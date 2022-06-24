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CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Emre Kongar

Seçmene selam, baskıya ve hortuma devam

Emre Kongar

Ali Sirmen

Seçim hazırlıkları

Ali Sirmen

Özdemir İnce

İnsan ve siyaset

Özdemir İnce

Olaylar Ve Görüşler

Hastanelerdeki randevu sorunu - Dr. Birgi TUNA

Cumhuriyet Yazarlar

Zülal Kalkandelen

Solda ittifak ülke için umut veriyor

Zülal Kalkandelen

Özgen Acar

Mülteciler sorunu boyutlarını aşıyor! (1)

Özgen Acar

Barış Pehlivan

Kim hangi koltuğa oturacak

Barış Pehlivan

Sertaç Eş

Savaşa doğru

Sertaç Eş

Jale Özgentürk

Ziyaret ‘sözde’ kaldı

Jale Özgentürk

Şahin Aybek

Türkiye’nin şu anda içinde olduğu ekonomik kriz aslında bir eğitim krizidir

Şahin Aybek

Selim Somçağ

ABD modelini Türkiye’de uygulamak - 6

Selim Somçağ

Özlem Yüzak

Bu kafayla daha çok orman yanar!

Özlem Yüzak

Adnan Binyazar

Işık taşları

Adnan Binyazar
Kaymakamlıkta korkutan yangın!
Türkiye 24 Haziran

Kaymakamlıkta korkutan yangın!
92 yaşındaki şahıs evli olduğu kadını öldürdü
Türkiye 24 Haziran

92 yaşındaki şahıs evli olduğu kadını öldürdü
IŞİD'e finansman sağlayan 12 şüpheliye gözaltı
Türkiye 24 Haziran

IŞİD'e finansman sağlayan 12 şüpheliye gözaltı
'Falaka' davasında ilk duruşma
Türkiye 24 Haziran

'Falaka' davasında ilk duruşma
İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
Türkiye 24 Haziran

İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
'Para için hiçbir yere gitmem'
Spor 24 Haziran

'Para için hiçbir yere gitmem'
'Topunuzun canı cehenneme'
Siyaset 24 Haziran

'Topunuzun canı cehenneme'
‘Kasayı Erdoğan’a atıyorum’ diyen esnaf serbest
Ekonomi 24 Haziran

‘Kasayı Erdoğan’a atıyorum’ diyen esnaf serbest
TÜİK'ten dikkat çeken karar: Verileri erteledi
Türkiye 24 Haziran

TÜİK'ten dikkat çeken karar: Verileri erteledi
İhale Kanunu’na Soylu ayarı
Türkiye 24 Haziran

İhale Kanunu’na Soylu ayarı

Ekonomi Haberleri

'Finansal tufanın şiddeti katmerlendi'
Ekonomi 24 Haziran

'Finansal tufanın şiddeti katmerlendi'
Küresel piyasalarda tahvil rallisi arası
Ekonomi 24 Haziran

Küresel piyasalarda tahvil rallisi arası
Enflasyon mayısta da BOJ'un hedefinin üzerinde açıklandı
24 Haziran

Enflasyon mayısta da BOJ'un hedefinin üzerinde açıklandı
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi 24 Haziran

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Euro'da son durum: Faiz kararı etkiledi mi?
24 Haziran

Euro'da son durum: Faiz kararı etkiledi mi?
Mayısta beyaz eşya satışı arttı, üretim düştü
Ekonomi 24 Haziran

Mayısta beyaz eşya satışı arttı, üretim düştü

Spor Haberleri
El Clasico'nun tarihleri belli oldu!
Spor 24 Haziran

El Clasico'nun tarihleri belli oldu!
1. Lig'in gol kralına Süper Lig kancası!
Spor 24 Haziran

1. Lig'in gol kralına Süper Lig kancası!
NBA Draft'ına Avrupa damgası!
Spor 24 Haziran

NBA Draft'ına Avrupa damgası!
Çetiner'den Buruk yorumu... 'Oraya çok yakışır'
Spor 24 Haziran

Çetiner'den Buruk yorumu... 'Oraya çok yakışır'
Fenerbahçeli yıldıza dev talip!
Spor 24 Haziran

Fenerbahçeli yıldıza dev talip!
Erden Timur'dan iyi kadro sözü
24 Haziran

Erden Timur'dan iyi kadro sözü

Yaşam Haberleri

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan yeni açıklama
Yaşam 24 Haziran

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan yeni açıklama
Mükremin Gezgin: Olaydan sonra dışarı çıkamıyorum
Yaşam 24 Haziran

Mükremin Gezgin: Olaydan sonra dışarı çıkamıyorum
Bir insan kirpiği büyüklüğünde bakteri keşfedildi
Dünya 24 Haziran

Bir insan kirpiği büyüklüğünde bakteri keşfedildi
Acun Ilıcalı, Survivor'ın final tarihini açıkladı
Yaşam 24 Haziran

Acun Ilıcalı, Survivor'ın final tarihini açıkladı
Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin
Sağlık 24 Haziran

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Uzmanından yaz ayları için beslenme önerisi
Sağlık 24 Haziran

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Vesely'nin ayrılığı, Berna Laçin'in kızını ağlattı!

Vesely'nin ayrılığı, Berna Laçin'in kızını ağlattı!
Siteden '30 bin TL' değerinde 4 bisiklet çaldı

Siteden '30 bin TL' değerinde 4 bisiklet çaldı

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Etiyopya'dan Tigraylı ayrılıkçılar açıklaması
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Etiyopya'dan Tigraylı ayrılıkçılar açıklaması
Kuzey Kore'den savunma ve caydırıcılık adımı
Dünya 24 Haziran

Kuzey Kore'den savunma ve caydırıcılık adımı
Mali'de askerler mayına çarptı
Dünya 24 Haziran

Mali'de askerler mayına çarptı
Fildişi Sahili ve İngiltere'den yeni iş birliği
Dünya 24 Haziran

Fildişi Sahili ve İngiltere'den yeni iş birliği
Moldova Cumhurbaşkanı AB kararını değerlendirdi
Dünya 24 Haziran

Moldova Cumhurbaşkanı AB kararını değerlendirdi
İngiltere'de Başbakan Johnson ara seçimlerde darbe aldı
Dünya 24 Haziran

İngiltere'de Başbakan Johnson ara seçimlerde darbe aldı

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İzmir’de “Hayatı Yakala”dılar

İzmir’de “Hayatı Yakala”dılar
Sıkılaşan para politikası hangi emtiayı, ne kadar vurdu?

Sıkılaşan para politikası hangi emtiayı, ne kadar vurdu?
İl olmaya yakın ilçeler belli oldu

İl olmaya yakın ilçeler belli oldu
Marmaris'te ciğerlerimiz yanıyor!

Marmaris'te ciğerlerimiz yanıyor!
Son seçim anketi yayımlandı

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Henrik Ibsen... Özgürlükler için yaşadı, yazdı!
Mine G. Kırıkkanat: ‘Aşk varsa, gerisi teferruattır!’
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Mine G. Kırıkkanat: ‘Aşk varsa, gerisi teferruattır!’
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Zeynep Taşdelen Tenteoğlu: ‘Romanda bir bağa girdim!’

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