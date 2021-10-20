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Bürokrasi sendeliyor!

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Marmara’nın müsilajı - M. Levent ARTÜZ

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Üç Misak-ı Milli, dört bilinç

Barış Doster

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Kışlalı Hocam, geleceğe ışık tutuyor!

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Anayasal düzen, yolsuzluklar ve Kılıçdaroğlu’nun uyarısı...

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Deniz Yıldırım

‘Geleceği İnşa’

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‘155’i ararım!..’

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‘Lüthiye’lerin tarihi gizemi

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Atanmış değil seçilmiş vekil

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"AKP’li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı"
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Kırmızı ışıkta feci kaza: Sürücü araçta sıkıştı
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FETÖ kumpası mağduru Mustafa Önsel isyan etti
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Dışişleri'nden, Yunanistan-Mısır-GKRY bildirisine tepki
İstismarcı müdür yardımcısından skandal savunma
Türkiye 20 Ekim

İstismarcı müdür yardımcısından skandal savunma
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"FETÖ gitti İsmailağa geliyor, FETÖ gitti TÜGVA geliyor"
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Dışişleri'nden AB'nin 'Türkiye Raporu'na sert tepki

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Sergen Yalçın'dan maç sonunda 'gerçekçi değildi' yorumu
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Sergen Yalçın'dan maç sonunda 'gerçekçi değildi' yorumu
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Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında gördüğü kartı yorumladı
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Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında gördüğü kartı yorumladı

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Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu
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Okan Kurt'un restoranda yaşadığı kavgaya soruşturma
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BİM İcra Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'a sert sözler

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NATO’da kritik toplantı
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Avrupa Birliği'ne 'şantaj' suçlaması
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ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü
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ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü
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İran'dan "birlik olalım" çağrısı
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Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı
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Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı
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