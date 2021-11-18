18 Kasım 2021 Perşembe
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“Yakın gelecekte müttefik olabiliriz"
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'Vaktim olsa her hafta alışverişe gelirim'
Endişeler ortaya çıktı
TL'nin değer kaybı Garanti Bankası'nı vurdu
Üç yıllık hurda!
Bakanlıktaki büyük israf Sayıştay raporlarında
Tartışma devam ediyor
AKP'nin kurucu isminden 50+1 açıklaması
'Askeri casusluk' suçu yöneltilmişti
Gözaltına alınan İsrailli çift hakkında gelişme
Hayat kısa Erbaş harcıyor
Diyanet dur durak bilmiyor
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia
Soylu ve Albayrak için nasıl mücadele etti?
"İtalya'da görüşmelerimiz oldu"
Marcao'nun menajerinden flaş transfer açıklaması!
İhalelere abone oldu
AKP’den aday adayı Fatih Erol’un iş saadeti
‘Kıyaklar’ torbası
AKP'nin sunduğu tekliften şirketlere piyango çıktı
Başkan görevi bırakıyor!
Suudi patron Premier Lig'i karıştırdı
Sosyal medyada gündem olmuştu
Sefo o okulda konser verecek
Sevim Emre açıkladı
Orhan Gencebay'ın hakkındaki iddialar doğru çıktı
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Ekonomi
Bakanlıktan döviz büroları açıklaması
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Altın tarihi zirvesini gördü
Ekonomi
18 Kasım
Nobelli ekonomistten kritik Türkiye yorumu
Ekonomi
18 Kasım
Otomotiv devinden ‘Türkiye’ kararı: Fiyatı belli oldu
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18 Kasım
Geri dönüş açıklaması! "Yaya olarak yola çıkabilirdim"
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Emre Kongar
Helalleşme üzerine: Derviş, üslup ve testi
Mustafa Balbay
‘Baban bile olsa ikiden fazla oy verme!’
Orhan Bursalı
Kişiye özgü anayasa elbisesi dikerseniz, şimdi eyvah ne yaptık dersiniz..
Ergin Yıldızoğlu
Bir ‘çılgınlığın’ metodu
Barış Terkoğlu
AKP’lilerin utandıran ‘terör’ eylemi
Olaylar Ve Görüşler
Sütümüzü bozdular - Burhanettin BULUT
Erdal Sağlam
Faiz ısrarı, duvara çarpana kadar sürecek
Barış Pehlivan
Karakolda özel muamelenin sırrı
Mehmet Ali Güller
Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açılımı
Zeynep Oral
‘80 nedir ki? 4 kere 20!’
Yazgülü Aldoğan
Helalleşme artı hesaplaşma!
Bedri Baykam
Sokak yobazlarının hak ettikleri ceza
Hikmet Altınkaynak
Metin Cengiz’in başarısı
Spor
18 Kasım
Fatih Terim 33. kez derbi sahnesinde!
Sağlık
18 Kasım
Bebeğe anne karnında müdahale edildi
Spor
18 Kasım
Fenerbahçe'de yıldız isimle ilgili sürpriz karar
Türkiye
17 Kasım
"AKP'nin ilham kaynağı" hakkında suç duyuruları
Spor
18 Kasım
Sude Yaren Uzunçavdar'dan bronz madalya
Türkiye
18 Kasım
Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP’den tepki
Türkiye
18 Kasım
Antalya Havalimanı için ‘Acele adrese teslim ihale’
Türkiye
18 Kasım
Meteoroloji'den 11 kent için kritik uyarı
Spor
18 Kasım
Pjanic Beşiktaş'ın da başını ağrıttı!
Türkiye
18 Kasım
Kaçak tütün operasyonu: 46 gözaltı
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Spor
18 Kasım
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Galatasaray'da derbi öncesi gündem Fernando Muslera
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17 Kasım
Ümit Karan'dan Galatasaray yıllarıyla ilgili flaş itiraf
Spor
17 Kasım
Xavi'nin ardından Barcelona'da Messi ve Iniesta ihtimali
Spor
17 Kasım
ÖZEL | Kulüpler anket yaptı; ideal hakem nasıl olmalı?
Spor
17 Kasım
İşte Beşiktaş'ın düzenlenemeyen genel kurulunun tarihi!
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İşte koronavirüsün psikolojik etkileri...
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Hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü
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'Çay ve kahve tüketimi felç ve demans riskini azaltıyor'
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27 yıldır denizden salyangoz çıkarıyor
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İflasın eşiğindeki Evergrande'den yeni adım
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Özgür Demirtaş çağrıda bulundu: Gelin dönün bu yoldan
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Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni keşfedilmiş olabilir
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Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kadına yönelik şiddete karşı şalvar ve topuklu ayakkabı
AKP ve MHP'de çöküş
Türkiye'nin tercihi yine 'çay' oldu
Hasadı başladı, kilosu 40 TL
Gelenin açtığı, gidenin kapattığı 'kapılı' köy
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76. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu
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18 Kasım
İş Sanat'tan Nâzım Hikmet şiir dinletisi
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18 Kasım
Mimar Sinan mezunlarına Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
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Kitap
18 Kasım
BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
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18 Kasım
Doğumunun 115. yılında Sait Faik ve Rum kahramanları
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Tepkisel bir atak, yeni bir yoklama
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18 Kasım
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18 Kasım
Sınır tanımaz suç manzaraları!
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18 Kasım
Anıl Cihan: ‘Her gün, ölümün eşiğindeyiz!’
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