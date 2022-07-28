28 Temmuz 2022 Perşembe
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Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne atama
ABB'nin web sitesine Ankapark sayfası eklendi
Soylu'dan 'polis intiharları' sorusuna yanıt
Mansur Yavaş "dünyada ilk ve tek" diyerek duyurdu
Galatasaray berabere kaldı!
Fetva tepki çekti
'Diyanet’in işi AKP’yi aklamak'
Borç batağındayız!
Yurttaşa yaşam pahalılığı ve siyasi tercihleri soruldu
ADD Genel Başkanı Bozkurt:
'Diyanet dine en büyük zararı veriyor'
Sağlıkta riskliler için çağrı:
'Uzaktan rapora geri dönülsün'
Uzmanlar uyardı
‘Sökülecek gemi zamana yayılmış iş cinayeti’
Tarikatlara kapı aralanıyor
Bakıcı ve kreşler cep yakıyor
Atatürk’e büyük ayıp
Yedi yıldır büstü yaptıramadılar
Beş saatlik ders bir saatlik ödeme
Öğretmene ‘ücretli kölelik’te ısrar
Haberimiz ülke gündemine oturdu
Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
Boğaziçi'nde dekan istifa edince...
Kayyum İnci, kendisini Hukuk Fakültesi'ne dekan atadı!
Fed Başkanı Jerome Powell'dan açıklama
ABD'de faiz artırımı sürecek mi?
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir ilk
Rusya ile ABD arasında kritik temas
Golün ardından...
Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!
Uzatmalarda yıkıldı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
George Floyd’un ölümüne neden olmuşlardı
2 eski polis memurunun cezaları belli oldu
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Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne atama
ABB'nin web sitesine Ankapark sayfası eklendi
Soylu'dan 'polis intiharları' sorusuna yanıt
Mansur Yavaş "dünyada ilk ve tek" diyerek duyurdu
Galatasaray berabere kaldı!
İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gitti
İspanya hükümeti: Tüm bedenler plaj bedenidir
Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması!
Beşiktaş'ta duygusal veda!
BES’ten Sarp Gümrük Kapısı'nda 'mobbing' protestosu
Gölge yapıyor diye cami bahçesindeki ağaçları kestiler!
Kocaeli'de iş cinayeti
CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI
Emre Kongar
‘Bay Kemal’ umudu
Mustafa Balbay
Tahran Zirvesi... Suriye çukuru!
Orhan Bursalı
Tek parti çıkarı mı, ülke çıkarı mı? - 2
Ergin Yıldızoğlu
‘Hiç kimse’yi beklerken
Barış Terkoğlu
FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
Olaylar Ve Görüşler
Mafyalaşan yargı - Bülent YÜCETÜRK
Mehmet Ali Güller
15 Temmuz raporundaki ‘erken doğum’ ayrıntısı
Zeynep Oral
Balıkçıyı tanımak
Yazgülü Aldoğan
Başsağlığı ve özür
Bedri Baykam
Cezaevlerimizin durumu içler acısı
Şahin Aybek
Özel kurumlarda çalışan öğretmenler niye Birlik Sendikası’na üye olmalılar?
Hilmi Türkay
Böyle mi olacaktı?
Hikmet Altınkaynak
Basının ve edebiyatın işlevi
Eğitim
27 Temmuz
Sınavlarda barajın kaldırılması kime yaradı?
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28 Temmuz
İBB’den iki yeni vapur hattı
Dünya
27 Temmuz
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Spor
27 Temmuz
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
Dünya
27 Temmuz
Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü
Ekonomi
27 Temmuz
Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Türkiye
27 Temmuz
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Foto Galeri
27 Temmuz
'En ağır maymun çiçeği hastası sensin'
Dünya
27 Temmuz
Irak'ta Sadr yanlıları parlamento binasını bastı
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27 Temmuz
Serel işçileri sendikaları için eylemde
Ekonomi Haberleri
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Meta’nın çeyrek cirosu ilk defa düştü
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28 Temmuz
Avrupa otomotiv pazarı daraldı
Ekonomi
28 Temmuz
Tarlalarda milyonluk ’organik halı’ nöbeti
Ekonomi
28 Temmuz
Ömrünü tamamlayan taşıtlardan yaklaşık 3 milyon TL gelir
Ekonomi
28 Temmuz
Türkiye'den 68 milyon dolarlık bisiklet ihracatı
Ekonomi
27 Temmuz
Dolar/TL'de her saat yeni rekor
Spor Haberleri
Spor
27 Temmuz
Fenerbahçe'de yeni hedef Avrupa Ligi!
Spor
27 Temmuz
Fenerbahçe penaltıdan yararlanamadı!
Spor
27 Temmuz
Fenerbahçe, Kiev maçında 10 kişi kaldı!
Spor
27 Temmuz
Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu!
Spor
27 Temmuz
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray paylaşımı!
Spor
27 Temmuz
Yattara'nın yeni adresi belli oldu!
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28 Temmuz
Otizmle mücadele ederken TikTok fenomeni oldu
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'Gizemli hepatit en çok çocukları etkiliyor'
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YKS adaylarına öneriler: 'İnceleyin'
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28 Temmuz
Uzmanı uyardı: bebek için 'güven duygusu' önemli
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'Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor'
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Böyle mi olacaktı?
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O anlar kameraya işte böyle yansıdı
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Halil Ergün: 'Baskıcı dizileri kabul etmiyorum'
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Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
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Rus Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı
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Pakistan'dan Hindistan'a CPEC tepkisi:
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Bilim ve Teknoloji Haberleri
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Ay'a giden 2. astronotun ceketi rekor fiyata satıldı
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26 Temmuz
'Eski Instagram geri gelsin' kampanyası başlatıldı
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24 Temmuz
Dev teleskop, 660 nötron yıldızı tespit etti!
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Reuters dünyaya böyle duyurdu
Müge Anlı'nın erkek kardeşi sosyal medyanın gündeminde
Çöp evden kurtarılan çocuktan kötü haber
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Fiyatı en çok düşen ve yükselen emtialar
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27 Temmuz
‘Yer Gök Oya’ konuklarını bekliyor
Kültür-Sanat
27 Temmuz
İsmail Acar'dan 'Nuh' sergisi
Kültür-Sanat
26 Temmuz
Müzisyenlerin ortak cümlesi: Müzik yasaklanamaz
Kitap
Kitap
28 Temmuz
Toews: ‘Kadınların birçoğu kapalı topluluklarda tutsak!’
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28 Temmuz
Halid Ziya’dan ‘Bir Acı Hikâye’
Kitap
28 Temmuz
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