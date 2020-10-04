04 Ekim 2020 Pazar
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O iller için 'yıkıcı deprem' uyarısı
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş
1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
CHP RTÜK ÜYESİ DOSYAYI AÇTI
RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
CHP'Lİ VEKİLDEN ÜCRETSİZ İZİN ANKETİ
Ücretsiz izin uygulaması sömürü ve baskıya dönüştü
'AVUKATLARINA İRADESİNE İPOTEK KOYMAKTIR'
77 barodan ertelemeye karşı ortak açıklama
YURT DIŞI GEZİLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
RTÜK'ün milyonlarca liralık yolluk harcaması!
AMCAM SAĞ OLSUN
Şehir hastaneleri rant kapısı
ÖZÜR YERİNE TEHDİT!
MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
KARABAĞ’DA YERLEŞİM ALANLARI HEDEFTE
İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı
ERDOĞAN'IN AVUKATLARI VE MHP'LİLER VAR
‘İktidar’ barosu kuruldu
GARANTİ BEDELİ GİZLENMİŞ
Avrasya Tüneli’nde kayıtsız 930 milyon lira
SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKARDI
Milyonluk tıbbi cihaz satın alınarak çürümeye bırakıldı
'HAYAL SATMAKTAN VAZGEÇİN'
Koca "Aşıya yakınız" dedi, CHP'li Usluer'den sert yanıt
PROF. BORATAV’IN YEP YORUMU:
IMF’ye selam çaktılar
7 ÖNEMLİ SORUN!
Apple, yeni sürümün sorunlarını kabul etti
'DÜZ DOKTORUM, YUMOŞ DEĞİLİM!'
Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
CEZASI 80 BİN LİRAYDI
Kütüphaneden aldığı kitapları 48 yıl sonra iade etti
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Dünya
Aliyev'den Erdoğan'a mektup
Türkiye
A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
Türkiye
04 Ekim
O iller için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Türkiye
04 Ekim
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş
Türkiye
04 Ekim
1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
YAZARLAR
Emre Kongar
Milliyetçilik ekseninde İYİ Parti üzerinde oynanan oyunlar
Mustafa Balbay
Anayasa Mahkemesi çökerse!
Orhan Bursalı
Bakanın korona tablosu tam bir çöplüktür
Hilmi Türkay
Aferin Altay’a
Olaylar Ve Görüşler
Felsefe mi, İlahiyat mı? - Sadık USTA
Özdemir İnce
İnsanlar hep bir şeyleşir
Zülal Kalkandelen
Esenyurt katliamı
Ahmet Tan
Umutsuz vaka.. Napolyon - Erdoğan
Işıl Özgentürk
Peşimi bırakmayan bir düş
Mine G. Kırıkkanat
Tahkimat, tatbikat, savaş
Zeynep Oral
Antalya’dan sevgiler...
Feyzi Açıkalın
Ulusal çıkar uluslararası turizmle bağdaşmayınca…
Türkiye
04 Ekim
Minibüs durdurulunca dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Ekonomi
04 Ekim
TESK'ten "organik ürün sahtekarlığı" uyarısı
Türkiye
04 Ekim
Diyanet faizden toplam 2.1 milyon lira kazanmış
Türkiye
04 Ekim
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
Söyleşi
04 Ekim
Taşeron kalmadı
Türkiye
04 Ekim
ERÜ'nün rektörü koronavirüse yakalandı
Siyaset
04 Ekim
‘Mücadeleleri rakamlarla’
Siyaset
04 Ekim
AKP'li vekillerle Canikli arasında gerilim
Türkiye
04 Ekim
Erdoğan'dan Said Nursi'nin 'talebe'sine taziye
Türkiye
04 Ekim
Protokol imzalanmıştı! Ödemeler başladı
Spor
Trabzonszpor'a son dakika stoperi!
Beşiktaş'a Ahmet Nur Çebi ayarı!
Galatasaray'da Belhanda krizi!
Koronavirüs Juve-Napoli maçını vurdu
CSKA'da koronavirüs patlaması
Erol Bulut: Transfer bitince daha güzel bir Fenerbahçe
Karagümrük'ün hakem isyanı
Yaşam
Türkiye
Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor
Cumhuriyet Cumartesi
"Çocuğuma yargısız bir dünya bırakmak isterdim"
'Pandemide vitamin fiyatlarında artış oldu'
Virüsün tehlikeli sonuçlarından bir tanesi daha bulundu
Kaybolan ineklerini drone ile buldu
İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti
Sabah bir şey yemeden kahve içmek sağlığa zararlı
Türkiye
Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor
Cumhuriyet Cumartesi
"Çocuğuma yargısız bir dünya bırakmak isterdim"
Cumhuriyet Cumartesi
Dr. Gülcan Özer ile İnsan Halleri: Neden aldatıyoruz?
Cumhuriyet Cumartesi
Mutluluk hormonunun en kolay yolu
Türkiye
Babası biriktirdi, oğlu 500 bin liraya satışa çıkardı
Video
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Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Ekonomi
Ekonomi
04 Ekim
Vergi kaçıranları ihbar edenlere ikramiye
Ekonomi
04 Ekim
Kadın ihracatçı çok az
Dünya
03 Ekim
Türkiye, Suudi Arabistan’ı şikayet edebilir
Ekonomi
03 Ekim
Otomotiv pazarı umut tazeledi
Ekonomi
03 Ekim
‘Esnek’, iş barışını bozar
Ekonomi
03 Ekim
Açık yüzde 193 büyüdü
Dünya
Siyaset
04 Ekim
Yunanistan Meis Adası'nda tatbikat yapacak
Türkiye
04 Ekim
Rusların en sevdiği ülkerlerden biri Türkiye
Dünya
04 Ekim
ABD Başkanı Trump'tan "yakında döneceğim" mesajı
Dünya
03 Ekim
İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
Dünya
02 Ekim
ABD Yüksek Mahkemesi seremonisinde Covid-19 vakaları
Dünya
03 Ekim
Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX
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Tümü
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
04 Ekim
Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı
Cumhuriyet Pazar
04 Ekim
Artun Ünsal: ’Mutfakta kadın hakimiyeti var’
Türkiye
04 Ekim
PATHOS’un yeni sayısı okurla buluştu…
Kültür-Sanat
04 Ekim
Cemal Reşit Rey’de İDSO ile başlangıç
Kültür-Sanat
04 Ekim
2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
Kültür-Sanat
03 Ekim
"Hafta Sonu Klasikleri" konseri
Kitap
Kitap
03 Ekim
Amerikalı yayıncılar umut başka bahara diyor
Kitap
03 Ekim
Yeryüzünün derinliklerinde olup bitenler!
Kitap
03 Ekim
Flaubert’ten hınzır bir sözlük!
Kitap
03 Ekim
1793 ve 1802 yıllarında İstanbul Kıyıları
Kitap
03 Ekim
Edebiyatçılar ve Atatürk
Kitap
03 Ekim
Pessoa'ya merhaba demek isteyenlere...
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
'Deepfake' videolar nasıl anlaşılır?
Dünya
04 Ekim
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti uzaya gönderecek
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
NASA patlayan süpernovanın görüntülerini yayımladı
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
WhatsApp'tan beklenen özellik geldi!
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
Yapay zeka, Covid-19'u bir doktor gibi tespit edebiliyor
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
25 milyon yıllık bandıra eşek arısı
Günün Gazete Manşetleri
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