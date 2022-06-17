17 Haziran 2022 Cuma
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DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda
Bir ülke daha 'Euro'ya geçiyor
Sağlık çalışanları düzenlemesi TBMM'den geçti
ABD'den Rusya'ya gıda üzerinden sert sözler
Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla bir araya geldi
‘Hurdalar’ gökyüzünde
Bakanlıktan THK uçaklarını uçurma kararı
Eğitim İş’ten MEB’e karne:
'Gerici ve piyasacı eğitime öğrencileri feda ettiler'
29. madde endişelendirdi
AKP’liler bile kendine karşı
Arınç ile tokalaşmadığı iddialarına yanıt
'Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin'
AKP'nin içerisi iyice kaynıyor
Metiner'den Arınç'a: 'Partide tutanlara yazıklar olsun'
YSK soruyu cevaplamadı
Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?
Erdoğan 'her şeyin' farkındaymış
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan açıklama
'HDP' vurgusu
Eski MHP'li vekilden 'yeni ittifak kurulacak' iddiası
Rütbelerinin söküleceği iddia edilmişti
Hanefi Avcı savunma yaptı
29. madde ne anlama geliyor?
Retweet ya da yorum da suç sayılabilir!
Pakdemirli 'hurda' diye kaldırmıştı
THK'nin yangın söndürme uçakları hizmete hazır
'Bakan buraya gelecek, evladım can çekişiyor!'
Bakanlık önünde ikinci protesto
Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı
Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
Bunu da gördük!
00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
Öğretmenlere zorunlu görev
Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
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DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda
Bir ülke daha 'Euro'ya geçiyor
Sağlık çalışanları düzenlemesi TBMM'den geçti
ABD'den Rusya'ya gıda üzerinden sert sözler
Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla bir araya geldi
İstanbul’da hafta sonu için ulaşım kararı
Berkin Elvan vurulduğu sokakta anıldı
Hayvanseverlerden öldürülen 'Paşa' köpek için eylem
Teknolojik ürün satıcılarına rekabet soruşturması
Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu!
Zelenski: Zaferimiz, Avrupa'nın güvenliği için önemli
Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI
Emre Kongar
Dil aracılığıyla düşünceyi biçimlendirmek
Ali Sirmen
‘Tarihi yazan biz, yapan siz!’
Özdemir İnce
Hangi ensar nasıl muhacir?
Olaylar Ve Görüşler
Bilim ve yaşam yolculuğu - Halil AKSU
Zülal Kalkandelen
Nankörlüğün dik âlâsı
Özgen Acar
Türk sporu, yabancı oyuncular!
Barış Pehlivan
Saray’a “Paramızı verin” ihtarı
Sertaç Eş
Sofranın yutan elemanı
Şahin Aybek
YKS’ye girecekler bu yazıyı mutlaka okumalı!
Selim Somçağ
ABD modelini Türkiye’de uygulamak-5
Özlem Yüzak
Mahşerin Dört Atlısı... Ve ötesi... TÜSİAD’dan çıkanlar...
Adnan Binyazar
Müftülerin tutumu...
Siyaset
17 Haziran
AYM ‘kabul edilemez’ bulmuştu: Yargı yolu tüketilmedi
Siyaset
17 Haziran
'Kurtuluşu ittifakta görüyorlar'
Türkiye
16 Haziran
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Türkiye
16 Haziran
Soyer’den Kılıçdaroğlu ve CHP kurmaylarına İzmir sunumu
Spor
16 Haziran
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
Türkiye
16 Haziran
Memurlar bordro yaktı
Siyaset
16 Haziran
CHP ve İYİ Parti'nin önergeleri reddedildi
Türkiye
16 Haziran
Özer'e 0 dolu karne
Türkiye
16 Haziran
Soylu'dan sığınmacı açıklaması
Türkiye
16 Haziran
Avusturya'dan SBK kararı!
Ekonomi Haberleri
Ekonomi
17 Haziran
Aydın'dan mazotta ÖTV indirimi talebi
Ekonomi
17 Haziran
Kilosu 250 TL'yi bulması bekleniyor
17 Haziran
Tüm gözler 23 Haziran'a çevrildi
Ekonomi
17 Haziran
Yaz tatili için 'Yüzde 30'un finansal kaygıları var'
17 Haziran
Hong Konglu Cathay Pacific, 4 bin personel alacak
Ekonomi
16 Haziran
Türkiye için çarpıcı senaryo
Spor Haberleri
Spor
16 Haziran
Nijeryalı yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!
Spor
16 Haziran
Premier Lig fikstürü belli oldu!
Spor
16 Haziran
Formula 1'den Avustralya kararı!
Spor
16 Haziran
ABD'li yıldız İstanbul'da kaldı!
Spor
16 Haziran
Süper Lig devi yeni hocasını arıyor!
Spor
16 Haziran
İspanyol oyuncu karar aşamasında!
Yaşam Haberleri
Sağlık
17 Haziran
Merdiven altı propolislere dikkat
Yaşam
17 Haziran
'Yaz tatilini kişisel gelişimi için fırsata çevirin'
Yaşam
17 Haziran
Uzmanından su tüketimine ilişkin uyarı
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17 Haziran
Üniversite sınavına gireceklere beslenme tavsiyeleri
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17 Haziran
Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
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17 Haziran
Uyku eğitimi güvenli bağlanmayı etkiler mi?
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Bakanlık önünde ikinci protesto
İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
Trafikteki kavga çaycıda bitti
Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
'Kral çıplak demenin zamanıdır'
Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı
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Dünya
16 Haziran
Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı
Türkiye
16 Haziran
İran neden Türkiye'yi seçti?
Türkiye
16 Haziran
AB'den Türkiye açıklaması
Türkiye
16 Haziran
NATO'dan Türkiye'ye övgü
Dünya
16 Haziran
Yunan muhalefetinden Miçotakis'e uyarı
Dünya
16 Haziran
Almanya'dan Rusya'ya çağrı
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Bilim Teknoloji
17 Haziran
Türkiye Uzay Ajansı, astronot başvuru süresini uzattı
Bilim Teknoloji
17 Haziran
6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi
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14 Haziran
800 bin yıl önce ateşin kullanımına dair izler bulundu
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Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
Atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor
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Kızılırmak kızıla bürünmüştü: Sebebi belli oldu
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Karnaval başladı: Kuşadası'nda Sokak Festivali coşkusu
Kültür ve Sanat Haberleri
Kültür-Sanat
15 Haziran
Antalya’ya caz yakışıyor: Akra Jaz
Kültür-Sanat
14 Haziran
Haldun Dormen diyorsa yaparsınız şekerim!
Kültür-Sanat
14 Haziran
Bilim ve sanatı birleştiren entelektüel: Erhan Karaesmen
Kitap
Kitap
17 Haziran
‘Opera Kahkahası ve Gençler için Elli Turfanda Miir’
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17 Haziran
‘Erhan Karaesmen’den Seçmeler’... Erdal Atabek’in yazısı
Kitap
17 Haziran
İlhan Durusel’den denemeler; ‘Otlar Çağırıyor’
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