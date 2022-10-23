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Basın özgürlüğü Menderes'ten Erdoğan'a

Alev Coşkun

Emre Kongar

Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, kanıksamadan!

Emre Kongar

Özdemir İnce

Maarri şiirleri

Özdemir İnce

Orhan Bursalı

Bilimin çöküşü: İktidarın bilim akademisinin büyük ayıbı

Orhan Bursalı

Zülal Kalkandelen

Brezilya’daki yıkımda payınız var mı?

Zülal Kalkandelen

Mine G. Kırıkkanat

Sansür yasasına yanıtımızdır!

Mine G. Kırıkkanat

Veysel Ulusoy

Ekonomide söylenenler ve yaşanan gerçekler

Veysel Ulusoy

Zeynep Oral

‘Bodrum Cup’: Maviye ve yaşama güç katmak!

Zeynep Oral

Ahmet Tan

Çoçuk muhabbeti geyik muhabbeti olamaz

Ahmet Tan

Şahin Aybek

Öğretmenler odasını bilmeyen Türkiye'nin eğitimini yönetemez

Şahin Aybek

Nilgün Cerrahoğlu

Zamanın ruhu Meloni

Nilgün Cerrahoğlu

Işıl Özgentürk

Sansür bana işlemez!

Işıl Özgentürk
Valilikten 'keyfi' eylem kararı
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Kars'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı
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Kars'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı
Buğra Gökçe'den 'sünger şehir' açıklaması
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Buğra Gökçe'den 'sünger şehir' açıklaması
İhracatçının 9 aylık parite zararını açıkladı
Ekonomi 22 Ekim

İhracatçının 9 aylık parite zararını açıkladı
İYİ Parti'den Erdoğan'ın referandum çağrısına yanıt
Siyaset 22 Ekim

İYİ Parti'den Erdoğan'ın referandum çağrısına yanıt
Erdoğan bu sefer de LGBTİ+'ları hedef aldı
Siyaset 22 Ekim

Erdoğan bu sefer de LGBTİ+'ları hedef aldı
Baş'tan 'Babalar gibi alacağım' çıkışı
Siyaset 22 Ekim

Baş'tan 'Babalar gibi alacağım' çıkışı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı
Siyaset 22 Ekim

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu
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Truss’ın istifasının ardından piyasaları ne bekliyor?
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Truss’ın istifasının ardından piyasaları ne bekliyor?
Gıda fiyatları 9 ayda yüzde 110.6 arttı
Ekonomi 22 Ekim

Gıda fiyatları 9 ayda yüzde 110.6 arttı
'Ücretsiz denilen aşılar ücret karşılığında yapılıyor'
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Bu hafta yatırım araçları ne kadar kazandırdı?
Hak-İş'ten EYT talebi: 3 başlıkta sıraladı
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Fenerbahçe Beko, farklı kazandı
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Türk Telekom'dan Büyükçekmece'ye 100 sayı!
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'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
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Avcılar'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü
D-100'de feci kaza: 2 yaralı

D-100'de feci kaza: 2 yaralı
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Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı

Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
AVM’nin 3.katından düşen kadın yaşamını yitirdi

AVM’nin 3.katından düşen kadın yaşamını yitirdi
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Feci kaza: Motosiklet çarptı, midibüsün altına girdi

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Macaristan: AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz
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App Store'a reklamların ne zaman geleceği belli oldu
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Yılın ikinci güneş tutulmasına sayılı günler kaldı!

Yılın ikinci güneş tutulmasına sayılı günler kaldı!
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77. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu
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10. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali bitiyor
Başımızda Siyahtan Bir Hâle ARTER'de
22 Ekim

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Kültür Söyleşileri bu kez Müze Gazhane'de
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'Bandırma Füze Kulübü' filmi vizyona girdi
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