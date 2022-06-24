24 Haziran 2022 Cuma
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'Ağza hoş gelmiyor ama...'
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Asgari ücret zammı ne olacak?
"Zam için 'var' da demedi, 'yok' da"
Protokol kuralını umursamadı
Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
'Manevi dünyamızın kandili...'
Erdoğan'dan gazetelere ilan
'İlk kararname hazırlanmaya başladı...'
Kim hangi koltuğa oturacak?
Kulislerde 'seçim tarihi' konuşuluyor
‘Erdoğan tartışma olmasını istemiyor’
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Eczacıbaşı çalışanlarına veda töreni
Portekizliden transfer açıklaması
'Galatasaray iddialarına güldüm'
Tek yön bilet dönemi
Seyahatlerin gidişi var dönüşü yok
Finansal boyutu belli oldu
Yayın anlaşmasında imzalar atıldı!
Nebati’den ilginç açıklamalar
'Her türlü pozisyona hazırım'
Korkutan 'İstanbul depremi' uyarısı
'Artık uzatmaları oynuyoruz'
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'Solda ittifak ülke için umut veriyor'
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MİT'ten operasyon: 'Raperin' kod adlı terörist etkisiz
Bir ilde daha ekmeğe zam!
Ustaosmanoğlu için Gülen'den de 'taziye'
Eski AKP'li isim hayatını kaybetti
Okan Buruk'tan forvet yanıtı! Takviye yapılacak mı?
Sandra Bullock, oyunculuğa ara verdiğini açıkladı
'Çıtır Çıtır Felsefe'deki 7 kitap 'muzır' ilan edildi
Ünlü televizyoncu kangren olmuştu: Parmağı alındı
İBB'den AKP'li belediyeye 270 bin TL para cezası
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Valilik açıkladı: 15 gün yasak
Orman yangını şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Özdemir İnce
İnsan ve siyaset
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Hastanelerdeki randevu sorunu - Dr. Birgi TUNA
Zülal Kalkandelen
Solda ittifak ülke için umut veriyor
Özgen Acar
Mülteciler sorunu boyutlarını aşıyor! (1)
Barış Pehlivan
Kim hangi koltuğa oturacak
Sertaç Eş
Savaşa doğru
Jale Özgentürk
Ziyaret ‘sözde’ kaldı
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Türkiye’nin şu anda içinde olduğu ekonomik kriz aslında bir eğitim krizidir
Selim Somçağ
ABD modelini Türkiye’de uygulamak - 6
Özlem Yüzak
Bu kafayla daha çok orman yanar!
Adnan Binyazar
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92 yaşındaki şahıs evli olduğu kadını öldürdü
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İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
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'Topunuzun canı cehenneme'
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