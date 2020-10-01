01 Ekim 2020 Perşembe
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Meteorolojiden sağanak uyarısı
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AYM'den 'çoklu baro' kararı
ACELE KAMULAŞTIRMA KIYAĞI
Para devletten santral şirketten
CUMHURBAŞKANI SIFIRA KADAR İNDİREBİLECEK
2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
KADEMELİ YAPTIRIM UYGULANACAK
Sosyal medya için yeni dönem: Yasa yürürlüğe girdi
"6 aylık yalan rüzgarı çöktü"
"SAVCILIĞIN BENİ GÖRESİ GELMİŞ"
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerine operasyon
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom
AİHM’DE DE SAVAŞ
AİHM’den ilk niteliğinde karar
‘HÜKÜMET DOLANDIRDI’
Bir Aziz Nesin hikâyesi
Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
"YAYINI KES"
Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
'TEK ADRES BENİM' DİYORDU
'Mafya hizmeti’ reklamı yapan AKP'liye gözaltı
Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
İMAMOĞLU AÇIKLADI:
'Özel tiyatrolara özel bütçe'
'HÜCRELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ'
Covid-19'u öldürebilen yeni bir bileşen keşfedildi!
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Spor
Beşiktaş'ta transfere 14 yabancı freni
Türkiye
Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
Türkiye
01 Ekim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Türkiye
01 Ekim
Kadıköy'de can pazarı!
Ekonomi
01 Ekim
Mevduatta stopajın 10 puan düşmesi mudiye yansıdı mı?
YAZARLAR
Erdal Sağlam
‘Yanlış yaptık’ itirafı, güven için belki işe yarar
Emre Kongar
Dünyada ve Türkiye’de yanardağ faciaları
Mustafa Balbay
Kobani operasyonu terörü cesaretlendirir!
Orhan Bursalı
Türkiye’de COVID-19 ölüm oranları neden arttı?
Olaylar Ve Görüşler
Yüz Yüze Eğitim Şart Mı? - Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
Yazgülü Aldoğan
Doğduğun ev kaderin olmasın!
Barış Terkoğlu
‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
Enver Aysever
Hakikat!
Mehmet Ali Güller
Bakû’nun avantajı: Ankara-Moskova işbirliği
Olayların Ardındaki Gerçek
Kafkaslar’da Savaş
Zeynep Oral
Adın yaşamak olsun!
Hikmet Altınkaynak
Ekim gündemi
Feyzi Açıkalın
Babalarının kızları
Ergin Yıldızoğlu
İnsan ve ‘tükeniş’
Bedri Baykam
Kolektif linç iştahı
Türkiye
01 Ekim
Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Türkiye
01 Ekim
İBB : “Bu şiddet, hiçbir şekliyle kabul edilemez”
Türkiye
01 Ekim
Vali'den 'yataklar yetmeyecek' uyarısı
Türkiye
01 Ekim
Ali Erbaş'tan 'acil' çağrı
Siyaset
01 Ekim
Özkoç'tan 'Cumhur İttifakı'na sert sözler: Reddediyoruz
Türkiye
01 Ekim
Depremde zarar gören yurt sorusuna bakandan ilginç cevap
Türkiye
01 Ekim
Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
Sağlık
01 Ekim
Basit bir kan testi hayatı değiştirebilir
Türkiye
01 Ekim
Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken detaylar
Türkiye
01 Ekim
Eğlence mekanına alınmayan polisten kurşun yağmuru
Spor
Beşiktaş Başkanından flaş mali durum açıklaması
Vida'dan Beşiktaş'ın golcü transferine 'taş' iddiası
Trabzonspor'a bir golcü daha!
Beşiktaş'ta kayıp stoper Mirin!
Galatasaray'ın 'UEFA' gecesi
Anadolu Efes'e havayolu sponsoru
UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak
Yaşam
Dünya
Ölümleri üçte bir oranında azaltabilir
Dünya
Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adası
Fransa'da 'acil servis' kararına tepki
Ucuz kıymalı pideye dikkat!
Paris Moda Haftası'nda protesto
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan 'esrar' itirafı
Uzmanı anlattı: Kahvenin karaciğere faydası
Dünya
Ölümleri üçte bir oranında azaltabilir
Dünya
Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adası
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Kahve hakkında bilinmesi gereken 12 gerçek
Türkiye
Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor
Türkiye
'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı
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Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
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Ekonomi
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01 Ekim
İTO: İstanbul'da perakende fiyatları Eylül'de arttı
Ekonomi
01 Ekim
‘15 bin dolar fakirleşiyoruz’
Ekonomi
01 Ekim
TES gitti, ‘esnek’ geldi
Ekonomi
01 Ekim
Giyimde zam göründü
Dünya
Dünya
01 Ekim
Navalny Putin’i suçladı: Olayın arkasında o var
Dünya
01 Ekim
Putin-Macron görüşmesinde Karabağ'da ateşkes çağrısı
Dünya
01 Ekim
İran'dan "nükleer bomba" iddialarına yanıt
Dünya
01 Ekim
İtalya'dan ABD Dışişleri Bakanına Türkiye mesajı
Dünya
01 Ekim
Pompeo: İncirlikten çıkma gibi bir planımız yok
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01 Ekim
Çatışmaların 5. gününde bilanço açıklandı
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Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
The Midnight Sky’dan İlk kareler paylaşıldı
2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri açıklandı
Antik kentin taşları ile cami ve 3 köprü yapılmış
Ayasofya'da yeraltı yapıları keşfedildi
78 yaşında 3'üncü eşini bulmak için duraklara ilan astı
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
01 Ekim
Turhan Selçuk ödülü Çin’e gitti
Kültür-Sanat
01 Ekim
Beylikdüzü sahnesi sezonu Pencere’yle açtı
Kültür-Sanat
01 Ekim
İlk online tiyatro prömiyeri: 'Fahrenheit 451'
Kültür-Sanat
01 Ekim
Netflix'in ekim programında hangi yapımlar var?
Kültür-Sanat
01 Ekim
Bu hafta vizyonda hangi filmler var?
Kültür-Sanat
30 Eylül
Avustralyalı şarkıcı Helen Reddy yaşamını yitirdi
Kitap
Kitap
01 Ekim
Aşk ve İsyan! Osmanlı’yla radikal bir hesaplaşma!
Kitap
01 Ekim
Anzieu'dan bir Beckett otoanalizi!
Kitap
01 Ekim
Asi Delikanlılar!
Kitap
01 Ekim
'Geçemez huylu huyundan ve Necati Behçet'
Kitap
01 Ekim
BUGÜN, günlerden Cumhuriyet Kitap!
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30 Eylül
Hemingway’i anlamak için
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Bilim insanları rüyaları yönlendirmenin yolunu buldu
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
NASA, SpaceX'le ortak uzay görevinin tarihini açıkladı
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Üç uygulama birbirine bağlanıyor
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
Ay'ın oluşumuna dair yeni gelişme
Bilim ve Teknoloji
01 Ekim
'Beyaz kumlar aslında fosil'
Günün Gazete Manşetleri
Künye
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