  • DOLAR 7,8757 %0,2208
  • EURO 9,3019 %0,0308
  • ALTIN 487,3771 %-0,0668

YAZARLAR

Orhan Bursalı ‘Millet İttifakı’ iyi de daha önemlisi var: Önce CHP’nin gücü! Orhan Bursalı
Olaylar Ve Görüşler Atatürk, Kemalizm ve Cumhuriyet - M. Hüsnü BOZKURT Cumhuriyet Yazarlar
Adnan Dinçer Farklı devreler Adnan Dinçer
Erdal Atabek Ey mümin, sabırlı olacaksın... Erdal Atabek
Ergin Yıldızoğlu Büyük belirsizlik Ergin Yıldızoğlu
Feyzi Açıkalın Trafik cezaları bağcıyı dövmek için mi? Feyzi Açıkalın
Aykut Küçükkaya Ne çektin be karga!.. Aykut Küçükkaya
Barış Terkoğlu İçişleri Bakanı hangi cemaatten Barış Terkoğlu
Örsan K. Öymen Felsefe ve din Örsan K. Öymen
Enver Aysever Loris Teyze! Enver Aysever
Mehmet Ali Güller Moskova’nın Kürt devleti endişesi Mehmet Ali Güller
Şahin Aybek Aylin Nazlıaka: Kadınlara güvenli bir gelecek inşa edeceğiz Şahin Aybek
Ayhan Bilgen'den HDP'ye eleştiri
Siyaset 12 Ekim Ayhan Bilgen'den HDP'ye eleştiri
Sahte içkiden ölen avukatın yakınları konuştu
Türkiye 12 Ekim Sahte içkiden ölen avukatın yakınları konuştu
AKP'li Turan'dan Gelecek ve DEVA'ya: Yazık değil mi?
Türkiye 12 Ekim AKP'li Turan'dan Gelecek ve DEVA'ya: Yazık değil mi?
'Artık yalan söyleme gayreti bile gösterilmiyor'
Türkiye 12 Ekim 'Artık yalan söyleme gayreti bile gösterilmiyor'
Koronavirüs anketinde korkutan tablo
Türkiye 12 Ekim Koronavirüs anketinde korkutan tablo
Sahte içki satanlar hangi cezadan yargılanacak?
Türkiye 12 Ekim Sahte içki satanlar hangi cezadan yargılanacak?
AKP'den Doğu Akdeniz çıkışı: Atatürk'ün sözüne gönderme
Siyaset 12 Ekim AKP'den Doğu Akdeniz çıkışı: Atatürk'ün sözüne gönderme
THY pilotu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türkiye 12 Ekim THY pilotu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Ege'deki depremler tsunaminin habercisi olabilir
Türkiye 12 Ekim Ege'deki depremler tsunaminin habercisi olabilir
Tema: Maden yasasındaki değişiklik teklifi endişe verici
Türkiye 12 Ekim Tema: Maden yasasındaki değişiklik teklifi endişe verici

Spor

Futbolun büyükleri Hatay için meydan okudu Futbolun büyükleri Hatay için meydan okudu
Galatasaray'da Belhanda ortaya çıktı Galatasaray'da Belhanda ortaya çıktı
Sırbistan maçının hakemi belli oldu Sırbistan maçının hakemi belli oldu
Futbolcu, eski Başkanı maç satmakla suçladı Futbolcu, eski Başkanı maç satmakla suçladı
Rekorları parçalayan toprak ağası! Rekorları parçalayan toprak ağası!
Lazio'dan Vedat Muric itirafı Lazio'dan Vedat Muric itirafı
NBA'de pandeminin şampiyonu belli oldu NBA'de pandeminin şampiyonu belli oldu

Yaşam

İngiltere'nin salgınla mücadelesi neden eleştiriliyor? İngiltere'nin salgınla mücadelesi neden eleştiriliyor?
Acun Ilıcalı'nın yeni platformunda neler olacak? Acun Ilıcalı'nın yeni platformunda neler olacak?
Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı
Trump taburcu edilirken Superman kostümü giymek istemiş Trump taburcu edilirken Superman kostümü giymek istemiş
Uzmanından romatizma uyarısı Uzmanından romatizma uyarısı
Kış yaklaşırken Covid-19'dan nasıl korunabiliriz? SağlıkKış yaklaşırken Covid-19'dan nasıl korunabiliriz?
'Ne oturmak, ne yatmak mümkün' Yaşam'Ne oturmak, ne yatmak mümkün'
Meghan Markle: Dünyanın en çok trollenen insanıyım DünyaMeghan Markle: Dünyanın en çok trollenen insanıyım

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Meral Akşener'den Levent Kırca mesajı Meral Akşener'den Levent Kırca mesajı
Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı! Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
İstanbul'da rezaletin görüntüleri!
İstanbul'da rezaletin görüntüleri!
Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
Marmara’da denizanası istilası
Marmara’da denizanası istilası

Ekonomi

‘Yandaşa teslim ihale’ iptal edildi
Siyaset 12 Ekim ‘Yandaşa teslim ihale’ iptal edildi
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye 12 Ekim Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Büro Memur-Sen'den akılalmaz talep
Siyaset 12 Ekim Büro Memur-Sen'den akılalmaz talep
Dövizi bozdurmaya değecek TL faizi şart
Söyleşi 12 Ekim Dövizi bozdurmaya değecek TL faizi şart
Sayıştay uyardı dinleyen yok
Siyaset 12 Ekim Sayıştay uyardı dinleyen yok
Merkez Bankası’ndan yeni döviz hamlesi
Ekonomi 12 Ekim Merkez Bankası’ndan yeni döviz hamlesi

Dünya

Türkiye’den Ermenistan’a dijital ambargo
Dünya 12 Ekim Türkiye’den Ermenistan’a dijital ambargo
Suudi Arabistan: Türkiye’ye ambargo uygulamıyoruz
Dünya 12 Ekim Suudi Arabistan: Türkiye’ye ambargo uygulamıyoruz
Türkiye masada olmalı, çözüm diplomasi
Dünya 12 Ekim Türkiye masada olmalı, çözüm diplomasi
AB, “Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırız”
Dünya 12 Ekim AB, “Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırız”
Ermenistan’ın Gence saldırısında Elbrus füzesi kullandı
Dünya 12 Ekim Ermenistan’ın Gence saldırısında Elbrus füzesi kullandı
Kim Jong, halktan gözyaşları içinde özür diledi
Dünya 12 Ekim Kim Jong, halktan gözyaşları içinde özür diledi

Foto Galerisi Tümü

İran'da albüm kapakları sansürlenen kadın müzisyenler
İran'da albüm kapakları sansürlenen kadın müzisyenler
Muğla'da her yer 'Mor Sokak’
Muğla'da her yer 'Mor Sokak’
Eşeklere mikroçip takılmaya başlandı
Eşeklere mikroçip takılmaya başlandı
Hersek Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Hersek Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Trump'a hastane önünde destek
Trump'a hastane önünde destek
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
60 yılda 70'e yakın göl kurudu

Kültür ve Sanat

Türkiye'nin ilk dijital piyano festivali
Kültür-Sanat 12 Ekim Türkiye'nin ilk dijital piyano festivali
Boğaziçi Film Festivali Majid Majidi filmiyle açılacak
Kültür-Sanat 12 Ekim Boğaziçi Film Festivali Majid Majidi filmiyle açılacak
Ünlü aktör, yeni filminde yine tanınmayacak halde
Kültür-Sanat 12 Ekim Ünlü aktör, yeni filminde yine tanınmayacak halde
Çizgiler Turizm için…
Kültür-Sanat 12 Ekim Çizgiler Turizm için…
Mutluluğun değilse de umudun resmi
Kültür-Sanat 12 Ekim Mutluluğun değilse de umudun resmi
Sinema sinemada izlenir
Kültür-Sanat 12 Ekim Sinema sinemada izlenir

Kitap

'Bir Şiirden' Turgut Uyar!
Kitap 12 Ekim 'Bir Şiirden' Turgut Uyar!
Hayaller ve pişmanlıklar…
Kitap 12 Ekim Hayaller ve pişmanlıklar…
Peride Celal’den ‘Dar Yol’
Kitap 12 Ekim Peride Celal’den ‘Dar Yol’
Yankeeler... Kızılderililer... Köleler... İşçiler...
Kitap 12 Ekim Yankeeler... Kızılderililer... Köleler... İşçiler...
Brezilya’dan yükselen feminist sesler
Kitap 12 Ekim Brezilya’dan yükselen feminist sesler
Modern düşüncenin prensi!
Kitap 12 Ekim Modern düşüncenin prensi!

Bilim ve Teknoloji

Microsoft, ABD seçimleri için harekete geçti
Bilim ve Teknoloji 12 Ekim Microsoft, ABD seçimleri için harekete geçti
7 ülkeden Facebook eleştirisi
Bilim ve Teknoloji 12 Ekim 7 ülkeden Facebook eleştirisi
Kedilerle nasıl arkadaş olunur?
Bilim ve Teknoloji 12 Ekim Kedilerle nasıl arkadaş olunur?
Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Dünya 12 Ekim Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Gelecek nesiller 20 yaş dişleri olmadan doğabilir
Bilim ve Teknoloji 12 Ekim Gelecek nesiller 20 yaş dişleri olmadan doğabilir
Apple yarın hangi yeni ürünlerini tanıtacak?
Bilim ve Teknoloji 12 Ekim Apple yarın hangi yeni ürünlerini tanıtacak?
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları