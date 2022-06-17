  • DOLAR 17,3035 %0,0017
  • EURO 18,2241 %-0,1780
  • ALTIN 1026,41 %-0,63

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Emre Kongar

Dil aracılığıyla düşünceyi biçimlendirmek

Emre Kongar

Ali Sirmen

‘Tarihi yazan biz, yapan siz!’

Ali Sirmen

Özdemir İnce

Hangi ensar nasıl muhacir?

Özdemir İnce

Olaylar Ve Görüşler

Bilim ve yaşam yolculuğu - Halil AKSU

Cumhuriyet Yazarlar

Zülal Kalkandelen

Nankörlüğün dik âlâsı

Zülal Kalkandelen

Özgen Acar

Türk sporu, yabancı oyuncular!

Özgen Acar

Barış Pehlivan

Saray’a “Paramızı verin” ihtarı

Barış Pehlivan

Sertaç Eş

Sofranın yutan elemanı

Sertaç Eş

Şahin Aybek

YKS’ye girecekler bu yazıyı mutlaka okumalı!

Şahin Aybek

Selim Somçağ

ABD modelini Türkiye’de uygulamak-5

Selim Somçağ

Özlem Yüzak

Mahşerin Dört Atlısı... Ve ötesi... TÜSİAD’dan çıkanlar...

Özlem Yüzak

Adnan Binyazar

Müftülerin tutumu...

Adnan Binyazar
AYM ‘kabul edilemez’ bulmuştu: Yargı yolu tüketilmedi
Siyaset 17 Haziran

AYM ‘kabul edilemez’ bulmuştu: Yargı yolu tüketilmedi
'Kurtuluşu ittifakta görüyorlar'
Siyaset 17 Haziran

'Kurtuluşu ittifakta görüyorlar'
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Türkiye 16 Haziran

Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Soyer’den Kılıçdaroğlu ve CHP kurmaylarına İzmir sunumu
Türkiye 16 Haziran

Soyer’den Kılıçdaroğlu ve CHP kurmaylarına İzmir sunumu
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
Spor 16 Haziran

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
Memurlar bordro yaktı
Türkiye 16 Haziran

Memurlar bordro yaktı
CHP ve İYİ Parti'nin önergeleri reddedildi
Siyaset 16 Haziran

CHP ve İYİ Parti'nin önergeleri reddedildi
Özer'e 0 dolu karne
Türkiye 16 Haziran

Özer'e 0 dolu karne
Soylu'dan sığınmacı açıklaması
Türkiye 16 Haziran

Soylu'dan sığınmacı açıklaması
Avusturya'dan SBK kararı!
Türkiye 16 Haziran

Avusturya'dan SBK kararı!

Ekonomi Haberleri

Aydın'dan mazotta ÖTV indirimi talebi
Ekonomi 17 Haziran

Aydın'dan mazotta ÖTV indirimi talebi
Kilosu 250 TL'yi bulması bekleniyor
Ekonomi 17 Haziran

Kilosu 250 TL'yi bulması bekleniyor
Tüm gözler 23 Haziran'a çevrildi
17 Haziran

Tüm gözler 23 Haziran'a çevrildi
Yaz tatili için 'Yüzde 30'un finansal kaygıları var'
Ekonomi 17 Haziran

Yaz tatili için 'Yüzde 30'un finansal kaygıları var'
Hong Konglu Cathay Pacific, 4 bin personel alacak
17 Haziran

Hong Konglu Cathay Pacific, 4 bin personel alacak
Türkiye için çarpıcı senaryo
Ekonomi 16 Haziran

Türkiye için çarpıcı senaryo

Spor Haberleri
Nijeryalı yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!
Spor 16 Haziran

Nijeryalı yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!
Premier Lig fikstürü belli oldu!
Spor 16 Haziran

Premier Lig fikstürü belli oldu!
Formula 1'den Avustralya kararı!
Spor 16 Haziran

Formula 1'den Avustralya kararı!
ABD'li yıldız İstanbul'da kaldı!
Spor 16 Haziran

ABD'li yıldız İstanbul'da kaldı!
Süper Lig devi yeni hocasını arıyor!
Spor 16 Haziran

Süper Lig devi yeni hocasını arıyor!
İspanyol oyuncu karar aşamasında!
Spor 16 Haziran

İspanyol oyuncu karar aşamasında!

Yaşam Haberleri

Merdiven altı propolislere dikkat
Sağlık 17 Haziran

Merdiven altı propolislere dikkat
'Yaz tatilini kişisel gelişimi için fırsata çevirin'
Yaşam 17 Haziran

'Yaz tatilini kişisel gelişimi için fırsata çevirin'
Uzmanından su tüketimine ilişkin uyarı
Yaşam 17 Haziran

Uzmanından su tüketimine ilişkin uyarı
Üniversite sınavına gireceklere beslenme tavsiyeleri
Sağlık 17 Haziran

Üniversite sınavına gireceklere beslenme tavsiyeleri
Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
Sağlık 17 Haziran

Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
Uyku eğitimi güvenli bağlanmayı etkiler mi?
Sağlık 17 Haziran

Uyku eğitimi güvenli bağlanmayı etkiler mi?

Video Haberler Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Bakanlık önünde ikinci protesto

Bakanlık önünde ikinci protesto
İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet

İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
Trafikteki kavga çaycıda bitti

Trafikteki kavga çaycıda bitti
Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!

'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife

Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
'Kral çıplak demenin zamanıdır'

'Kral çıplak demenin zamanıdır'
Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?

Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı

Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı

Dünyadan Haberler

Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı
Dünya 16 Haziran

Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı
İran neden Türkiye'yi seçti?
Türkiye 16 Haziran

İran neden Türkiye'yi seçti?
AB'den Türkiye açıklaması
Türkiye 16 Haziran

AB'den Türkiye açıklaması
NATO'dan Türkiye'ye övgü
Türkiye 16 Haziran

NATO'dan Türkiye'ye övgü
Yunan muhalefetinden Miçotakis'e uyarı
Dünya 16 Haziran

Yunan muhalefetinden Miçotakis'e uyarı
Almanya'dan Rusya'ya çağrı
Dünya 16 Haziran

Almanya'dan Rusya'ya çağrı

Foto Haberleri Tümü

Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu

Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
Atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor

Atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı

İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı
Kızılırmak kızıla bürünmüştü: Sebebi belli oldu

Kızılırmak kızıla bürünmüştü: Sebebi belli oldu
Koruyucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Koruyucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Karnaval başladı: Kuşadası'nda Sokak Festivali coşkusu

Karnaval başladı: Kuşadası'nda Sokak Festivali coşkusu

Kitap

‘Opera Kahkahası ve Gençler için Elli Turfanda Miir’
Kitap 17 Haziran

‘Opera Kahkahası ve Gençler için Elli Turfanda Miir’
‘Erhan Karaesmen’den Seçmeler’... Erdal Atabek’in yazısı
Kitap 17 Haziran

‘Erhan Karaesmen’den Seçmeler’... Erdal Atabek’in yazısı
İlhan Durusel’den denemeler; ‘Otlar Çağırıyor’
Kitap 17 Haziran

İlhan Durusel’den denemeler; ‘Otlar Çağırıyor’

Günün Gazete Manşetleri

E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları