23 Ekim 2022 Pazar
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'Soma'ya adalet gelmedi'
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Tarihçilerden Ünal'a sert tepki
Akademisyenlerden Erdoğan'a yanıt
'Fırsatını bulan yurtdışına gidiyor'
'Telefonlarınız dinleniyor'
Belediye başkanlarına uyarı
İkinci yüzyıl vizyonu çalışmalarının şifreleri
'Masadan bağımsız olacak'
Genel müdür eski yönetici çıktı
'Muhtarlar Evi' AKP'liye emanet
ÖTV kasayı 9 ayda doldurdu
Yurttaş mazota battı
Krizin itirafları raporlara yansıdı
'Borçlarda azalma yok'
9 aday yarışıyor
İstanbul Barosu başkanını seçiyor
'Hile'ye karşı birlik'
Öğretmenler iş bırakacak
'Masraflar sineye çektiriyor'
Mobbinge uğrayanlar hakkını arayamıyor
'Önlem alınmazsa...'
Çınarcık Çukuru'nda oksijen bitiyor Marmara'da risk!
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KİT'lerin zararı 24.7 milyar TL
Açıklama yaptı: 2024'te tekrar aday olacak mı?
HDP'den 6'lı masa açıklaması
Valilik duyurdu: 15 gün yasak
'Hedefimiz Avrupa!'
Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluştu
'Param çalındı, komik mi?'
'Edepsiz Kadınlar' Kundura Sinema'da
'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor'
'Sürdürülebilir film' Amerika'da yarışacak
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Erdoğan'dan anonsçusuna terfi
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Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, kanıksamadan!
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Bilimin çöküşü: İktidarın bilim akademisinin büyük ayıbı
Zülal Kalkandelen
Brezilya’daki yıkımda payınız var mı?
Mine G. Kırıkkanat
Sansür yasasına yanıtımızdır!
Veysel Ulusoy
Ekonomide söylenenler ve yaşanan gerçekler
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‘Bodrum Cup’: Maviye ve yaşama güç katmak!
Ahmet Tan
Çoçuk muhabbeti geyik muhabbeti olamaz
Şahin Aybek
Öğretmenler odasını bilmeyen Türkiye'nin eğitimini yönetemez
Nilgün Cerrahoğlu
Zamanın ruhu Meloni
Işıl Özgentürk
Sansür bana işlemez!
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Buğra Gökçe'den 'sünger şehir' açıklaması
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İhracatçının 9 aylık parite zararını açıkladı
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'Ücretsiz denilen aşılar ücret karşılığında yapılıyor'
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Bu hafta yatırım araçları ne kadar kazandırdı?
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A. Zeki Velidi Togan’dan ‘Asya Tarihi’
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