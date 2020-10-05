05 Ekim 2020 Pazartesi
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“Tarihteki en büyük patlamalardan biri”
İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
Sosyal medyada yardım istemişti, yine saldırıya uğradı!
'ALİ EDİZER' TEPKİSİ
Öztrak: Bu görevlere kim getiriyor
'BİZ UTANIYORUZ'
İŞKUR'da AKP şartı!
ŞEHİR HASTANELERİNDEKİ USULSÜZLÜKLER
Sayıştay da bu işe şaşırdı: 22 milyon TL'lik robot kayıp
SADECE BİRİ!
Sosyal medya platformları ne karar verdi?
STOLTENBERG: KARABAĞ'DAKİ SALDIRILARDAN ENDİŞELİYİZ
'Çatışmalar biran evvel durdurulmalıdır'
MASRAFLAR ÖDENMEMİŞ
Turistler Sağlık Bakanlığı'na 51 milyon TL borç bırakmış
SOĞANLI YÜZDE 25, SOĞANSIZ YÜZDE 26
Menemene büyük zam
TEPKİLERİN ARDINDAN...
Ali Edizer görevden alındı
BELLİNİ'NİN FATİH TABLOSUNU
İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU
'DSÖ, Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı'
BAKANLIK'TA 'TARİKATLAR' ÇEKİŞMESİ!
CHP'li Taşçıer: Rezaletin ötesinde
'BOYKOT HER SUUDLU'NUN SORUMLULUĞUDUR'
Suudi Arabistanlı yetkiliden Türk mallarına boykot çağrı
SANIK TARHAN'A HAPİS
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı
ENFLASYON ARTTI
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
HAVADAN MAAŞ!
Engelli raporu olmayan 95 bin kişiye maaş
'EĞİTİM HANİ BEDAVAYDI, HERKESE EŞİTTİ'
8 yaşındaki Çınar Mert, EBA’ya erişim kurbanı!
SEYİRCİSİZ YAPILACAK
İl kurulundan flaş Formula 1 kararı!
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Bir tek Rıdvan
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Salgın günlerinde tiyatro yapmak
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Diyojen fenerle adam arıyordu!..
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ABD’ye ne oluyor?
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Fren meselesi
Aykut Küçükkaya
Gençler, bu sayfalar sizin...
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Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
Örsan K. Öymen
Doğu-batı karşıtlığı kurgusu
Enver Aysever
Kayyım cumhuriyeti
Mehmet Ali Güller
Huntington’ın kahvesi
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Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir
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ABD komünistleri göçmenlikten men etti
Türkiye
05 Ekim
Açlık ve yoksulluk sınırı arttı!
Türkiye
05 Ekim
'Yavuz', kritik görüşme öncesi döndü
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05 Ekim
Anayasal devlet değil anayasalı devlet olduk
Türkiye
05 Ekim
Ekşi Sözlük'te torpil iddiası! Eşini yazar yaptı
Türkiye
05 Ekim
Yavaş'tan üniversite öğrencilerini sevindirecek haber
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05 Ekim
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Ek ödeme alamayan sağlık emekçilerinden protesto
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Fenerbahçe'ye komşudan 10 numara transfer
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3000 yıl sonra Avustralya anakarasına geri döndü
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'Yüzeyleri temizlemek için çok zaman ve para harcandı'
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3000 yıl sonra Avustralya anakarasına geri döndü
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Ekonomi
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Dünya
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Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
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Bilim ve Teknoloji
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2020 Nobel Tıp Ödülleri açıklandı
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Ay aniden kaybolsaydı ne olurdu?
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Kahve kahvaltıdan önce değil, sonra içilmeli
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iPhone ikonu yarattı, bir haftada 140 bin dolar kazandı
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