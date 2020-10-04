04 Ekim 2020 Pazar
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Fatih Portakal, "hasta-vaka" ayrımının sebebini açıkladı
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Macron'dan bağımsızlık referandumu açıklaması
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAYLAŞTI!
ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
'KUVVEDEN FİİLE BATI AHLAKSIZLIĞI'
SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
MHP LİDERİNDEN ERMENİSTAN AÇIKLAMASI
Bahçeli: Nahçivan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır
ERMENİLER PROTESTO EDERKEN...
Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
MSB DUYURDU
Azerbaycan bir kenti daha kurtardı
'BUGÜNDEN GÖRÜYORUZ'
AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM!
Tevfik Göksu'yu zora sokacak video
GİDEREK ARAYI AÇIYOR
ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
‘MESELE AYM DEĞİL’
Davutoğlu'ndan 'AYM' açıklaması
'MARKA DA GİYER, TEHDİT DE EDER!'
Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
COVİD-19 CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!
İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
'KOCA, BAŞKA NELERİ GİZLİYOR?'
Bakan Koca'nın 2 yıldır duyamadığı sorular!
CHP RTÜK ÜYESİ DOSYAYI AÇTI
RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
1,56 MİLYARLIK KAYIP!
Zam geldikçe, devletin kaybı arttı
YENİ PARTİLER DENKLEMİ DEĞİŞTİRECEK
Erdoğan'ın önüne giden ankette o parti yüksek çıktı
'ELASTİK YAPI DİKKAT ÇEKİYOR'
Covid-19'un akciğere verdiği zarar görüntülere yansıdı
YILDA 18 BİN TANI KONULUYOR
Türkiye'de en sık izlenen ilk 10 kanser arasında
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Türkiye
GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
Türkiye
Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
Türkiye
04 Ekim
Fatih Portakal, "hasta-vaka" ayrımının sebebini açıkladı
Türkiye
04 Ekim
Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Dünya
04 Ekim
Macron'dan bağımsızlık referandumu açıklaması
YAZARLAR
Emre Kongar
Milliyetçilik ekseninde İYİ Parti üzerinde oynanan oyunlar
Mustafa Balbay
Anayasa Mahkemesi çökerse!
Orhan Bursalı
Bakanın korona tablosu tam bir çöplüktür
Hilmi Türkay
Aferin Altay’a
Olaylar Ve Görüşler
Felsefe mi, İlahiyat mı? - Sadık USTA
Özdemir İnce
İnsanlar hep bir şeyleşir
Zülal Kalkandelen
Esenyurt katliamı
Ahmet Tan
Umutsuz vaka.. Napolyon - Erdoğan
Işıl Özgentürk
Peşimi bırakmayan bir düş
Mine G. Kırıkkanat
Tahkimat, tatbikat, savaş
Zeynep Oral
Antalya’dan sevgiler...
Feyzi Açıkalın
Ulusal çıkar uluslararası turizmle bağdaşmayınca…
Türkiye
04 Ekim
A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
Türkiye
04 Ekim
Sürücü kalp krizi geçirip durağa daldı
Türkiye
04 Ekim
MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
Siyaset
04 Ekim
Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
Siyaset
04 Ekim
Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
Türkiye
04 Ekim
Muhittin Böcek'i uyandırma çalışmaları başladı!
Siyaset
04 Ekim
Ayhan Bilgen'den tutuklama sonrası ilk açıklama
Türkiye
04 Ekim
24 yıl sonra bulduğu babasından tazminat kazandı
Yaşam
04 Ekim
Erdoğan: Yasanın bir an önce çıkmasını temenni ediyorum
Türkiye
04 Ekim
77 barodan ertelemeye karşı ortak açıklama
Spor
Beşiktaş Gençlerbirliği soluk soluğa
Beşiktaş'tan Bakü'ye kardeşlik köprüsü
Ne Denizli ne Konya!
Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
Maraton İzmir'e çok yakıştı
Galatasaray'da son 36 saat hareketliliği!
Salzburg'da üç futbolcu koronavirüse yakalandı
Yaşam
Yaşam
İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti
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'Kendine olacağını düşünmedi'
Okul havalandırması için 360 milyon Avro ayırdılar
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Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Ekonomi
Türkiye
04 Ekim
Otomotiv pazarının lideri belli oldu
Ekonomi
04 Ekim
'Yetim' petrol kuyularını temizlenin maliyeti
Ekonomi
04 Ekim
IMF’ye selam çaktılar
Türkiye
04 Ekim
Konkordato ilanları devleti vurdu
Ekonomi
04 Ekim
Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı
Türkiye
04 Ekim
Türkiye Varlık Fonu'nundan THY açıklaması
Dünya
Dünya
04 Ekim
Ermenistan, Gence'de sivillere saldırdı
Dünya
04 Ekim
ABD Başkanı Trump ilk kez kameralar karşısında
Türkiye
04 Ekim
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
Türkiye
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Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu
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İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı
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Tümü
200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
04 Ekim
Yıldızların altında Altın Portakal
Kültür-Sanat
04 Ekim
'Il Tabarro (Pelerin) Operası' 6 Ekim'de Kadıköy'de
Kültür-Sanat
04 Ekim
Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı
Cumhuriyet Pazar
04 Ekim
Artun Ünsal: ’Mutfakta kadın hakimiyeti var’
Türkiye
04 Ekim
PATHOS’un yeni sayısı okurla buluştu…
Kültür-Sanat
04 Ekim
Cemal Reşit Rey’de İDSO ile başlangıç
Kitap
Kitap
04 Ekim
Kara Roman’ın sert dedektifi
Kitap
04 Ekim
Yaratıcılık nerede başlar?
Kitap
04 Ekim
Edebiyat ve suç!
Kitap
04 Ekim
Timurlenk'i Marlowe'dan okuyun!
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04 Ekim
Orijinal çizimleriyle Atatürk’ün Geometri kitabı
Kitap
04 Ekim
E.T.A. Hoffman ve toplumsal tekinsizlik!
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Tükürük testleri hakkında yeni gelişme
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Sesli asistanlarla gelen tehlike ortaya çıktı
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Apple, yeni sürümün sorunlarını kabul etti
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Dünya'nın yeni bir uydusu mu olacak?
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
'Deepfake' videolar nasıl anlaşılır?
Dünya
04 Ekim
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti uzaya gönderecek
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