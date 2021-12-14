14 Aralık 2021 Salı
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'384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler'
'Kuyunun dibindeyiz!'
'Erdoğan'ın hemşehrileri' isyan etti
'Alt sıralarda bulunuyor'
Eğilmez'den, Erdoğan'ın 'Çin modeline' yanıt
"Hükümet hep birlikte ne yapabilirsek..."
Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
'Sürtüşmeler sürekli devam etti'
Konya katliamı sanığının ifadesi ortaya çıktı
'Omicron'a rağmen'
Bill Gates, pandeminin sonu için tarih verdi
'FETÖ’cüleri Erdoğan terfi ettirdi'
Kumpas davası hakimi konuştu
'Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilmesi bekleniyor'
'Ek bütçe hazırlığı' iddiası
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Lewis Hamilton'dan çok konuşulacak iddia!
Bildirici tepki gösterdi
Yandaş Sabah'tan çifte standart
'Kuran’la buluşturmalıyız'
Ali Erbaş'tan 'Romanların musikisi' açıklaması
Sevgilisi yaşamını yitirdi
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'Arabamın üzerinde buldum'
YouTuber Oğuzhan Uğur'a 'mermili' tehdit
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Türkiye
‘OHAL ilan edilebilir’ diyen Özgenç’ten yeni açıklama
Türkiye
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Türkiye
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‘Ekonomik kriz' forumu düzenleyen öğrencilere gözaltı
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Pfizer'dan Covid-19 ilacı müjdesi
Spor
14 Aralık
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi
CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI
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Demokrasinin ve liranın düşmanları
Ali Sirmen
AKP muhafazakâr demokrat olamaz
Mustafa Balbay
Karamollaoğlu ile sohbet: ‘Bu nas değil, akıldışılık!’
Orhan Bursalı
Ha gayret, Boğaziçi Üniversitesi’ni yok etmeye bir adım kaldı!
Şükran Soner
Saray’ın siyasal rantı uğruna ‘açık bütçe’ batıyor
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İktisat çoğu kez dış politik duruşu tayin eder - Prof. Dr. Mithat BAYDUR
Özdemir İnce
Nihayet ‘Türkler ve Avrupa’
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İktidar, ‘Körfez-Karadeniz hattında’ yeni bir role mi soyunuyor?
Erdal Sağlam
Artık TL için tahmin bile yapılamıyor
Barış Pehlivan
Ayhan Bilgen, adını ne koyacak?
Dikmen Gürün
Tiyatro Müzesi sorunumuz
Hilmi Türkay
Gol sağanağı
Ebru Kılıçoğlu
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Ayvalık'ta yine çevre felaketi
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Babacan iktidara seslendi: Fail sizsiniz!
Türkiye
14 Aralık
Adliye önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Bilgen'in masasındaki üç isim
Türkiye
14 Aralık
Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı
Türkiye
14 Aralık
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Türkiye
14 Aralık
Nebati’nin asgari ücret açıklamasına Erkan Baş'tan tepki
Türkiye
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Cinsel saldırı girişimine uğramıştı; yaşananları anlattı
Türkiye
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Türkiye
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Erdoğan'ın 'diploması' için bir başvuru daha
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Spor
14 Aralık
Galatasaray'ın Sivasspor maçındaki pozisyon penaltı mı?
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14 Aralık
Kaptanlığı alınan Aubameyang kadro dışı kaldı
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14 Aralık
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Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu
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14 Aralık
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni hedefini açıkladı
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14 Aralık
'Enflasyon yükseldikçe ekmek kuyrukları uzuyor...'
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Kültür ve Sanat Haberleri
Kültür-Sanat
14 Aralık
SAMDOB ‘Yunus Emre’ balesi dünya prömiyeri gerçekleşti
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14 Aralık
Norma Operası, İstanbul Süreyya Opera Sahnesi’nde
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Uluslararası Mizah Festivali İzmir'de
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Muzip, bilge bir ölümsüz; Kavafis!
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Ergen edebiyatının gerekliliği...
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