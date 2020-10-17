17 Ekim 2020 Cumartesi
E-Gazete
Cumhuriyet TV
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
Huawei Mobil Uygulaması
DOLAR
7,9332
EURO
9,3039
ALTIN
484,3209
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Kitap
Cumartesi
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Cumartesi
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Le Monde Diplomatique
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Cumhuriyet Mobil
iOS
Android
Huawei
Tivibu, Ahlat Ağacı filmini sansürledi
‘Şu Dünyanın Sırrı’
Moody's İngiltere'nin kredi notunu düşürdü
‘BİRİNCİ MECLİS İRADESİ ŞART'
Partiler artık birliği tartışsın
SARAY’DAN ATAMA
Savcıya ödül gibi atama
MOSKOVA DA ‘12 MİL’ DEDİ
Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
İKTİDAR MESAJLARI
Seçim, demokratlarla diktatörler arasında geçecek
CHP PM TOPLANIYOR
Geniş uzlaşma sağlanmalı
KIZIL’IN İSYANI
Ölmem mi gerek!
ÇUKUROVA HAVAALANI İHALESİNDE
‘Adrese teslim’ hazırlığı
PROF. ÇELİKPALA
Türkiye’yi denkleme sokmaya çalışıyorlar
UYGUR’A ÜST DÜZEY GÖREV
FETÖ liderini özleyen yönetici
YILMAZ ÖZDİL
12 yıllık ‘Son Cüret’
LİBYA YENİDEN UMUT
Türk müteahhitler Libya pazarında kalmak istiyor
BÜTÇE CEZALARLA GEÇİNİYOR
İlk 9 ayda 11 milyar lira
Ermenistan Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı
DOLAR
7,9332
%-0,0290
EURO
9,3039
%0,1143
ALTIN
484,3209
%-0,5316
Kültür-Sanat
Gündelik yaşama dair ne varsa
Kültür-Sanat
Enver Gökçe Ödülü, Behram’ın oldu
Türkiye
17 Ekim
Tivibu, Ahlat Ağacı filmini sansürledi
Kültür-Sanat
17 Ekim
‘Şu Dünyanın Sırrı’
Bilim ve Teknoloji
17 Ekim
Moody's İngiltere'nin kredi notunu düşürdü
YAZARLAR
Olaylar Ve Görüşler
Türk Üreticisi İthalata Boğduruluyor - Mehmet Şakir ÖRS
Miyase İlknur
Tahkikat Komisyonu isterük
Öner Yağcı
Korku kültürü
Deniz Yıldırım
Yargının siyasallaşması mı?
Barış Doster
Kırgızistan’daki gerilim, FETÖ ve Avrasya jeopolitiği
Mehmet Ali Güller
Devlet ve iki problemi
Işık Kansu
Yargı Didişmesi
Türkiye
17 Ekim
Restoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası
Türkiye
17 Ekim
Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Türkiye
17 Ekim
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye
17 Ekim
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 185'e çıktı
Türkiye
17 Ekim
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 tutuklama
Türkiye
17 Ekim
Yeni istihdam teklifi ne içeriyor?
Türkiye
17 Ekim
Ukrayna ile 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Türkiye
17 Ekim
Gültan Kışanak tutuklandı
Koronavirüs
16 Ekim
DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
Spor
16 Ekim
Fatih Terim'den çok konuşulacak transfer açıklaması!
Spor
Fenerbahçe sonunu getiremedi!
Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle maç ertelendi
Hatayspor’da 11 futbolcu ve teknik direktör pozitif!
Nur Çebi: Beşiktaş tasarruf etti!
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu pozitif
Kimine milyonlar kimine peynir ekmek
"Şenol Güneş keşke gitmeseydi"
Yaşam
Dünya
Disney, 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi
Yaşam
Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, tartışma yarattı
Uzun süren evliliklerinin sırrı: Aynı kıyafetleri giymek
Burun kıllarını kesenlere koronavirüs uyarısı
Nezaketin sağlığa faydalı olduğu kanıtlandı
'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği aşı üretim aşamasında
Dünya
Disney, 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi
Yaşam
Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, tartışma yarattı
Dünya
'5 ülkeden biri ekosistem çöküşüne doğru gidiyor'
Yaşam
Zafer Algöz'den, Okan Bayülgen'e suçlama
Dünya
1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak
Video
Tüm Videolar
Mısır polisinin üstsüz resmi geçidi viral oldu
"Türkiye S-400 füzelerini ilk kez ateşledi"
AKP dönemindeki 5 seçimin 3'ü erken seçim
Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı!
Gelecek Partisi'nden 'Esra Erol' şikayeti
‘Berberoğlu kararı daha çok konuşulmalıydı’
Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
Cadde ortasında rögardan çıkarıldı
Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
Ekonomi
Türkiye
16 Ekim
Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
Ekonomi
16 Ekim
TCMB Beklenti Anketi sonuçlarını duyurdu
Siyaset
16 Ekim
‘Yine yandaş şirketler zengin edilecek’
Ekonomi
16 Ekim
TBB: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak
Türkiye
16 Ekim
İstenmeyen mesaj devri bitiyor
Ekonomi
16 Ekim
Yeni istihdam paketi geliyor
Dünya
Dünya
16 Ekim
45 kişi gözaltına alındı
Sağlık
16 Ekim
'İşe yaramıyor'
Dünya
16 Ekim
Libya’nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı
Dünya
16 Ekim
Sarkozy, “suç örgütü kurmakla” suçlanıyor
Foto Galeri
16 Ekim
Filistinlilerin zeytin toplamasına izin verilmedi
Dünya
16 Ekim
Putin Yeni START anlaşmasını uzatmayı teklif etti
Foto Galerisi
Tümü
Ressamlar ve sinema
Sırada tarih var
İstanbul ve Bursa'nın koronavirüs haritası
Apple etkinliği gerçekleşti
İran'da albüm kapakları sansürlenen kadın müzisyenler
Muğla'da her yer 'Mor Sokak’
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
17 Ekim
Akdemir’den sinemada sansür belgeseli
Kültür-Sanat
16 Ekim
Bernardo Bertolucci'nin unutulmaz 6 filmi
Kültür-Sanat
16 Ekim
Dexter'dan sonra Lost da geri dönebilir mi?
Kültür-Sanat
16 Ekim
Nazilerin çaldığı tablo, 87 yılın ardından sahibinde
Kültür-Sanat
16 Ekim
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü ertelendi
Kültür-Sanat
16 Ekim
Fazıl Say ve Serenad Bağcan'dan yeni albüm
Kitap
Kitap
16 Ekim
Sanat Neye Yarar?
Kitap
16 Ekim
Naipaul’un varoluşsal yolculuğu
Kitap
16 Ekim
'Moll Flanders'
Kitap
16 Ekim
‘Dünya beyaz değil!’
Kitap
16 Ekim
Sophia Loren’in takdimidir!
Kitap
16 Ekim
Modern Felsefenin Karanlık Tarihi
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
16 Ekim
Google'a beklenen özellik geldi!
Bilim ve Teknoloji
16 Ekim
Türkiye Yapay Zeka Haftası başlıyor
Bilim ve Teknoloji
16 Ekim
PlayStation 5'in Türkiye fiyatı açıklandı!
Bilim ve Teknoloji
16 Ekim
Esaret altındaki hayvanlar kurtulabilir!
Bilim ve Teknoloji
16 Ekim
Apple, Apple Store'u erişime kapattı
Bilim ve Teknoloji
16 Ekim
iPhone 12'de bulunan LiDAR sensörü nedir?
Günün Gazete Manşetleri
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
iOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması