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CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Emre Kongar

‘Bay Kemal’ umudu

Emre Kongar

Mustafa Balbay

Tahran Zirvesi... Suriye çukuru!

Mustafa Balbay

Orhan Bursalı

Tek parti çıkarı mı, ülke çıkarı mı? - 2

Orhan Bursalı

Ergin Yıldızoğlu

‘Hiç kimse’yi beklerken

Ergin Yıldızoğlu

Barış Terkoğlu

FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!

Barış Terkoğlu

Olaylar Ve Görüşler

Mafyalaşan yargı - Bülent YÜCETÜRK

Cumhuriyet Yazarlar

Mehmet Ali Güller

15 Temmuz raporundaki ‘erken doğum’ ayrıntısı

Mehmet Ali Güller

Zeynep Oral

Balıkçıyı tanımak

Zeynep Oral

Yazgülü Aldoğan

Başsağlığı ve özür

Yazgülü Aldoğan

Bedri Baykam

Cezaevlerimizin durumu içler acısı

Bedri Baykam

Şahin Aybek

Özel kurumlarda çalışan öğretmenler niye Birlik Sendikası’na üye olmalılar?

Şahin Aybek

Hilmi Türkay

Böyle mi olacaktı?

Hilmi Türkay

Hikmet Altınkaynak

Basının ve edebiyatın işlevi

Hikmet Altınkaynak
Sınavlarda barajın kaldırılması kime yaradı?
Eğitim 27 Temmuz

Sınavlarda barajın kaldırılması kime yaradı?
İBB’den iki yeni vapur hattı
Yerel Yönetimler 28 Temmuz

İBB’den iki yeni vapur hattı
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Dünya 27 Temmuz

Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
Spor 27 Temmuz

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü
Dünya 27 Temmuz

Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü
Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Ekonomi 27 Temmuz

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Türkiye 27 Temmuz

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
'En ağır maymun çiçeği hastası sensin'
Foto Galeri 27 Temmuz

'En ağır maymun çiçeği hastası sensin'
Irak'ta Sadr yanlıları parlamento binasını bastı
Dünya 27 Temmuz

Irak'ta Sadr yanlıları parlamento binasını bastı
Serel işçileri sendikaları için eylemde
Siyaset 27 Temmuz

Serel işçileri sendikaları için eylemde

Ekonomi Haberleri

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Meta’nın çeyrek cirosu ilk defa düştü
Ekonomi 28 Temmuz

Meta’nın çeyrek cirosu ilk defa düştü
Avrupa otomotiv pazarı daraldı
Ekonomi 28 Temmuz

Avrupa otomotiv pazarı daraldı
Tarlalarda milyonluk ’organik halı’ nöbeti
Ekonomi 28 Temmuz

Tarlalarda milyonluk ’organik halı’ nöbeti
Ömrünü tamamlayan taşıtlardan yaklaşık 3 milyon TL gelir
Ekonomi 28 Temmuz

Ömrünü tamamlayan taşıtlardan yaklaşık 3 milyon TL gelir
Türkiye'den 68 milyon dolarlık bisiklet ihracatı
Ekonomi 28 Temmuz

Türkiye'den 68 milyon dolarlık bisiklet ihracatı
Dolar/TL'de her saat yeni rekor
Ekonomi 27 Temmuz

Dolar/TL'de her saat yeni rekor

Spor Haberleri
Fenerbahçe'de yeni hedef Avrupa Ligi!
Spor 27 Temmuz

Fenerbahçe'de yeni hedef Avrupa Ligi!
Fenerbahçe penaltıdan yararlanamadı!
Spor 27 Temmuz

Fenerbahçe penaltıdan yararlanamadı!
Fenerbahçe, Kiev maçında 10 kişi kaldı!
Spor 27 Temmuz

Fenerbahçe, Kiev maçında 10 kişi kaldı!
Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu!
Spor 27 Temmuz

Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu!
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray paylaşımı!
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Umut Bozok'tan flaş Galatasaray paylaşımı!
Yattara'nın yeni adresi belli oldu!
Spor 27 Temmuz

Yattara'nın yeni adresi belli oldu!

Yaşam Haberleri

Otizmle mücadele ederken TikTok fenomeni oldu
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Otizmle mücadele ederken TikTok fenomeni oldu
'Gizemli hepatit en çok çocukları etkiliyor'
Sağlık 28 Temmuz

'Gizemli hepatit en çok çocukları etkiliyor'
YKS adaylarına öneriler: 'İnceleyin'
Yaşam 28 Temmuz

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Uzmanı uyardı: bebek için 'güven duygusu' önemli
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Uzmanı uyardı: bebek için 'güven duygusu' önemli
'Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor'
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'Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor'
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Böyle mi olacaktı?

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Ukrayna, 'tahıl ticareti konusunda çalışmalar başladı'
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Toews: ‘Kadınların birçoğu kapalı topluluklarda tutsak!’
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