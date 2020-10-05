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Gülengül Altınsay Bir tek Rıdvan Gülengül Altınsay
Ayşe Emel Mesci Salgın günlerinde tiyatro yapmak Ayşe Emel Mesci
Erdal Atabek Diyojen fenerle adam arıyordu!.. Erdal Atabek
Ergin Yıldızoğlu ABD’ye ne oluyor? Ergin Yıldızoğlu
Ebru Kılıçoğlu Fren meselesi Ebru Kılıçoğlu
Aykut Küçükkaya Gençler, bu sayfalar sizin... Aykut Küçükkaya
Barış Terkoğlu Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi Barış Terkoğlu
Örsan K. Öymen Doğu-batı karşıtlığı kurgusu Örsan K. Öymen
Enver Aysever Kayyım cumhuriyeti Enver Aysever
Mehmet Ali Güller Huntington’ın kahvesi Mehmet Ali Güller
Şahin Aybek Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir Şahin Aybek
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Türkiye 05 Ekim CHP'li İlgezdi'den huzurevleri için soru önergesi
Türkiye 05 Ekim "Kıdem tazminatı düzenlemesi bu yolla getiriliyor"
Temiz enerji adı altında doğa katliamı!
Türkiye 05 Ekim Temiz enerji adı altında doğa katliamı!
Bakan Soylu: 'Etkisiz hale getirildiler...'
Türkiye 05 Ekim Bakan Soylu: 'Etkisiz hale getirildiler...'
FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı
Türkiye 05 Ekim FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 25 gözaltı
Türkiye 05 Ekim Ankara'da IŞİD operasyonu: 25 gözaltı
Eylül ayı İşsizlik ve KÇÖ ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye 05 Ekim Eylül ayı İşsizlik ve KÇÖ ödemeleri bugün başlıyor
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Siyaset 05 Ekim Adalete inanmıyorlar
KPSS’de ‘hatalı soru’ iddiası
Yaşam 05 Ekim KPSS’de ‘hatalı soru’ iddiası
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Dünyaca ünlü modacı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü modacı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
60 yılda 70'e yakın göl kurudu 60 yılda 70'e yakın göl kurudu
Türkiye'de en sık izlenen ilk 10 kanser arasında SağlıkTürkiye'de en sık izlenen ilk 10 kanser arasında
Okul havalandırması için 360 milyon Avro ayırdılar DünyaOkul havalandırması için 360 milyon Avro ayırdılar
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Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi

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Altın Lale ve Filmekimi beraber
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Kültür-Sanat 05 Ekim Altın Portakal´ın ilk filmi seyirciyle buluştu
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'Il Tabarro (Pelerin) Operası' 6 Ekim'de Kadıköy'de
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Xavier de Maistre ile bir serüven
Kitap 04 Ekim Xavier de Maistre ile bir serüven
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