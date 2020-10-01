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Ölümleri üçte bir oranında azaltabilir Ölümleri üçte bir oranında azaltabilir
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Ünlü armatöre 35 milyon TL’lik boşanma davası YaşamÜnlü armatöre 35 milyon TL’lik boşanma davası
“Mutlaka yeni kısıtlamalar getirilmeli” Türkiye“Mutlaka yeni kısıtlamalar getirilmeli”
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BDDK'dan uyarı: Mağdur olmayın
Ekonomi 01 Ekim BDDK'dan uyarı: Mağdur olmayın
Turizm gelirinde yaşanan kayıp belli oldu
Ekonomi 01 Ekim Turizm gelirinde yaşanan kayıp belli oldu
Dünya için en büyük tehlike su stresi
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Putin-Macron görüşmesinde Karabağ'da ateşkes çağrısı
Dünya 01 Ekim Putin-Macron görüşmesinde Karabağ'da ateşkes çağrısı
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Dünya 01 Ekim İran'dan "nükleer bomba" iddialarına yanıt
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Dünya 01 Ekim Pompeo: İncirlikten çıkma gibi bir planımız yok
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Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
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Kültür-Sanat 01 Ekim Turhan Selçuk ödülü Çin’e gitti
Beylikdüzü sahnesi sezonu Pencere’yle açtı
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Bilim ve Teknoloji 01 Ekim Bilim insanları rüyaları yönlendirmenin yolunu buldu
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Bilim ve Teknoloji 01 Ekim Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
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Bilim ve Teknoloji 01 Ekim NASA, SpaceX'le ortak uzay görevinin tarihini açıkladı
Üç uygulama birbirine bağlanıyor
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Ay'ın oluşumuna dair yeni gelişme
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