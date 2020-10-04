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Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
Skandal görüntülerin ardından acımasız baba gözaltında
Kalın'dan 'ABD seçimleri' sorusuna yanıt
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI!
Ermenistan, Gence'de sivillere saldırdı
'KOCA, BAŞKA NELERİ GİZLİYOR?'
Bakan Koca'nın 2 yıldır duyamadığı sorular!
'KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR'
Muhittin Böcek'i uyandırma çalışmaları başladı!
CHP RTÜK ÜYESİ DOSYAYI AÇTI
RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
COVİD-19 CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!
İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM!
Tevfik Göksu'yu zora sokacak video
1,56 MİLYARLIK KAYIP!
Zam geldikçe, devletin kaybı arttı
'AVUKATLARINA İRADESİNE İPOTEK KOYMAKTIR'
77 barodan ertelemeye karşı ortak açıklama
ÖZÜR YERİNE TEHDİT!
MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
YENİ PARTİLER DENKLEMİ DEĞİŞTİRECEK
Erdoğan'ın önüne giden ankette o parti yüksek çıktı
CHP'Lİ VEKİLDEN ÜCRETSİZ İZİN ANKETİ
Ücretsiz izin uygulaması sömürü ve baskıya dönüştü
'GENÇ OLDUĞU İÇİN DAHA HAFİF ATLATIYOR'
ABD Başkanı Trump ilk kez kameralar karşısında
YURT DIŞI GEZİLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
RTÜK'ün milyonlarca liralık yolluk harcaması!
AMCAM SAĞ OLSUN
Şehir hastaneleri rant kapısı
ERDOĞAN'IN AVUKATLARI VE MHP'LİLER VAR
‘İktidar’ barosu kuruldu
A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRDI:
Tükürük testleri hakkında yeni gelişme
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Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Gence' açıklaması
Siyaset
Ayhan Bilgen'den tutuklama sonrası ilk açıklama
Siyaset
04 Ekim
Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
Video
04 Ekim
Skandal görüntülerin ardından acımasız baba gözaltında
Türkiye
04 Ekim
Kalın'dan 'ABD seçimleri' sorusuna yanıt
YAZARLAR
Emre Kongar
Milliyetçilik ekseninde İYİ Parti üzerinde oynanan oyunlar
Mustafa Balbay
Anayasa Mahkemesi çökerse!
Orhan Bursalı
Bakanın korona tablosu tam bir çöplüktür
Hilmi Türkay
Aferin Altay’a
Olaylar Ve Görüşler
Felsefe mi, İlahiyat mı? - Sadık USTA
Özdemir İnce
İnsanlar hep bir şeyleşir
Zülal Kalkandelen
Esenyurt katliamı
Ahmet Tan
Umutsuz vaka.. Napolyon - Erdoğan
Işıl Özgentürk
Peşimi bırakmayan bir düş
Mine G. Kırıkkanat
Tahkimat, tatbikat, savaş
Zeynep Oral
Antalya’dan sevgiler...
Feyzi Açıkalın
Ulusal çıkar uluslararası turizmle bağdaşmayınca…
Yaşam
04 Ekim
'Hayvanlara eziyet ve işkence yapmak insanlık suçudur'
Türkiye
04 Ekim
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
Siyaset
04 Ekim
'Bunun için yemeden içmeden 5 yıl çalışmak gerek'
Siyaset
04 Ekim
Avrasya Tüneli’nde kayıtsız 930 milyon lira
Siyaset
04 Ekim
Koca "Aşıya yakınız" dedi, CHP'li Usluer'den sert yanıt
Video
04 Ekim
Adana'da kan donduran kadın cinayeti!
Türkiye
04 Ekim
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş
Türkiye
04 Ekim
Evlilik sebebiyle istifa eden işçinin tazminat hakkı
Türkiye
04 Ekim
1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
Türkiye
04 Ekim
O iller için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Spor
Galatasaray'da son 36 saat hareketliliği!
Trabzonszpor'a son dakika stoperi!
Beşiktaş'a Ahmet Nur Çebi ayarı!
Galatasaray'da Belhanda krizi!
Perotti, Fenerbahçe'yi öğreniyor
Koronavirüs Juve-Napoli maçını vurdu
CSKA'da koronavirüs patlaması
Yaşam
Foto Galeri
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Sağlık
'Pandemide vitamin fiyatlarında artış oldu'
Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
Stres ve depresyon arasındaki bağlantı
İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti
'Kendine olacağını düşünmedi'
Kütüphaneden aldığı kitapları 48 yıl sonra iade etti
Foto Galeri
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Sağlık
'Pandemide vitamin fiyatlarında artış oldu'
Türkiye
Virüsün tehlikeli sonuçlarından bir tanesi daha bulundu
Yaşam
Kaybolan ineklerini drone ile buldu
Türkiye
Sabah bir şey yemeden kahve içmek sağlığa zararlı
Video
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Marmaris'te kaydedilen görüntüler tartışma yarattı!
İstanbul’un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ekonomi
Türkiye
04 Ekim
Otomotiv pazarının lideri belli oldu
Ekonomi
04 Ekim
'Yetim' petrol kuyularını temizlenin maliyeti
Ekonomi
04 Ekim
IMF’ye selam çaktılar
Türkiye
04 Ekim
Konkordato ilanları devleti vurdu
Ekonomi
04 Ekim
Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı
Türkiye
04 Ekim
Türkiye Varlık Fonu'nundan THY açıklaması
Dünya
Dünya
04 Ekim
Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu
Siyaset
04 Ekim
İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı
Dünya
04 Ekim
Aliyev'den Erdoğan'a mektup
Dünya
04 Ekim
Dışişleri Bakanlığı: Gayrimeşru adımları tanımıyoruz
Siyaset
04 Ekim
Yunanistan Meis Adası'nda tatbikat yapacak
Pazar Yazıları
04 Ekim
Kadınlar yönetse daha iyi
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Tümü
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
04 Ekim
Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı
Cumhuriyet Pazar
04 Ekim
Artun Ünsal: ’Mutfakta kadın hakimiyeti var’
Türkiye
04 Ekim
PATHOS’un yeni sayısı okurla buluştu…
Kültür-Sanat
04 Ekim
Cemal Reşit Rey’de İDSO ile başlangıç
Kültür-Sanat
04 Ekim
2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
Kültür-Sanat
03 Ekim
"Hafta Sonu Klasikleri" konseri
Kitap
Kitap
04 Ekim
Kara Roman’ın sert dedektifi
Kitap
04 Ekim
Edebiyat ve suç!
Kitap
04 Ekim
Timurlenk'i Marlowe'dan okuyun!
Kitap
04 Ekim
Orijinal çizimleriyle Atatürk’ün Geometri kitabı
Kitap
04 Ekim
E.T.A. Hoffman ve toplumsal tekinsizlik!
Kitap
04 Ekim
Beyniniz hakkında ne biliyorsunuz?
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Sesli asistanlarla gelen tehlike ortaya çıktı
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Apple, yeni sürümün sorunlarını kabul etti
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Dünya'nın yeni bir uydusu mu olacak?
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
'Deepfake' videolar nasıl anlaşılır?
Dünya
04 Ekim
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti uzaya gönderecek
Bilim ve Teknoloji
03 Ekim
NASA patlayan süpernovanın görüntülerini yayımladı
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