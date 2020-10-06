  • DOLAR 7,7935 %0,3838
  • EURO 9,1631 %0,1102
  • ALTIN 474,6260 %-0,6359

YAZARLAR

Alev Coşkun 13 Kasım 1918’de başlayan ve tam 5 yıl süren İstanbul’un işgali 6 Ekim 1923’te son buldu Alev Coşkun
Erdal Sağlam Yılsonu enflasyon tahminleri değişmedi Erdal Sağlam
Emre Kongar AYM’ye baskının anlamı Emre Kongar
Ali Sirmen Koronayı bırak! Doktora bak! Ali Sirmen
Mustafa Balbay Akşener’in yol haritası: Cumhurbaşkanlığı! Mustafa Balbay
Orhan Bursalı Hepatit C virüsünü bulanlara Nobel, ama aşısı hâlâ yok! Peki, korona?.. Orhan Bursalı
Şükran Soner Eninde sonunda üstünlerin hukukuna boyun eğilmeyecek.. Şükran Soner
Erol Manisalı Kıbrıs’ta Erdoğan ve Erbakan’ın farkları Erol Manisalı
Olaylar Ve Görüşler Bahriye Üçok: Aydınlanma Yolunda Bir Ömür - Elfin TATAROĞLU Cumhuriyet Yazarlar
Adnan Dinçer Pandeminin özentisi! Adnan Dinçer
Özdemir İnce Aile Mezarı ve berisi Özdemir İnce
Zülal Kalkandelen Oligark işbaşında! Zülal Kalkandelen
Feyzi Açıkalın Sen yazadur, biz tatile gidiyoruz Feyzi Açıkalın
Ege'de deprem!
Türkiye 06 Ekim Ege'de deprem!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve rüzgar uyarısı!
Türkiye 06 Ekim Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve rüzgar uyarısı!
TTB'den Ali Edizer için çağrı
Türkiye 06 Ekim TTB'den Ali Edizer için çağrı
Soylu'nun yeni hedefi HDP'yi arayan liderler
Türkiye 06 Ekim Soylu'nun yeni hedefi HDP'yi arayan liderler
Pentagon’da koronavirüs alarmı!
Dünya 06 Ekim Pentagon’da koronavirüs alarmı!
Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
Türkiye 06 Ekim Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi
Dünya 06 Ekim Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi
Bahçeli'den, 'TTB kapatılmalı' söylemine devam
Siyaset 06 Ekim Bahçeli'den, 'TTB kapatılmalı' söylemine devam
Türk bilim insanından aşı için ruhsat başvurusu
Yaşam 06 Ekim Türk bilim insanından aşı için ruhsat başvurusu
Batman'da düzenlenecek etkinliklerle ilgili yeni karar
Türkiye 06 Ekim Batman'da düzenlenecek etkinliklerle ilgili yeni karar

Spor

Galatasaray Başkanından flaş açıklamalar: Hile ile... Galatasaray Başkanından flaş açıklamalar: Hile ile...
Beşiktaş yönetiminde istifa iddiası Beşiktaş yönetiminde istifa iddiası
Arsenal kovdu, Mesut maskota sahip çıktı! Arsenal kovdu, Mesut maskota sahip çıktı!
Edin Visca'dan sürpriz sözleşme Edin Visca'dan sürpriz sözleşme
Löw iddalı: Formdayız! Löw iddalı: Formdayız!
Fenerbahçe Kulübü, 'kar'ın ayrıntısını açıkladı! Fenerbahçe Kulübü, 'kar'ın ayrıntısını açıkladı!
Statlar seyirciye kapıları açıyor mu? Statlar seyirciye kapıları açıyor mu?

Yaşam

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
'Kenevir koronavirüs tedavisinde kullanılabilir' 'Kenevir koronavirüs tedavisinde kullanılabilir'
Akıl sağlığı sorunu yaşayanlar 60 ülkede zincirleniyor Akıl sağlığı sorunu yaşayanlar 60 ülkede zincirleniyor
Prezervatifini bilerek yırtan erkeğe dört yıl hapis Prezervatifini bilerek yırtan erkeğe dört yıl hapis
Hangi ülkede durumun daha iyi olduğunu nasıl ölçmeli? Hangi ülkede durumun daha iyi olduğunu nasıl ölçmeli?
Koronavirüs insan derisinde ne kadar süre kalabiliyor? SağlıkKoronavirüs insan derisinde ne kadar süre kalabiliyor?
Salgında bebek sahibi olacak ailelere ikramiye verilecek DünyaSalgında bebek sahibi olacak ailelere ikramiye verilecek
2 metre mesafe yeterli değil Sağlık2 metre mesafe yeterli değil

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Veteriner önündeki dana görüntüleri, büyük ilgi gördü Veteriner önündeki dana görüntüleri, büyük ilgi gördü
Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay
Uçakta maske kavgası kamerada! Uçakta maske kavgası kamerada!
Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
Süleyman Soylu'nun gözyaşları Süleyman Soylu'nun gözyaşları
Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
Acil serviste koronavirüs paniği!
Acil serviste koronavirüs paniği!
İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...

Ekonomi

Hazine borçlanmaya gitti
Ekonomi 06 Ekim Hazine borçlanmaya gitti
Elektrik faturasından nasıl tasarruf edilir?
Türkiye 06 Ekim Elektrik faturasından nasıl tasarruf edilir?
TCMB'den açıklama
Ekonomi 06 Ekim TCMB'den açıklama
Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı
Ekonomi 06 Ekim Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı
TÜİK eski başkanı: Verilere artık ben de güvenmiyorum
Türkiye 06 Ekim TÜİK eski başkanı: Verilere artık ben de güvenmiyorum
Facebook ve Instagram’dan Türkiye kararı
Türkiye 06 Ekim Facebook ve Instagram’dan Türkiye kararı

Dünya

Endonezya'da genel greve çıkıldı
Dünya 06 Ekim Endonezya'da genel greve çıkıldı
Rapor: Kilise çocukları cinsel tacizlerden koruyamadı
Dünya 06 Ekim Rapor: Kilise çocukları cinsel tacizlerden koruyamadı
Pompeo'dan 'Çin tehdidine' karşı birlik çağrısı
Dünya 06 Ekim Pompeo'dan 'Çin tehdidine' karşı birlik çağrısı
Afganistan'dan Azerbaycan'a 'Dağlık Karabağ' desteği
Dünya 06 Ekim Afganistan'dan Azerbaycan'a 'Dağlık Karabağ' desteği
Stoltenberg ve Miçotakis görüştü
Dünya 06 Ekim Stoltenberg ve Miçotakis görüştü
TB2 SİHA’larının ortak üretimiyle ilgileniyoruz
Dünya 06 Ekim TB2 SİHA’larının ortak üretimiyle ilgileniyoruz

Foto Galerisi Tümü

Trump'a hastane önünde destek
Trump'a hastane önünde destek
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Tanesi 1 kiloya ulaştı: Karadeniz'de palamut bolluğu
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak
Batırılan İngiliz savaş gemisi dalış turizmine açılacak

Kültür ve Sanat

'House of the Dragon' dizisinin ilk oyuncusu belli oldu
Kültür-Sanat 06 Ekim 'House of the Dragon' dizisinin ilk oyuncusu belli oldu
Antalya’da gündüz deniz, gece sinema
Kültür-Sanat 06 Ekim Antalya’da gündüz deniz, gece sinema
Sanatçılardan karma sergi: '1002 Sanat'
Kültür-Sanat 06 Ekim Sanatçılardan karma sergi: '1002 Sanat'
Warner Bros., vizyon takvimini yeniden değiştirdi
Kültür-Sanat 06 Ekim Warner Bros., vizyon takvimini yeniden değiştirdi
Reha Özcan, destek için sahneye çıkıyor
Kültür-Sanat 06 Ekim Reha Özcan, destek için sahneye çıkıyor
Devlet, tiyatrocuların feryadına kulak verdi
Kültür-Sanat 06 Ekim Devlet, tiyatrocuların feryadına kulak verdi

Kitap

Oyna ejder, dilediğin gibi!
Kitap 06 Ekim Oyna ejder, dilediğin gibi!
Çağdaş sanatı anlayabilmek
Kitap 06 Ekim Çağdaş sanatı anlayabilmek
Cahiliye Devrinden Estantaneler
Kitap 06 Ekim Cahiliye Devrinden Estantaneler
Dönemin en ‘güncel’ kitabı... Altan Öymen'in yazısı
Kitap 06 Ekim Dönemin en ‘güncel’ kitabı... Altan Öymen'in yazısı
Liberal ekonomiye karşı... Barış Doster'in yazısı
Kitap 06 Ekim Liberal ekonomiye karşı... Barış Doster'in yazısı
Selçuk Baran öykülerini hatırlamak
Kitap 06 Ekim Selçuk Baran öykülerini hatırlamak

Bilim ve Teknoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin borcu dudak uçuklattı
Türkiye 06 Ekim Dokuz Eylül Üniversitesi’nin borcu dudak uçuklattı
Instagram'dan, yeni yaşına özel yeni özellikler
Bilim ve Teknoloji 06 Ekim Instagram'dan, yeni yaşına özel yeni özellikler
Apple'dan 23 milyon dolarlık tazminat davası
Bilim ve Teknoloji 06 Ekim Apple'dan 23 milyon dolarlık tazminat davası
NASA'dan Mars açıklaması: Dünyadan görülecek
Bilim ve Teknoloji 06 Ekim NASA'dan Mars açıklaması: Dünyadan görülecek
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Dünya 06 Ekim Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Dünya'dan daha yaşanılabilir bir gezegen nasıl olmalı?
Bilim ve Teknoloji 06 Ekim Dünya'dan daha yaşanılabilir bir gezegen nasıl olmalı?
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları