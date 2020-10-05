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Şahin Aybek Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir Şahin Aybek
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