01 Ekim 2020 Perşembe
E-Gazete
Cumhuriyet TV
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
7,7201
EURO
9,0532
ALTIN
468,6304
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Kitap
Cumartesi
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Cumartesi
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Cumhuriyet Mobil
iOS
Android
Babacan: Servet Turgut'un başına gelenler aydınlatılsın
'Bu ülkenin ekonomisini yönetemez'
İmamoğlu: Alışılmışın dışındaki modeli hayata geçirdik
MUHABİR SORAMADI
"Her vaka hasta değildir" diyen Koca’ya TTB’den yanıt
"BU MİLLETİN KUCAĞINA OTURUP SAKALINI YOLUYOR"
Yalçın, ‘a Haber’ izledikten sonra CHP’yi hedef aldı
TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ
Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
"ÇOKLU BARO VE KAVALA KARARI AREFESİNDE"
Bahçeli’nin AYM’ye yönelik sözlerine tepki yağdı
"İDDİALARIMIZ DOĞRULANMIŞ OLDU"
Emir’den belgeyi yalanlayan Koca’ya işaretli yanıt
TÜM SINIF KARANTİNAYA ALINDI
Covid-19 pozitif olan öğrenciler derse girdi
"NE MİLLİ BIRAKTILAR NE İRADE"
Bilgen'in sözleri paylaşan CHP'li Aydoğan'dan sert tepki
"YAPILAN AÇIKLAMALAR TUTARSIZ"
Gelecek Partisi’nden “Servet Turgut” çıkışı
TÜRKİYE'DE UYGULANIYOR
Covid-19 aşısının ilk sonuçları belli oldu
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Esra K. hakkında yeni gelişme
HSBC RAPOR YAYINLADI
TL'nin değer kaybı en çok hangi şirketleri etkileyecek?
‘PARTİMİZE ÇÖKTÜLER’
İYİ Parti'de gerginlik!
EN GÜVENLİ BÖLGELER SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
ALİYEV, "ERMENİSTAN ÖNÜMÜZE 7 ŞART KOYDU" DEDİ
Savaşın durması için tek şartını açıkladı
BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
"Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı"
'TİCARET LİSESİNDEKİ ÇOCUK BİLİR'
CHP'li Özkoç'tan Albayrak'a sert sözler
AKP'Lİ İSİMDEN SKANDAL VİDEO!
‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
DOLAR
7,7201
%-0,0181
EURO
9,0532
%-0,0303
ALTIN
468,6304
%0,1099
Video
Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
Türkiye
Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
Türkiye
30 Eylül
Babacan: Servet Turgut'un başına gelenler aydınlatılsın
Türkiye
30 Eylül
'Bu ülkenin ekonomisini yönetemez'
Türkiye
30 Eylül
İmamoğlu: Alışılmışın dışındaki modeli hayata geçirdik
YAZARLAR
Mustafa Balbay
Bütöv Azerbaycan!
Olaylar Ve Görüşler
Denetleme İhtiyacı - Prof. Dr. Hakkı UYAR
Adnan Dinçer
Seremoni bekleyişi mi?
Arif Kızılyalın
Harcama limiti ve insan hakları
Ataol Behramoğlu
RTÜK nedir?
Erinç Yeldan
Eskimiş bir ‘Yeni Ekonomi Programı’
Evin İlyasoğlu
Dil Bayramı’nda anılar
Mine Söğüt
Dağlar, bağlar ve binlerce yıllık savaşlar
Deniz Yıldırım
65 yaş ve üstü
Barış Doster
Azerbaycan’ın eli bu kez daha kuvvetli
Elçin Poyrazlar
Bir kriz, bir popo, bir kadın
Tuncay Mollaveisoğlu
AKP’nin yumuşak karnı yandaş müteahhitler...
Öztin Akgüç
Yönetimden kaynaklanan kriz
Türkiye
30 Eylül
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES Kodu' kararı
Dünya
30 Eylül
Rusya'dan, Azerbaycan ve Ermenistan'a toplantı çağrısı
Türkiye
30 Eylül
Kadın yolcuya şiddet iddiası üzerine İBB'den açıklama
Dünya
30 Eylül
ABD'ye ilk "Demir Kubbe" teslimatı yapıldı
Siyaset
30 Eylül
Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: "İstifa edeceğim"
Dünya
30 Eylül
İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması
Spor
30 Eylül
Hentbol takımında 11 kişi koronavirüs
Türkiye
30 Eylül
CHP heyetinden Azerbaycan Büyükelçiliği’ne ziyaret
Türkiye
30 Eylül
Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi
Siyaset
30 Eylül
Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
Spor
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi gibi
Babel'den Gerrard yorumu: O çok iyi..
TFF, kulüp lisans başvurularını 15 Ekim'e kadar uzattı
Beşiktaş'ta "gecikmeli" istifa!
Cisse Fenerbahçe için geldi, işte detaylar
Messi, Barcelona'da huzur istedi
Ozan Kabak'a tükürük cezası geldi!
Yaşam
Yaşam
Bilim insanlarından maske uyarısı
Dünya
'Regline sahip çık, gurur duy'
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
Yaşlılığı ertelemenin 20 kuralı
'1918 salgını da Covid-19 da politik'
4 bin yıl önceki bulaşıcı hastalık nasıl yayıldı?
Beş papağan küfür ettikleri için birbirlerinden ayrıldı
Yaşam
Bilim insanlarından maske uyarısı
Dünya
'Regline sahip çık, gurur duy'
Türkiye
3 farklı yöntemle HES kodu nasıl alınır?
Sağlık
Covid-19 riskini azaltan vitaminleri kullanırken dikkat!
Bilim ve Teknoloji
Kanser hücrelerini ilaç kullanmadan yok eden tedavi!
Video
Tüm Videolar
Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
Hatay'da korkutan hortum
Gözyaşlarıyla anlattı: Hem dövüp hem taciz ediyordu
Parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
“Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
"Döviz kuru önemli mi?"
Sarıkamış'ta ayı yurttaşa el salladı
Ekonomi
Türkiye
30 Eylül
Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Türkiye
30 Eylül
"İşçiyi, yoksulu, çiftçiyi, esnafı rahatlatmıyor"
Ekonomi
30 Eylül
Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu
Ekonomi
30 Eylül
Shell 9 bin kişiyi işten çıkaracak
Ekonomi
30 Eylül
Altın ve dövizdeki vergi zammı geri çekildi
Türkiye
30 Eylül
Kamunun kaynakları ve elektrik şirketleri mercek altında
Dünya
Dünya
30 Eylül
Türkiye'nin 'her türlü destek' açıklamasına tepki
Dünya
30 Eylül
Kaybeden moderatör oldu
Dünya
30 Eylül
Paris'te büyük patlama!
Türkiye
30 Eylül
Türkiye-Rusya diyaloğu çözer
Dünya
30 Eylül
'Göçmenleri gaz odalarına atalım' demişti, karar verildi
Dünya
30 Eylül
Trump-Biden tartışmasında neler yaşandı?
Foto Galerisi
Tümü
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Ayasofya'da yeraltı yapıları keşfedildi
78 yaşında 3'üncü eşini bulmak için duraklara ilan astı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiyeci
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
30 Eylül
Avustralyalı şarkıcı Helen Reddy yaşamını yitirdi
Kültür-Sanat
30 Eylül
9 milyon yıllık karıncayiyen ve fil fosilleri bulundu
Kültür-Sanat
30 Eylül
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
Kültür-Sanat
30 Eylül
‘Af’ Tokyo’da izleyiciyle buluşacak
Kültür-Sanat
30 Eylül
BaBa Zula 25. yılını yeni albümle kutluyor
Kültür-Sanat
30 Eylül
Kim suçlu, kim haklı?
Kitap
Kitap
01 Ekim
BUGÜN, günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap
30 Eylül
Bucknam Paşa! Osmanlı Bahriyesi’nde bir Amerikalı
Kitap
30 Eylül
Var ol Kierkegaard!
Kitap
30 Eylül
Hemingway’i anlamak için
Kitap
30 Eylül
Marguerite Duras... Sessizliğin, gıyabın kumaşı!
Kitap
30 Eylül
Acıya, yoksunluğa karşı umut, direnç…
Bilim ve Teknoloji
Video
30 Eylül
Dünyada 19 saniyelik korku!
Bilim ve Teknoloji
30 Eylül
Türkiye, internet hızında Avrupa'da kaçıncı sırada?
Bilim ve Teknoloji
30 Eylül
'Kullan at' maskenin ömrü 7 güne uzadı
Bilim ve Teknoloji
29 Eylül
Depremi 10-15 saniye öncesinde öğrenebilirsiniz!
Bilim ve Teknoloji
30 Eylül
İşte yılın en çok değer kazanan sosyal medya şirketi
Bilim ve Teknoloji
30 Eylül
Bitki türlerinin yok olma riski artıyor
Günün Gazete Manşetleri
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması