!
"SENİN YAŞIN KADAR ASKERLİK YAPTIM"
Perinçek ile İsmail Hakkı arasında 'askerlik' polemiği
"TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SINIF BİR ÜLKE OLMAYI HAK ETMİYOR"
"Anayasa Mahkemesi’ne Değil, Hak İhlallerine Son Verin"
NOTUNU ALDIM.....
Maaş zammı soran akademisyene hakaret
AKİT'Çİ DİLİPAK KİMLERİ KASTETTİ?
"Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır"
PARTİDE KAZAN KAYNIYOR
Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Eski AKP’li belediye başkanı otomobilde ölü bulundu
230 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA
"Av cinayettir, tamamen yasaklanmalıdır"
DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR
Türkiye, Suudi Arabistan’ı şikayet edebilir
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SICAKLAR GELİYOR
Meteoroloji'den 5 il için sıcak hava uyarısı!
KATİLİN KARDEŞİ KONUŞTU
Pınar Gültekin davasında ifade detayları ortaya çıktı!
HER AN ENGELLENEBİLİRLER
RTÜK'ten, Spotify ve FOXplay'e uyarı
İNGİLTERE'DEN RISK AÇIKLAMASI
Tur şirketleri iptalleri başladı
SAHTE PROFİL YÖNTEMİ KULLANILIYOR
Polis, aplikasyonlardan LGBT'leri tespit edip tutukluyor
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Türkiye
Atatürk posterine çirkin saldırı
Türkiye
İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
Cumhuriyet Pazar
03 Ekim
Yarın Cumhuriyet Pazar günü!
Türkiye
03 Ekim
HDP’den tutuklamalara ilişkin açıklama
Spor
03 Ekim
Trabzonspor Başkanı, esti gürledi: Gerekirse...
YAZARLAR
Şükran Soner
Eczacılık bilimi, etiğinin duayeni Prof. Kasım Cemal Güven
Olaylar Ve Görüşler
Mudanya Mütarekesi 98 Yaşında - Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT
Miyase İlknur
DPT’siz yıllar
Öner Yağcı
Korkudan korkmak
Deniz Yıldırım
Halkın sağlığı, ulusun çıkarı
Barış Doster
Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi
Mehmet Ali Güller
Üç cephede Türkiye - Rusya ilişkisi
Işık Kansu
Kimin Cumhuriyeti?
Ekonomi
03 Ekim
Türkiye Varlık Fonu müdüründen THY hisseleri açıklaması
Türkiye
03 Ekim
Eylül ayında 64 gazeteci yargılandı
Türkiye
03 Ekim
Muhittin Böcek için kritik süreç devam ediyor
Türkiye
03 Ekim
Ekrem İmamoğlu: Bir süprizimiz daha var
Türkiye
03 Ekim
20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
Dünya
03 Ekim
Trump'ın salgınla ilgili açıklamaları ne kadar doğruydu?
Türkiye
03 Ekim
Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
Türkiye
03 Ekim
Zehirlenip ölen balıkları yediler
Türkiye
03 Ekim
Babası biriktirdi, oğlu 500 bin liraya satışa çıkardı
Yaşam
03 Ekim
Dünyada ender görülen tür: "Hem korkuttu, hem şaşırttı"
Spor
Başakşehir değil 'kayıp-şehir'
Erzurumspor, Rizespor sessiz sedasız
Galatasaraylı Marcao'dan sezon sonu hedefi
Malatyaspor'a Antalya soluğu!
Fenerbahçe ve Türk futbolunu üzen ölüm
Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi!
Rosier'den Beşiktaş'a 'savaşçı takım' sözü!
Yaşam
Sağlık
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
Yaşam
"Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratabilmek"
Mutluluk hormonunun en kolay yolu
En güvenilir koronavirüs belirtisi
Twitter'dan Trump yasağı
Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi
Ortalama emzirme süresi yükseldi
Sağlık
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
Yaşam
"Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratabilmek"
Yaşam
'Poposu daha büyük olanlar daha hızlı koşuyor'
Yaşam
Çocuğa cinsel istismara tahliye
Sağlık
Pandemide göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Video
Tüm Videolar
Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Ekonomi
Ekonomi
03 Ekim
Otomotiv pazarı umut tazeledi
Ekonomi
03 Ekim
‘Esnek’, iş barışını bozar
Ekonomi
03 Ekim
Açık yüzde 193 büyüdü
Türkiye
02 Ekim
TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Ekonomi
02 Ekim
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Ekonomi
02 Ekim
İkinci el araç sektörü de hareketlenecek
Dünya
Dünya
03 Ekim
İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
Dünya
02 Ekim
ABD Yüksek Mahkemesi seremonisinde Covid-19 vakaları
Dünya
03 Ekim
Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX
Dünya
03 Ekim
Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü
Dünya
03 Ekim
Azerbaycan: "Karabağ'da yeni mevkileri ele geçirdik"
Dünya
03 Ekim
Türkiye'nin asker gönderdiği iddiaları doğru doğru değil
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Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
03 Ekim
"Hafta Sonu Klasikleri" konseri
Kültür-Sanat
03 Ekim
Sinema Sektörünün Destek Yönetmeliği'nde değişiklik
Kültür-Sanat
03 Ekim
2 bin 400 yıllık "mutfak" ve "kadın odası" bulundu
Kültür-Sanat
02 Ekim
Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film gösterime girdi
Kültür-Sanat
03 Ekim
'Enola Holmes'ün kamera arkası görüntüleri yayımlandı
Kültür-Sanat
03 Ekim
Hem hain hem merhametli
Kitap
Kitap
03 Ekim
Edebiyatçılar ve Atatürk
Kitap
03 Ekim
Pessoa'ya merhaba demek isteyenlere...
Kitap
03 Ekim
Tarihe Morante ile bir devam!
Kitap
03 Ekim
Renkli bir yelpaze
Kitap
03 Ekim
Glenn Meade: ‘Unutturmamak istiyorum!’
Kitap
03 Ekim
2020 Jane Austen festivalleri!
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
NASA patlayan süpernovanın görüntülerini yayımladı
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
WhatsApp'tan beklenen özellik geldi!
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Yapay zeka, Covid-19'u bir doktor gibi tespit edebiliyor
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
25 milyon yıllık bandıra eşek arısı
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Şeffaf tahtalar, gelecekte camın yerini alabilir
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Apple, "kendi kendini onaran" iPhone üzerinde çalışıyor
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