  • DOLAR 7,7676 %0,0497
  • EURO 9,1627 %0,1066
  • ALTIN 478,3727 %0,1485

YAZARLAR

Alev Coşkun 13 Kasım 1918’de başlayan ve tam 5 yıl süren İstanbul’un işgali 6 Ekim 1923’te son buldu Alev Coşkun
Erdal Sağlam Yılsonu enflasyon tahminleri değişmedi Erdal Sağlam
Emre Kongar AYM’ye baskının anlamı Emre Kongar
Ali Sirmen Koronayı bırak! Doktora bak! Ali Sirmen
Mustafa Balbay Akşener’in yol haritası: Cumhurbaşkanlığı! Mustafa Balbay
Orhan Bursalı Hepatit C virüsünü bulanlara Nobel, ama aşısı hâlâ yok! Peki, korona?.. Orhan Bursalı
Şükran Soner Eninde sonunda üstünlerin hukukuna boyun eğilmeyecek.. Şükran Soner
Erol Manisalı Kıbrıs’ta Erdoğan ve Erbakan’ın farkları Erol Manisalı
Olaylar Ve Görüşler Bahriye Üçok: Aydınlanma Yolunda Bir Ömür - Elfin TATAROĞLU Cumhuriyet Yazarlar
Adnan Dinçer Pandeminin özentisi! Adnan Dinçer
Özdemir İnce Aile Mezarı ve berisi Özdemir İnce
Zülal Kalkandelen Oligark işbaşında! Zülal Kalkandelen
Feyzi Açıkalın Sen yazadur, biz tatile gidiyoruz Feyzi Açıkalın
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Türkiye 06 Ekim Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Görevden alınan Ali Edizer’den ‘Recep Akdağ’ itirafı!
Türkiye 06 Ekim Görevden alınan Ali Edizer’den ‘Recep Akdağ’ itirafı!
Kurtuluş kutlanmalı!
Yazarlar 06 Ekim Kurtuluş kutlanmalı!
Çocuklarına cinsel istismarla suçlanmıştı: Karar verildi
Türkiye 06 Ekim Çocuklarına cinsel istismarla suçlanmıştı: Karar verildi
İş cinayeti davası sanığı 3 kişiye hapis cezası
Türkiye 06 Ekim İş cinayeti davası sanığı 3 kişiye hapis cezası
Demirtaş'ın yargılandığı davaya erteleme
Türkiye 06 Ekim Demirtaş'ın yargılandığı davaya erteleme
İstanbul için dolu uyarısı: 2 güne dikkat!
Türkiye 06 Ekim İstanbul için dolu uyarısı: 2 güne dikkat!
Altın fiyatları
Ekonomi 06 Ekim Altın fiyatları
Değişimin ayak sesleri
Yazı Dizileri 06 Ekim Değişimin ayak sesleri
Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
Türkiye 06 Ekim Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı

Spor

Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
Aziz Yıldırım'a tokat cezası: 1 yıl.. Aziz Yıldırım'a tokat cezası: 1 yıl..
Hem transfer yok, hem Etebo sakatlandı! Hem transfer yok, hem Etebo sakatlandı!
Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadı Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadı
Comolli'nin Fenerbahçe'si artık yok! Comolli'nin Fenerbahçe'si artık yok!
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Fatih Terim iddiası Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Fatih Terim iddiası
Maradona da koronavirüs Maradona da koronavirüs

Yaşam

Koronavirüs insan derisinde ne kadar süre kalabiliyor? Koronavirüs insan derisinde ne kadar süre kalabiliyor?
Salgında bebek sahibi olacak ailelere ikramiye verilecek Salgında bebek sahibi olacak ailelere ikramiye verilecek
2 metre mesafe yeterli değil 2 metre mesafe yeterli değil
Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
17 Türkçe Podcast önerisi 17 Türkçe Podcast önerisi
Gucci'den 'cinsiyet kalıplarını yıkan' erkek elbisesi YaşamGucci'den 'cinsiyet kalıplarını yıkan' erkek elbisesi
Selülite karşı 9 beslenme önerisi SağlıkSelülite karşı 9 beslenme önerisi
Haluk Levent: Bir şey yapmalıyız! YaşamHaluk Levent: Bir şey yapmalıyız!

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
Acil serviste koronavirüs paniği! Acil serviste koronavirüs paniği!
İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu... Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada

Ekonomi

Elektrik faturasından nasıl tasarruf edilir?
Türkiye 06 Ekim Elektrik faturasından nasıl tasarruf edilir?
TCMB'den açıklama
Ekonomi 06 Ekim TCMB'den açıklama
Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı
Ekonomi 06 Ekim Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı
TÜİK eski başkanı: Verilere artık ben de güvenmiyorum
Türkiye 06 Ekim TÜİK eski başkanı: Verilere artık ben de güvenmiyorum
Facebook ve Instagram’dan Türkiye kararı
Türkiye 06 Ekim Facebook ve Instagram’dan Türkiye kararı
100 yılın en kötü krizi uyarısı
Ekonomi 06 Ekim 100 yılın en kötü krizi uyarısı

Dünya

Ceenbekov: “Ülkede darbe girişimi gerçekleşti
Dünya 06 Ekim Ceenbekov: “Ülkede darbe girişimi gerçekleşti"
Erdoğan ile Merkel görüştü
Dünya 06 Ekim Erdoğan ile Merkel görüştü
Çavuoğlu Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi
Dünya 06 Ekim Çavuoğlu Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi
Sırbistan Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor
Dünya 06 Ekim Sırbistan Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor
Dünya 06 Ekim "Ermenistan, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmeli"
Rusya: ABD’nin DSÖ’den çekilmesi incelensin
Dünya 06 Ekim Rusya: ABD’nin DSÖ’den çekilmesi incelensin

Foto Galerisi Tümü

Trump'a hastane önünde destek
Trump'a hastane önünde destek
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak

Kültür ve Sanat

'House of the Dragon' dizisinin ilk oyuncusu belli oldu
Kültür-Sanat 06 Ekim 'House of the Dragon' dizisinin ilk oyuncusu belli oldu
Antalya’da gündüz deniz, gece sinema
Kültür-Sanat 06 Ekim Antalya’da gündüz deniz, gece sinema
Sanatçılardan karma sergi: '1002 Sanat'
Kültür-Sanat 06 Ekim Sanatçılardan karma sergi: '1002 Sanat'
Warner Bros., vizyon takvimini yeniden değiştirdi
Kültür-Sanat 06 Ekim Warner Bros., vizyon takvimini yeniden değiştirdi
Reha Özcan, destek için sahneye çıkıyor
Kültür-Sanat 06 Ekim Reha Özcan, destek için sahneye çıkıyor
Devlet, tiyatrocuların feryadına kulak verdi
Kültür-Sanat 06 Ekim Devlet, tiyatrocuların feryadına kulak verdi

Kitap

Felaketten sonra yaşamak!
Kitap 06 Ekim Felaketten sonra yaşamak!
İrfan Yalçın: ‘Tanrı romancı anlayışıyla yazmadım!’
Kitap 06 Ekim İrfan Yalçın: ‘Tanrı romancı anlayışıyla yazmadım!’
İstanbul’un sessiz tarihçileri!
Kitap 06 Ekim İstanbul’un sessiz tarihçileri!
Saplantılı yaşamlar
Kitap 06 Ekim Saplantılı yaşamlar
Çağla, erik, kiraz; derken...
Kitap 06 Ekim Çağla, erik, kiraz; derken...
Altın Çağ’ın 21’inci yüzyılı!
Kitap 06 Ekim Altın Çağ’ın 21’inci yüzyılı!

Bilim ve Teknoloji

Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Dünya 06 Ekim Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Dünya'dan daha yaşanılabilir bir gezegen nasıl olmalı?
Bilim ve Teknoloji 06 Ekim Dünya'dan daha yaşanılabilir bir gezegen nasıl olmalı?
Spotify'dan yeni özellik
Bilim ve Teknoloji 06 Ekim Spotify'dan yeni özellik
'Süper yaşanabilir' 24 öte gezegen keşfedildi
Bilim ve Teknoloji 05 Ekim 'Süper yaşanabilir' 24 öte gezegen keşfedildi
2020 Nobel Tıp Ödülleri açıklandı
Bilim ve Teknoloji 05 Ekim 2020 Nobel Tıp Ödülleri açıklandı
Ay aniden kaybolsaydı ne olurdu?
Bilim ve Teknoloji 05 Ekim Ay aniden kaybolsaydı ne olurdu?
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları