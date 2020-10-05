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Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
Asistan hekimler isyan etti!
ENFLASYON ARTTI
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
SABİH KANADOĞLU
Anayasal devlet değil anayasalı devlet olduk
DEVLET ALTINI HESAPLAYAMADI
Gerçek değil, takdiri bedel kaydedildi
KUZU, İDDİANAMEYE GİRDİ
Uyuşturucu baronlarınının savaşında yeni gelişme
FAHRETTİN KOCA DA İSYAN ETTİ
GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
KURALLARA UYDU ANCAK CEZA ALDI
KHK mağduruna ‘ayrımcı’ ceza
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİ ÖDEMEDİ
Bu kez köprü borçlu çıktı
'EĞİTİM HANİ BEDAVAYDI, HERKESE EŞİTTİ'
8 yaşındaki Çınar Mert, EBA’ya erişim kurbanı!
USULSÜZ İHALELER
Adrese 'doğrudan' teslim ihale
İLK DERSİMİZ: TEHLİKELİ TEMAS
Maske ile eğitime devam edilebilirmiş
SAYIŞTAY RAPORLARIYLA TESCİLLENDİ
Bağışlar kayıt dışı alınmış
SOMA FACİASINDA OĞLUNU KAYBEDEN ÇOLAK
Yargıtay kararı umut oldu
PROF. DR. CEYHUN ELGİN
2020 kayıp yıl olacak
HESABI ASKIYA ALINDI
Abdulkadir Selvi’ye Twitter şoku
UZMANI UYARDI
Covid-19'un kalpteki etkisine dikkat
OLMASI GEREKEN 3 ÖZELLİK!
Uzun ömürlü beyin pilleri geliştirildi
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Türkiye
MSB'den yeni Azerbaycan açıklaması
Türkiye
MEB'den uzaktan eğitim süreci için yeni adım
Türkiye
05 Ekim
Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Dünya
05 Ekim
Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
Türkiye
05 Ekim
Asistan hekimler isyan etti!
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Orhan Bursalı
Gelmekte olan aşılar üzerine bilimin yoğun endişeleri var
Olaylar Ve Görüşler
Kafkaslara Barışın Yolu - Prof. Dr. Hakkı KESKİN
Gülengül Altınsay
Bir tek Rıdvan
Ayşe Emel Mesci
Salgın günlerinde tiyatro yapmak
Erdal Atabek
Diyojen fenerle adam arıyordu!..
Ergin Yıldızoğlu
ABD’ye ne oluyor?
Ebru Kılıçoğlu
Fren meselesi
Aykut Küçükkaya
Gençler, bu sayfalar sizin...
Barış Terkoğlu
Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
Örsan K. Öymen
Doğu-batı karşıtlığı kurgusu
Enver Aysever
Kayyım cumhuriyeti
Mehmet Ali Güller
Huntington’ın kahvesi
Şahin Aybek
Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir
Türkiye
05 Ekim
CHP'li İlgezdi'den huzurevleri için soru önergesi
Türkiye
05 Ekim
"Kıdem tazminatı düzenlemesi bu yolla getiriliyor"
Türkiye
05 Ekim
Temiz enerji adı altında doğa katliamı!
Türkiye
05 Ekim
Bakan Soylu: 'Etkisiz hale getirildiler...'
Türkiye
05 Ekim
FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı
Türkiye
05 Ekim
Ankara'da IŞİD operasyonu: 25 gözaltı
Türkiye
05 Ekim
Eylül ayı İşsizlik ve KÇÖ ödemeleri bugün başlıyor
Siyaset
05 Ekim
Adalete inanmıyorlar
Yaşam
05 Ekim
KPSS’de ‘hatalı soru’ iddiası
Türkiye
05 Ekim
Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Spor
Fenerbahçe'nin sürpriz golcüsünün sırrı!
7-2 sonrası Klopp ne yaptı?
Stat yasak, çatı serbest!
Bakasetas’a teklif
Galatasaray'da Murphy kanunları
Terim: Ne Galatasaray'ı bıraktım, ne takımı!
Real Madrid, "kral" gibi
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Türkiye
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Yaşam
Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı
"Her yıl bu yüzden 15 bin kadın yaşamını yitiriyor"
1918 gribi ve Birinci Dünya Savaşı arasındaki bağlantı
Dünyaca ünlü modacı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
Türkiye
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Yaşam
Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
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Türkiye'de en sık izlenen ilk 10 kanser arasında
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Okul havalandırması için 360 milyon Avro ayırdılar
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Belçikalı "süper polis" nasıl "süper suçluya" dönüştü?
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Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
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05 Ekim
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimden geçemedi
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Otomotiv pazarının lideri belli oldu
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04 Ekim
'Yetim' petrol kuyularını temizlenin maliyeti
Ekonomi
04 Ekim
IMF’ye selam çaktılar
Türkiye
04 Ekim
Konkordato ilanları devleti vurdu
Ekonomi
04 Ekim
Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı
Dünya
Dünya
05 Ekim
Aliyev'den Ermenistan'a yeni şart: Özür dilesinler
Dünya
05 Ekim
WSJ: Trump, ilk pozitif Covid-19 test sonucunu gizledi
Dünya
05 Ekim
Gantz: "Türkiye bölgede barış ve istikrarı bozuyor"
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Fransa’nın egemenliğindeki ada ülkesi referanduma gitti
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Maduro: Trump'ın iyileşmesini diliyoruz
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Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
05 Ekim
Altın Lale ve Filmekimi beraber
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05 Ekim
Altın Portakal´ın ilk filmi seyirciyle buluştu
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Yıldızların altında Altın Portakal
Kültür-Sanat
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'Il Tabarro (Pelerin) Operası' 6 Ekim'de Kadıköy'de
Kültür-Sanat
04 Ekim
Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı
Kitap
Kitap
04 Ekim
Xavier de Maistre ile bir serüven
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04 Ekim
Yaratıcılık nerede başlar?
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04 Ekim
Sanal, gerçeğin yerine geçerse...
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04 Ekim
Mehmet Rauf’un öyküleri gün yüzüne çıkıyor
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04 Ekim
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Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
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Kahve kahvaltıdan önce değil, sonra içilmeli
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iPhone ikonu yarattı, bir haftada 140 bin dolar kazandı
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05 Ekim
Asya kaplan sivrisineğine karşı çalışmalar başladı
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Covid-19'un akciğere verdiği zarar görüntülere yansıdı
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