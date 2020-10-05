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Ayşe Emel Mesci Salgın günlerinde tiyatro yapmak Ayşe Emel Mesci
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Şahin Aybek Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir Şahin Aybek
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SMA hastalarının talepleri Meclis gündemine taşındı
Türkiye 05 Ekim SMA hastalarının talepleri Meclis gündemine taşındı
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Dünya 05 Ekim Aliyev: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır
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