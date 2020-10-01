01 Ekim 2020 Perşembe
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Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
Sosyal medya için yeni dönem: Yasa yürürlüğe girdi
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
ACELE KAMULAŞTIRMA KIYAĞI
Para devletten santral şirketten
GÜNDEM ÇOK YOĞUN
TBMM'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor
‘HÜKÜMET DOLANDIRDI’
Bir Aziz Nesin hikâyesi
AİHM’DE DE SAVAŞ
AİHM’den ilk niteliğinde karar
27 ÜLKENİN LİDERİ BULUŞUYOR
AB zirvesinde gündem Doğu Akdeniz ve Türkiye
ASKERLERE KUMPAS KURMUŞLARDI
FETÖ'nün hakim ve savcıları Yargıtay’da hesap verecek
RAPOR YAZILDI
Şehir hastanesinin musluklarında ölümcül akciğer mikrobu
SEVABINA TİCARET
Test kiti satışında 'İnanç turizmi' skandalı
FAHRETTİN KOCA:
‘Meslek hastalığı görev alanımız değil’
HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN:
‘6-8 Ekim’i araştıralım’
KIDEME 'YARI ZAMAN' AYARI
TES gitti, ‘esnek’ geldi
MADENCİLER YÜRÜYÜŞE HAZIRLANIYOR
Madenci hakkını istiyor
İHRACATÇI İSTİKRAR İSTİYOR
Giyimde zam göründü
YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE
Çiftçiyi korumak için kurulan TMO, ithalatçı oldu
PROF. DR. AZİZ KONUKMAN:
‘15 bin dolar fakirleşiyoruz’
TURHAN SELÇUK ÖDÜLLERLE YAŞIYOR
Turhan Selçuk ödülü Çin’e gitti
KASA ENJEKTE EDİLİYOR
Ölümleri üçte bir oranında azaltabilir
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Siyaset
Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerine operasyon
Türkiye
RTÜK'ten 'ayrımcılık' açıklaması
Türkiye
01 Ekim
Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
Türkiye
01 Ekim
Sosyal medya için yeni dönem: Yasa yürürlüğe girdi
Türkiye
01 Ekim
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
YAZARLAR
Erdal Sağlam
‘Yanlış yaptık’ itirafı, güven için belki işe yarar
Emre Kongar
Dünyada ve Türkiye’de yanardağ faciaları
Mustafa Balbay
Kobani operasyonu terörü cesaretlendirir!
Orhan Bursalı
Türkiye’de COVID-19 ölüm oranları neden arttı?
Olaylar Ve Görüşler
Yüz Yüze Eğitim Şart Mı? - Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
Yazgülü Aldoğan
Doğduğun ev kaderin olmasın!
Barış Terkoğlu
‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
Enver Aysever
Hakikat!
Mehmet Ali Güller
Bakû’nun avantajı: Ankara-Moskova işbirliği
Olayların Ardındaki Gerçek
Kafkaslar’da Savaş
Zeynep Oral
Adın yaşamak olsun!
Hikmet Altınkaynak
Ekim gündemi
Feyzi Açıkalın
Babalarının kızları
Ergin Yıldızoğlu
İnsan ve ‘tükeniş’
Bedri Baykam
Kolektif linç iştahı
Türkiye
01 Ekim
Emniyet müdüründen 'Bozkurtlu' düğün mesajı
Türkiye
01 Ekim
Muharrem İnce'den Bakan Koca'ya 'tablo' göndermesi
Ekonomi
01 Ekim
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Türkiye
01 Ekim
Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
Türkiye
01 Ekim
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Ekonomi
01 Ekim
Fed bankalara olan kısıtlamaları uzattı
Yaşam
01 Ekim
Her hafta 207 bebek öldü
Ekonomi
01 Ekim
Emeğin karşılığı yok
Dünya
01 Ekim
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu artıyor!
Kültür-Sanat
01 Ekim
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