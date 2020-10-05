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Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den iğrenç paylaşım!
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
SABİH KANADOĞLU
Anayasal devlet değil anayasalı devlet olduk
GENCE’YE SALDIRI
Azerbaycan ordusu ilerliyor
DEVLET ALTINI HESAPLAYAMADI
Gerçek değil, takdiri bedel kaydedildi
KUZU, İDDİANAMEYE GİRDİ
Zindaşti’ye dava açıldı
İLK DERSİMİZ: TEHLİKELİ TEMAS
Maske ile eğitime devam edilebilirmiş
KAÇAK İÇKİDE PATLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimden geçemedi
USULSÜZ İHALELER
İsimleri belli firmalara işlem yapılmış
SAYIŞTAY RAPORLARIYLA TESCİLLENDİ
Bağışlar kayıt dışı
SOMA FACİASINDA OĞLUNU KAYBEDEN ÇOLAK
Yargıtay kararı umut oldu
ALİ BABACAN
Adalete inanmıyorlar
KURALLARA UYDU ANCAK CEZA ALDI
KHK mağduruna ‘ayrımcı’ ceza
30 ADAY GAZETEMİZE BAŞVURDU
KPSS’de ‘hatalı soru’ iddiası
PROF. DR. CEYHUN ELGİN
2020 kayıp yıl olacak
EKİM AYI FESTİVAL AYI
Altın Lale ve Filmekimi beraber
ANTALYA’DA FİLM ZAMANI
Altın Portakal´ın ilk filmi seyirciyle buluştu
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
Manisa'da trafik kazası
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Türkiye
Bu kez köprü borçlu çıktı
Türkiye
Abdulkadir Selvi’ye Twitter şoku
Türkiye
05 Ekim
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türkiye
05 Ekim
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den iğrenç paylaşım!
Türkiye
05 Ekim
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
YAZARLAR
Orhan Bursalı
Gelmekte olan aşılar üzerine bilimin yoğun endişeleri var
Olaylar Ve Görüşler
Kafkaslara Barışın Yolu - Prof. Dr. Hakkı KESKİN
Gülengül Altınsay
Bir tek Rıdvan
Ayşe Emel Mesci
Salgın günlerinde tiyatro yapmak
Erdal Atabek
Diyojen fenerle adam arıyordu!..
Ergin Yıldızoğlu
ABD’ye ne oluyor?
Ebru Kılıçoğlu
Fren meselesi
Aykut Küçükkaya
Gençler, bu sayfalar sizin...
Barış Terkoğlu
Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
Örsan K. Öymen
Doğu-batı karşıtlığı kurgusu
Enver Aysever
Kayyım cumhuriyeti
Mehmet Ali Güller
Huntington’ın kahvesi
Şahin Aybek
Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir
Türkiye
05 Ekim
Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü
Türkiye
05 Ekim
Hurda deposunda yangın
Türkiye
05 Ekim
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Spor
05 Ekim
Miami, Lakers'a şampiyonluk ateşini yaktırmadı!
Türkiye
04 Ekim
Bahçelievler'de TKP'lilere saldırı
Türkiye
04 Ekim
MSB'den Ermenistan açıklaması
Türkiye
04 Ekim
CHP'li Başarır: Gençlerin geleceğini çaldınız
Türkiye
04 Ekim
Bahçeli: Nahçivan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır
Türkiye
04 Ekim
CHP'den Ermenistan'a kınama
Türkiye
04 Ekim
Eylül ayında en az 177 emekçi hayatını kaybetti
Spor
Fenerbahçe'nin sürpriz golcüsünün sırrı!
7-2 sonrası Klopp ne yaptı?
Bakasetas’a teklif
Galatasaray'da Murphy kanunları
Terim: Ne Galatasaray'ı bıraktım, ne takımı!
Real Madrid, "kral" gibi
Galatasaray'a 'Paşa' tokadı
Yaşam
Yaşam
Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
Yaşam
Stres ve depresyon arasındaki bağlantı
Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
Türkiye'de en sık izlenen ilk 10 kanser arasında
Okul havalandırması için 360 milyon Avro ayırdılar
Belçikalı "süper polis" nasıl "süper suçluya" dönüştü?
Ayrılık acısı nasıl atlatılır?
Yaşam
Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
Yaşam
Stres ve depresyon arasındaki bağlantı
Yaşam
İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti
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'Kendine olacağını düşünmedi'
Yaşam
Kütüphaneden aldığı kitapları 48 yıl sonra iade etti
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Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
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İstanbul’un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
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Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
Ekonomi
Türkiye
04 Ekim
Otomotiv pazarının lideri belli oldu
Ekonomi
04 Ekim
'Yetim' petrol kuyularını temizlenin maliyeti
Ekonomi
04 Ekim
IMF’ye selam çaktılar
Türkiye
04 Ekim
Konkordato ilanları devleti vurdu
Ekonomi
04 Ekim
Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı
Türkiye
04 Ekim
Türkiye Varlık Fonu'nundan THY açıklaması
Dünya
Dünya
05 Ekim
İngiltere'de vaka krizi
Dünya
04 Ekim
Macron'dan bağımsızlık referandumu açıklaması
Dünya
04 Ekim
İran'da rejimi değiştirmek istediler
Dünya
04 Ekim
Ermenistan, Gence'de sivillere saldırdı
Dünya
04 Ekim
ABD Başkanı Trump ilk kez kameralar karşısında
Türkiye
04 Ekim
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
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Tümü
200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
05 Ekim
Sanatta bu hafta
Kültür-Sanat
04 Ekim
Yıldızların altında Altın Portakal
Kültür-Sanat
04 Ekim
'Il Tabarro (Pelerin) Operası' 6 Ekim'de Kadıköy'de
Kültür-Sanat
04 Ekim
Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı
Cumhuriyet Pazar
04 Ekim
Artun Ünsal: ’Mutfakta kadın hakimiyeti var’
Türkiye
04 Ekim
PATHOS’un yeni sayısı okurla buluştu…
Kitap
Kitap
04 Ekim
Xavier de Maistre ile bir serüven
Kitap
04 Ekim
Yaratıcılık nerede başlar?
Kitap
04 Ekim
Sanal, gerçeğin yerine geçerse...
Kitap
04 Ekim
Mehmet Rauf’un öyküleri gün yüzüne çıkıyor
Kitap
04 Ekim
Vesvese...
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04 Ekim
Süper düşmanlar!
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Tükürük testleri hakkında yeni gelişme
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Sesli asistanlarla gelen tehlike ortaya çıktı
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Apple, yeni sürümün sorunlarını kabul etti
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
Dünya'nın yeni bir uydusu mu olacak?
Bilim ve Teknoloji
04 Ekim
'Deepfake' videolar nasıl anlaşılır?
Dünya
04 Ekim
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti uzaya gönderecek
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