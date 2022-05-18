  • DOLAR 15,9374 %0,2819
  • EURO 16,7438 %-0,1812
  • ALTIN 934,8080 %0,7943

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Mustafa Balbay

SADAT: Seçimden daha fazlası!

Mustafa Balbay

Olaylar Ve Görüşler

Sovyet-Fin savaşının anımsattıkları - Prof. Dr. Cengiz KUDAY

Cumhuriyet Yazarlar

Zülal Kalkandelen

103 yıl önce ufkun ötesini gördü

Zülal Kalkandelen

Barış Doster

ABD’nin hesabı, NATO’nun genişlemesi

Barış Doster

Tuncay Mollaveisoğlu

Çürümenin fotoğrafı

Tuncay Mollaveisoğlu

Barış Pehlivan

Doğu seçmeni ezberi bozacak mı

Barış Pehlivan

Adnan Dinçer

Öğrencim Abdullah Avcı (1)

Adnan Dinçer

Öztin Akgüç

Enflasyonla mücadele

Öztin Akgüç

Elçin Poyrazlar

‘Millet’ Bahçesi projesi

Elçin Poyrazlar
Dikkat çeken paylaşım: Mesaj verdi
Türkiye 18 Mayıs

Dikkat çeken paylaşım: Mesaj verdi
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi!
Spor 18 Mayıs

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi!
Fiyatlar yükseldi, yurttaşlar ikinci el ürüne yöneldi
Ekonomi 18 Mayıs

Fiyatlar yükseldi, yurttaşlar ikinci el ürüne yöneldi
Beşiktaş'ta başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı
Spor 18 Mayıs

Beşiktaş'ta başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı
Biden'ın Twitter hesabı için ilginç iddia
Dünya 18 Mayıs

Biden'ın Twitter hesabı için ilginç iddia
'Bunlar aşağılık tavırlar'
Spor 18 Mayıs

'Bunlar aşağılık tavırlar'
'Elektriğe yüzde 100 zam yolda!'
Türkiye 18 Mayıs

'Elektriğe yüzde 100 zam yolda!'
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Türkiye 18 Mayıs

Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Almanya'da bir kasabada kedilerin dışarı çıkması yasak
Dünya 18 Mayıs

Almanya'da bir kasabada kedilerin dışarı çıkması yasak
Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
Türkiye 18 Mayıs

Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor

Ekonomi Haberleri

'Altının gramı bin liranın üzerine çıkacak'
Ekonomi 18 Mayıs

'Altının gramı bin liranın üzerine çıkacak'
'Yıkımlar yaratmaya devam ediyor'
Ekonomi 18 Mayıs

'Yıkımlar yaratmaya devam ediyor'
New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi 18 Mayıs

New York borsası düşüşle açıldı
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
Ekonomi 18 Mayıs

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Ekonomi 18 Mayıs

Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot elektrik piyasasının işlem hacmi daraldı
Ekonomi 18 Mayıs

Spot elektrik piyasasının işlem hacmi daraldı

Spor Haberleri
Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı
Spor 18 Mayıs

Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı
Milli boksör Ayşe Çağırır finalde!
Spor 18 Mayıs

Milli boksör Ayşe Çağırır finalde!
Portekizli yıldızın lüks tutkusu dudak uçuklattı!
Spor 18 Mayıs

Portekizli yıldızın lüks tutkusu dudak uçuklattı!
Kayserili baba-kız şampiyon oldu
Spor 18 Mayıs

Kayserili baba-kız şampiyon oldu
Savaş yanlısı sembol kullanmıştı... Cezası belli oldu!
Spor 18 Mayıs

Savaş yanlısı sembol kullanmıştı... Cezası belli oldu!
Nottingham Forest adım adım Premier Lig'e!
Spor 18 Mayıs

Nottingham Forest adım adım Premier Lig'e!

Yaşam Haberleri

Derya Tuna: 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok'
Yaşam 18 Mayıs

Derya Tuna: 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok'
DSÖ açıkladı: Hipertansiyonlu kişi sayısı 2 katına çıktı
Yaşam 17 Mayıs

DSÖ açıkladı: Hipertansiyonlu kişi sayısı 2 katına çıktı
Türkiye’de her 3 kişiden 1’i hipertansiyon hastası
Yaşam 18 Mayıs

Türkiye’de her 3 kişiden 1’i hipertansiyon hastası
Uzmanı açıkladı: Obeziteyi artıran faktörler nelerdir?
Yaşam 18 Mayıs

Uzmanı açıkladı: Obeziteyi artıran faktörler nelerdir?
Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı
Yaşam 18 Mayıs

Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı
Covid-19 geçirenler dikkat! Bu sorunlar görülebiliyor
Yaşam 17 Mayıs

Covid-19 geçirenler dikkat! Bu sorunlar görülebiliyor

Video Haberler Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit

Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı

Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor

Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı

Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
Torosları şakayıklarla şenlendi

Torosları şakayıklarla şenlendi
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
Bir aile yok oldu

Bir aile yok oldu
'Bunlar aşağılık tavırlar'

'Bunlar aşağılık tavırlar'

Dünyadan Haberler

Hırvatistan'dan Türkiye mesajı
Türkiye 18 Mayıs

Hırvatistan'dan Türkiye mesajı
Rusya'dan İsveç'e uyarı
Dünya 18 Mayıs

Rusya'dan İsveç'e uyarı
Hindistan’da fabrikanın duvarı çöktü: 12 ölü, 13 yaralı
Dünya 18 Mayıs

Hindistan’da fabrikanın duvarı çöktü: 12 ölü, 13 yaralı
İsrail'den Ukrayna'ya kask ve çelik yelik yardımı
Dünya 18 Mayıs

İsrail'den Ukrayna'ya kask ve çelik yelik yardımı
İtalya'dan Finlandiya ve İsveç'e destek
Dünya 18 Mayıs

İtalya'dan Finlandiya ve İsveç'e destek
AB'den Ukrayna'ya yeni mali destek
Dünya 18 Mayıs

AB'den Ukrayna'ya yeni mali destek

Foto Haberleri Tümü

İstanbul'un gizemli yeraltı tünelleri nerede kavuşuyor?

İstanbul'un gizemli yeraltı tünelleri nerede kavuşuyor?
Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Megan Fox'la yaşadığı ilişki gündemde: Machine Gun Kelly

Megan Fox'la yaşadığı ilişki gündemde: Machine Gun Kelly
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir?
İzmir Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na kabul edildi

İzmir Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na kabul edildi
Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıkl

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıkl

Kitap

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!
Kitap 18 Mayıs

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!
Say Yayınları’ndan ‘101 Dizisi’
Kitap 18 Mayıs

Say Yayınları’ndan ‘101 Dizisi’
Ah bu hikâyeler!
Kitap 18 Mayıs

Ah bu hikâyeler!

Günün Gazete Manşetleri

E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları