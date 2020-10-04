04 Ekim 2020 Pazar
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Sabah bir şey yemeden kahve içmek sağlığa zararlı
Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti uzaya gönderecek
AMCAM SAĞ OLSUN
Şehir hastaneleri rant kapısı
ERDOĞAN'IN AVUKATLARI VE MHP'LİLER VAR
‘İktidar’ barosu kuruldu
GARANTİ BEDELİ GİZLENMİŞ
Avrasya Tüneli’nde kayıtsız 930 milyon lira
KARABAĞ’DA YERLEŞİM ALANLARI HEDEFTE
İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı
ATİNA YENİDEN GERİYOR
Yunanistan Meis Adası'nda tatbikat yapacak
CHP’Lİ EMİR:
‘Mücadeleleri rakamlarla’
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI TAŞDELEN:
Taşeron kalmadı
PROF. BORATAV’IN YEP YORUMU:
IMF’ye selam çaktılar
KADINLARA LOJİSTİK DESTEK
Kadın ihracatçı çok az
CEMAL REŞİT REY SEZONU AÇTI
Cemal Reşit Rey’de İDSO ile başlangıç
NÂZIM HİKMET MERSİN’DEN GEÇTİ
Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
Bu zulüm son bulsun
YARALILAR VAR
İzmir'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga
YETİŞKİNLER DİKKAT
Virüsün tehlikeli sonuçlarından bir tanesi daha bulundu
EN POPÜLER 3 ÜLKEDEN BİRİ
Rusların en sevdiği ülkerlerden biri Türkiye
Evde çıkan yangında minik Yakup Sabri yaşamını yitirdi
SOSYAL MEDYAYA DA KAYYIM GELDİ!
Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
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Pazar Yazıları
Gene korona huzursuzluğu...
Pazar Yazıları
Kadınlar yönetse daha iyi
Türkiye
04 Ekim
Sabah bir şey yemeden kahve içmek sağlığa zararlı
Türkiye
04 Ekim
Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor
Dünya
04 Ekim
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti uzaya gönderecek
YAZARLAR
Emre Kongar
Milliyetçilik ekseninde İYİ Parti üzerinde oynanan oyunlar
Mustafa Balbay
Anayasa Mahkemesi çökerse!
Orhan Bursalı
Bakanın korona tablosu tam bir çöplüktür
Hilmi Türkay
Aferin Altay’a
Olaylar Ve Görüşler
Felsefe mi, İlahiyat mı? - Sadık USTA
Özdemir İnce
İnsanlar hep bir şeyleşir
Zülal Kalkandelen
Esenyurt katliamı
Ahmet Tan
Umutsuz vaka.. Napolyon - Erdoğan
Işıl Özgentürk
Peşimi bırakmayan bir düş
Mine G. Kırıkkanat
Tahkimat, tatbikat, savaş
Zeynep Oral
Antalya’dan sevgiler...
Feyzi Açıkalın
Ulusal çıkar uluslararası turizmle bağdaşmayınca…
Türkiye
04 Ekim
Ürdün'de hükümet istifa etti
Türkiye
04 Ekim
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Pazar Yazıları
04 Ekim
Brüksellahanası Brükselli mi?
Türkiye
03 Ekim
Perinçek ile İsmail Hakkı arasında 'askerlik' polemiği
Türkiye
03 Ekim
Meteoroloji'den 5 il için sıcak hava uyarısı!
Türkiye
03 Ekim
Eylül ayında 64 gazeteci yargılandı
Türkiye
03 Ekim
Ailesini rehin alan kişiyi polis yaralayarak durdurdu
Türkiye
03 Ekim
"Av cinayettir, tamamen yasaklanmalıdır"
Türkiye
03 Ekim
İki aile arasındaki silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
Siyaset
03 Ekim
Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
Spor
Samatta attı, Altay kurtardı, liderlik geldi
Erol Bulut: Transfer bitince daha güzel bir Fenerbahçe
3 yardımcı hakemin Covid-19 testi pozitif
Samatta’dan ilk şutta ilk gol, 2. şut 2. gol!
Caner Erkin’in gergin günü!
Antalyaspor: Hani maç seyircisizdi?
Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?
Yaşam
Dünya
Twitter'dan Trump yasağı
Sağlık
Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi
"Çocuğuma yargısız bir dünya bırakmak isterdim"
Dr. Gülcan Özer ile İnsan Halleri: Neden aldatıyoruz?
Mutluluk hormonunun en kolay yolu
Babası biriktirdi, oğlu 500 bin liraya satışa çıkardı
En güvenilir koronavirüs belirtisi
Dünya
Twitter'dan Trump yasağı
Sağlık
Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi
Yaşam
Ortalama emzirme süresi yükseldi
Sağlık
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
Yaşam
"Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratabilmek"
Video
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Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
Ekonomi
Dünya
03 Ekim
Türkiye, Suudi Arabistan’ı şikayet edebilir
Ekonomi
03 Ekim
Otomotiv pazarı umut tazeledi
Ekonomi
03 Ekim
‘Esnek’, iş barışını bozar
Ekonomi
03 Ekim
Açık yüzde 193 büyüdü
Türkiye
02 Ekim
TVF finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı
Ekonomi
02 Ekim
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Dünya
Dünya
03 Ekim
İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
Dünya
02 Ekim
ABD Yüksek Mahkemesi seremonisinde Covid-19 vakaları
Dünya
03 Ekim
Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX
Dünya
03 Ekim
Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü
Dünya
03 Ekim
Azerbaycan: "Karabağ'da yeni mevkileri ele geçirdik"
Dünya
03 Ekim
Türkiye'nin asker gönderdiği iddiaları doğru doğru değil
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Tümü
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
03 Ekim
"Hafta Sonu Klasikleri" konseri
Kültür-Sanat
03 Ekim
Sinema Sektörünün Destek Yönetmeliği'nde değişiklik
Kültür-Sanat
03 Ekim
2 bin 400 yıllık "mutfak" ve "kadın odası" bulundu
Kültür-Sanat
02 Ekim
Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film gösterime girdi
Kültür-Sanat
03 Ekim
'Enola Holmes'ün kamera arkası görüntüleri yayımlandı
Kültür-Sanat
03 Ekim
Hem hain hem merhametli
Kitap
Kitap
03 Ekim
Amerikalı yayıncılar umut başka bahara diyor
Kitap
03 Ekim
Yeryüzünün derinliklerinde olup bitenler!
Kitap
03 Ekim
Flaubert’ten hınzır bir sözlük!
Kitap
03 Ekim
1793 ve 1802 yıllarında İstanbul Kıyıları
Kitap
03 Ekim
Edebiyatçılar ve Atatürk
Kitap
03 Ekim
Pessoa'ya merhaba demek isteyenlere...
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
NASA patlayan süpernovanın görüntülerini yayımladı
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
WhatsApp'tan beklenen özellik geldi!
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Yapay zeka, Covid-19'u bir doktor gibi tespit edebiliyor
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
25 milyon yıllık bandıra eşek arısı
Kültür-Sanat
03 Ekim
RTÜK'ten, Spotify ve FOXplay'e uyarı
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Şeffaf tahtalar, gelecekte camın yerini alabilir
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