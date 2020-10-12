12 Ekim 2020 Pazartesi
E-Gazete
Cumhuriyet TV
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
7,8757
EURO
9,3019
ALTIN
487,3771
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Kitap
Cumartesi
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Cumartesi
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Cumhuriyet Mobil
iOS
Android
Avrupa'da yeni koronavirüs kısıtlamaları
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
DİSK-AR: 10,4 milyon kişi issiz
YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 48,7
Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
SON VERİLER ERDOĞAN'I TEDİRGİN EDECEK
İşte Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı
İDDİA YALANLANDI
Böcek'in uyandırıldığına yönelik iddia yalanlandı
TTB 7. AY RAPORU:
"Eylül ayında 275 bin pozitif vaka gizlendi"
"CEMAAT DEVLETE SIZMIŞ, KARGALAR GÜLER"
"İçişleri Bakanı, bu defa hangi cemaate sahip çıkıyor?"
RÜZGAR KUVVETLENECEK
AKOM'dan sağanak yağış uyarısı
SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Kaçak içkiden bugün ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
YÜKSEK VERGİ POLİTİKASI
Türkiye en pahalı içki sıralamasında ilk 3’e girdi
RTÜK ÜYESİ TAŞCI'DAN SPOTİFY AÇIKLAMASI
Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor
'ADAM SATMAKTA 1 NUMARASINIZ'
Cübbeli'nin Atatürk çıkışı İsmailağa'yı böldü
YAŞ SINIRI GELİYOR
Elektrikli scooter düzenlemesi yolda
CHP'Lİ ERDOĞAN TOPRAK
Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı
HALKIN EKONOMİSİ ZOR DURUMDA
İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
"KAVANOZDA YETİŞMEDİM"
Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
"AYN RAND TARİKATINI GÜÇLENDİRMELİYİZ"
Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
#SAHNEYESESVER:
Sanatçılar, sahne emekçileri için bir araya geliyor
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Uzmandan hijyen ve beslenme uyarısı
DOLAR
7,8757
%0,2208
EURO
9,3019
%0,0308
ALTIN
487,3771
%-0,0668
Spor
Fatih Terim: Futbolda deniz bitti
Bilim ve Teknoloji
Facebook, o gönderileri yasakladı
Türkiye
12 Ekim
Avrupa'da yeni koronavirüs kısıtlamaları
Türkiye
12 Ekim
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Türkiye
12 Ekim
DİSK-AR: 10,4 milyon kişi issiz
YAZARLAR
Orhan Bursalı
‘Millet İttifakı’ iyi de daha önemlisi var: Önce CHP’nin gücü!
Olaylar Ve Görüşler
Atatürk, Kemalizm ve Cumhuriyet - M. Hüsnü BOZKURT
Adnan Dinçer
Farklı devreler
Erdal Atabek
Ey mümin, sabırlı olacaksın...
Ergin Yıldızoğlu
Büyük belirsizlik
Feyzi Açıkalın
Trafik cezaları bağcıyı dövmek için mi?
Aykut Küçükkaya
Ne çektin be karga!..
Barış Terkoğlu
İçişleri Bakanı hangi cemaatten
Örsan K. Öymen
Felsefe ve din
Enver Aysever
Loris Teyze!
Mehmet Ali Güller
Moskova’nın Kürt devleti endişesi
Şahin Aybek
Aylin Nazlıaka: Kadınlara güvenli bir gelecek inşa edeceğiz
Siyaset
12 Ekim
Ayhan Bilgen'den HDP'ye eleştiri
Türkiye
12 Ekim
Sahte içkiden ölen avukatın yakınları konuştu
Türkiye
12 Ekim
AKP'li Turan'dan Gelecek ve DEVA'ya: Yazık değil mi?
Türkiye
12 Ekim
'Artık yalan söyleme gayreti bile gösterilmiyor'
Türkiye
12 Ekim
Koronavirüs anketinde korkutan tablo
Türkiye
12 Ekim
Sahte içki satanlar hangi cezadan yargılanacak?
Siyaset
12 Ekim
AKP'den Doğu Akdeniz çıkışı: Atatürk'ün sözüne gönderme
Türkiye
12 Ekim
THY pilotu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türkiye
12 Ekim
Ege'deki depremler tsunaminin habercisi olabilir
Türkiye
12 Ekim
Tema: Maden yasasındaki değişiklik teklifi endişe verici
Spor
Futbolun büyükleri Hatay için meydan okudu
Galatasaray'da Belhanda ortaya çıktı
Sırbistan maçının hakemi belli oldu
Futbolcu, eski Başkanı maç satmakla suçladı
Rekorları parçalayan toprak ağası!
Lazio'dan Vedat Muric itirafı
NBA'de pandeminin şampiyonu belli oldu
Yaşam
Türkiye
KYK Borçluları Hareketi: 'Vaat değil; yasa istiyoruz!'
Dünya
Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak
İngiltere'nin salgınla mücadelesi neden eleştiriliyor?
Acun Ilıcalı'nın yeni platformunda neler olacak?
Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı
Trump taburcu edilirken Superman kostümü giymek istemiş
Uzmanından romatizma uyarısı
Türkiye
KYK Borçluları Hareketi: 'Vaat değil; yasa istiyoruz!'
Dünya
Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak
Sağlık
Kış yaklaşırken Covid-19'dan nasıl korunabiliriz?
Yaşam
'Ne oturmak, ne yatmak mümkün'
Dünya
Meghan Markle: Dünyanın en çok trollenen insanıyım
Video
Tüm Videolar
Meral Akşener'den Levent Kırca mesajı
Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
İstanbul'da rezaletin görüntüleri!
Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
Marmara’da denizanası istilası
Ekonomi
Siyaset
12 Ekim
‘Yandaşa teslim ihale’ iptal edildi
Türkiye
12 Ekim
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Siyaset
12 Ekim
Büro Memur-Sen'den akılalmaz talep
Söyleşi
12 Ekim
Dövizi bozdurmaya değecek TL faizi şart
Siyaset
12 Ekim
Sayıştay uyardı dinleyen yok
Ekonomi
12 Ekim
Merkez Bankası’ndan yeni döviz hamlesi
Dünya
Dünya
12 Ekim
Türkiye’den Ermenistan’a dijital ambargo
Dünya
12 Ekim
Suudi Arabistan: Türkiye’ye ambargo uygulamıyoruz
Dünya
12 Ekim
Türkiye masada olmalı, çözüm diplomasi
Dünya
12 Ekim
AB, “Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırız”
Dünya
12 Ekim
Ermenistan’ın Gence saldırısında Elbrus füzesi kullandı
Dünya
12 Ekim
Kim Jong, halktan gözyaşları içinde özür diledi
Foto Galerisi
Tümü
İran'da albüm kapakları sansürlenen kadın müzisyenler
Muğla'da her yer 'Mor Sokak’
Eşeklere mikroçip takılmaya başlandı
Hersek Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Trump'a hastane önünde destek
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
12 Ekim
Türkiye'nin ilk dijital piyano festivali
Kültür-Sanat
12 Ekim
Boğaziçi Film Festivali Majid Majidi filmiyle açılacak
Kültür-Sanat
12 Ekim
Ünlü aktör, yeni filminde yine tanınmayacak halde
Kültür-Sanat
12 Ekim
Çizgiler Turizm için…
Kültür-Sanat
12 Ekim
Mutluluğun değilse de umudun resmi
Kültür-Sanat
12 Ekim
Sinema sinemada izlenir
Kitap
Kitap
12 Ekim
'Bir Şiirden' Turgut Uyar!
Kitap
12 Ekim
Hayaller ve pişmanlıklar…
Kitap
12 Ekim
Peride Celal’den ‘Dar Yol’
Kitap
12 Ekim
Yankeeler... Kızılderililer... Köleler... İşçiler...
Kitap
12 Ekim
Brezilya’dan yükselen feminist sesler
Kitap
12 Ekim
Modern düşüncenin prensi!
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
12 Ekim
Microsoft, ABD seçimleri için harekete geçti
Bilim ve Teknoloji
12 Ekim
7 ülkeden Facebook eleştirisi
Bilim ve Teknoloji
12 Ekim
Kedilerle nasıl arkadaş olunur?
Dünya
12 Ekim
Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Bilim ve Teknoloji
12 Ekim
Gelecek nesiller 20 yaş dişleri olmadan doğabilir
Bilim ve Teknoloji
12 Ekim
Apple yarın hangi yeni ürünlerini tanıtacak?
Günün Gazete Manşetleri
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması