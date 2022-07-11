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CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Erdal Atabek

Cehalet iktidar olursa?..

Erdal Atabek

Ergin Yıldızoğlu

‘Adamlar’ böyle gidiyor!

Ergin Yıldızoğlu

Barış Terkoğlu

Erbakan’ın saklanan konuşması

Barış Terkoğlu

Olaylar Ve Görüşler

Atatürk, Ayasofya ve Kayser-i Rum - Prof. Dr. Salih ÖZBARAN

Cumhuriyet Yazarlar

Arif Kızılyalın

Faturayı çocuklar ödemesin

Arif Kızılyalın

Müjdat Gezen

Uğur Dündar

Müjdat Gezen

Mehmet Ali Güller

Biden’ın Suudi Arabistan ziyaretinin hedefi

Mehmet Ali Güller

Örsan K. Öymen

Sosyal demokrasi

Örsan K. Öymen

Ahmet Yavuz

Sağım solum ezber

Ahmet Yavuz

Necati Özkan

B40

Necati Özkan
Betona ‘Dur’ diyen başkan
Yerel Yönetimler 11 Temmuz

Betona ‘Dur’ diyen başkan
Sri Lanka Yatırım Teşvik Bakanı Perera’dan istifa kararı
Dünya 10 Temmuz

Sri Lanka Yatırım Teşvik Bakanı Perera’dan istifa kararı
Kurban kesmek yerine bağış yapanların sayısı artıyor
Dünya 10 Temmuz

Kurban kesmek yerine bağış yapanların sayısı artıyor
'Onların öfkesi size değil, bize'
Türkiye 10 Temmuz

'Onların öfkesi size değil, bize'
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Türkiye 10 Temmuz

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Nick Kyrgios kimdir?
Dünya 10 Temmuz

Nick Kyrgios kimdir?
İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
Türkiye 10 Temmuz

İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
İBB’den Esenyurt için nakit yardımı kararı
Türkiye 10 Temmuz

İBB’den Esenyurt için nakit yardımı kararı
Soylu'nun '700 bin Suriyeli bebek' açıklamasına yanıt
Siyaset 10 Temmuz

Soylu'nun '700 bin Suriyeli bebek' açıklamasına yanıt
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Türkiye 10 Temmuz

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ekonomi Haberleri

Dolar lüks suyu vurdu
Ekonomi 11 Temmuz

Dolar lüks suyu vurdu
Teknoloji devlerine Çin'den ceza
11 Temmuz

Teknoloji devlerine Çin'den ceza
Maaş zammında çalışan odaklı olmak şart
Ekonomi 11 Temmuz

Maaş zammında çalışan odaklı olmak şart
Geçen yıl 29.99'du bugün 66.90!
Ekonomi 10 Temmuz

Geçen yıl 29.99'du bugün 66.90!
Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
Ekonomi 10 Temmuz

Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
TESK'ten Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme çağrısı
Ekonomi 10 Temmuz

TESK'ten Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme çağrısı

Spor Haberleri
Pezzella, Fenerbahçe’ye yakın
11 Temmuz

Pezzella, Fenerbahçe’ye yakın
Galatasaray'da transferler için kritik hafta
11 Temmuz

Galatasaray'da transferler için kritik hafta
Fenerbahçe artık uluslararası borsada!
Spor 11 Temmuz

Fenerbahçe artık uluslararası borsada!
'Arda'ya da parantez açmak lazım'
Spor 10 Temmuz

'Arda'ya da parantez açmak lazım'
'Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterdi'
Spor 10 Temmuz

'Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterdi'
Lewandowski'nin yerine Harry Kane!
Spor 10 Temmuz

Lewandowski'nin yerine Harry Kane!

Yaşam Haberleri

Darüşşafaka'ya bu yıl 160 yeni öğrenci alınacak
Eğitim 11 Temmuz

Darüşşafaka'ya bu yıl 160 yeni öğrenci alınacak
İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Bayramda et miktarına dikkat
Sağlık 11 Temmuz

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Bayramda et miktarına dikkat
Badem sütü sağlığa yararlı mı, herkese uygun mu?
Sağlık 11 Temmuz

Badem sütü sağlığa yararlı mı, herkese uygun mu?
Uzmanından salgın uyarısı: 'Yaygınlaştırabilir'
Sağlık 11 Temmuz

Uzmanından salgın uyarısı: 'Yaygınlaştırabilir'
Diyet uzmanından 'katı yağ' uyarısı
Sağlık 11 Temmuz

Diyet uzmanından 'katı yağ' uyarısı
Bakanlıktan beslenme uyarısı: '5 temel besin grubu...'
Sağlık 11 Temmuz

Bakanlıktan beslenme uyarısı: '5 temel besin grubu...'

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Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
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Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı

Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
'Başbakan Boris Johnson istifa edecek'

'Başbakan Boris Johnson istifa edecek'
O anlar kameraya böyle yansıdı

O anlar kameraya böyle yansıdı
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Yakayı işte böyle ele verdiler

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Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
Sağlıkçılar ayağa kalktı!

Sağlıkçılar ayağa kalktı!

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Abe'nin partisi oylarını artırdı
Dünya 11 Temmuz

Abe'nin partisi oylarını artırdı
Suriye'ye giden insani yardımların süresi doldu
Dünya 11 Temmuz

Suriye'ye giden insani yardımların süresi doldu
Arjantin'de de halk sokağa döküldü
Dünya 10 Temmuz

Arjantin'de de halk sokağa döküldü
İşte Johnson'dan boşalan koltuk için öne çıkan adaylar
Dünya 10 Temmuz

İşte Johnson'dan boşalan koltuk için öne çıkan adaylar
İspanya'da kadınlara regl dönemi izni
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İspanya'da kadınlara regl dönemi izni
Bomba yapmaya çalışmış!
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Bomba yapmaya çalışmış!

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TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü

TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
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AKP artık birinci parti değil
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Körfezde bir ilk: Görme engelli kanocular yarıştı
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Gül hasadında büyük rekolte kaybı
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Gazeteler, asgari ücret zammını nasıl gördü?
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İncesaz’dan ‘Nota Albümü’
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İncesaz’dan ‘Nota Albümü’
'Değerler Prensibi'
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İki yaş ve üzeri çocuklar için üç yeni kitap!
Kitap 10 Temmuz

İki yaş ve üzeri çocuklar için üç yeni kitap!

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