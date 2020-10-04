ALANA GİREMEYİNCE PERSONELE KASTEN ÇARPMIŞTI ABB personeline çarpılan olayda MHP'li vekilden suçlama
"AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE" Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
20 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ Cumhuriyet Savcısı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
"KİRALAR İLÇE BELEDİYESİNE DEĞİL BÜYÜKŞEHİRE ÖDENMELİ" İBB'den simitçi tezgahları ile ilgili açıklama
"TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SINIF BİR ÜLKE OLMAYI HAK ETMİYOR" "Anayasa Mahkemesi’ne değil, hak ihlallerine son verin"
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