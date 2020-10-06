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Fatih tablosu ziyaretçilerini bekliyor
Covid-19'a yakalanan Trump hakkında yeni gelişme
Kırgızistan'da parlamento işgal edildi
SUİKAST KURBANI KAYMAKAMIN AĞABEYİ
Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
USULSÜZLÜK DİZ BOYU
Adalet Bakanlığı dökülüyor
ZİNDAŞTİ’NİN ŞİFRELERİ
Savcılık iddianamede suç örgütünün yapısını ortaya koydu
İTTİFAK AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı’nı koruyacağız
ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI: 1979 -1
Değişimin ayak sesleri
MUHALİFLERDEN ORTAK TAVIR
İYİ Parti’de ‘oy verilmeyecekler listesi’ tartışması
OYUN ÜSTÜNE OYUN ÇEVRİLMİŞ!
ÇED süreçlerinde yapılan usulsüzlükler ortaya çıktı
ÜCRETTEKİ AYRIMCILIK
Ameliyatta varlar, ek ödemede yoklar
SAYIŞTAY RAPORUNA YANSIDI
4 günlük öğretmen kadroya geçirildi
YASAĞIN DAYANAĞI YOK
Bakanlığın erteleme kararına karşın genel kurul çağrısı
"OKULLAR AÇILIYOR"
Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
KATİLE VERİLEN CEZA UYGUN BULUNDU
İstinaf'tan Ceren Damar cinayeti kararı
500 BİN TABLET DAĞITIMI
Vaatler için okulların teknolojik altyapısı hazır mı?
"AÇIKLAMANIN ARDINDAN İLK ÖLÜM HABERİ GELMİŞTİ"
Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
MASRAFLAR ÖDENMEMİŞ
Turistler Sağlık Bakanlığı'na 51 milyon TL borç bırakmış
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Türkiye
Kira alacağına usulsüz karşılık
Sağlık
Sağlığı tehdit ediyor
Kültür-Sanat
06 Ekim
Fatih tablosu ziyaretçilerini bekliyor
Dünya
06 Ekim
Covid-19'a yakalanan Trump hakkında yeni gelişme
Dünya
06 Ekim
Kırgızistan'da parlamento işgal edildi
YAZARLAR
Alev Coşkun
13 Kasım 1918’de başlayan ve tam 5 yıl süren İstanbul’un işgali 6 Ekim 1923’te son buldu
Dünya
05 Ekim
ABD'den, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı
Türkiye
05 Ekim
Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye
05 Ekim
Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den "korku" açıklaması
Türkiye
05 Ekim
Online tacize uğrayan kadın sayısı artıyor
Türkiye
05 Ekim
Prof. Dr. Erol Turaçlı yaşamını yitirdi
Türkiye
05 Ekim
Gökhan Özoğuz'un paylaşımına takipsizlik
Türkiye
05 Ekim
Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Türkiye
05 Ekim
'Yavuz', kritik görüşme öncesi döndü
Türkiye
05 Ekim
Kadınlar haykırdı: Oynamak istiyoruz
Türkiye
05 Ekim
Gaz patlaması sonucu 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Spor
Beşiktaş'ta gidecekler gitmedi, gelecekler gelmedi
Galatasaray, Ahmet'i verdi, transferi kapattı
Fenerbahçe'de son imza Pelkas'tan!
Sondan bir önceki transfer Perotti!
Başakşehir Fenerbahçe'nin eski yıldızlarını aldı
Fenerbahçe yeni transferlerini açıkladı
Manchester Telles'i transfer etti, Galatasaray sevindi!
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Dünya
"Belçika Prensesi" ünvanını kazanan sanatçıdan açıklama
Kültür-Sanat
Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Covid-19 hava yoluyla bulaşıyor mu?
Obezlik ile beyin arasındaki bağlantı
Emzirmenin anneye faydaları nelerdir?
Beyaz Saray ile çelişen Doktor Sean Conley kimdir?
'Yüzeyleri temizlemek için çok zaman ve para harcandı'
Dünya
"Belçika Prensesi" ünvanını kazanan sanatçıdan açıklama
Kültür-Sanat
Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya
3000 yıl sonra Avustralya anakarasına geri döndü
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Oyuncu Aslıhan Gürbüz taciz mesajını ifşa etti
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Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı
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Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
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Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
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Türkiye
05 Ekim
Açlık ve yoksulluk sınırı arttı!
Türkiye
05 Ekim
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi
05 Ekim
Gerçek değil, takdiri bedel kaydedildi
Söyleşi
05 Ekim
2020 kayıp yıl olacak
Dünya
05 Ekim
Dünya Bankası'ndan kritik uyarı
Siyaset
05 Ekim
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimden geçemedi
Dünya
Dünya
05 Ekim
“Tarihteki en büyük patlamalardan biri”
Dünya
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ABD komünistleri göçmenlikten men etti
Dünya
05 Ekim
Koronavirüs tedavisi gören Trump: Gerçek okul bu!
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Kremlin: “Putin, Erdoğan ve Aliyev ile görüşebilir”
Dünya
05 Ekim
Libya mühimmat deposunda patlama!
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200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
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Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Eserleri depreme karşı korumaya aldılar
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
06 Ekim
Devlet, tiyatrocuların feryadına kulak verdi
Kültür-Sanat
06 Ekim
Maddenin Halleri Altın Portakal’da
Kültür-Sanat
06 Ekim
Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi
Kültür-Sanat
05 Ekim
Henry Cavill'dan Sherlock Holmes itirafı
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Türk filmi 'Yabancı' Londra'da yarışmaya devam ediyor
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Dünyanın 2. büyük sinema zinciri salonlarını kapatacak
Kitap
Kitap
05 Ekim
'Sazlı Cazlı Sözlük'
Kitap
05 Ekim
‘Hayal Otel’
Kitap
05 Ekim
Schlegel’den ‘Eleştirel Fragmanlar’
Kitap
05 Ekim
Edebiyatımızın öfkeli yazarı; İlhan Tarus
Kitap
05 Ekim
Cihan Demirci: ‘Hayat, mizahı çok geçiyor!'
Kitap
05 Ekim
‘Mutluluk Endüstrisi’
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
05 Ekim
'Süper yaşanabilir' 24 öte gezegen keşfedildi
Bilim ve Teknoloji
05 Ekim
2020 Nobel Tıp Ödülleri açıklandı
Bilim ve Teknoloji
05 Ekim
Ay aniden kaybolsaydı ne olurdu?
Bilim ve Teknoloji
05 Ekim
İşte en çok indirilen uygulamalar!
Bilim ve Teknoloji
05 Ekim
Kahve kahvaltıdan önce değil, sonra içilmeli
Bilim ve Teknoloji
05 Ekim
iPhone ikonu yarattı, bir haftada 140 bin dolar kazandı
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