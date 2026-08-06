Barınma krizi ve mülkiyet hakkı: "Konut İstifçiliği" sınırlandırılmalı mı?

Türkiye’de ve dünyada artan kira fiyatları, barınma krizini giderek derinleştiriyor. Bir yanda barınmanın en temel insan hakkı olduğunu ve konutun bir "yatırım aracına" dönüşmesinin piyasayı bozduğunu savunanlar; diğer yanda ise bunun meşru bir mülkiyet ve pasif gelir hakkı olduğunu belirtenler var. Kimi ülkeler çoklu ev sahipliğine ek vergiler ve kısıtlamalar getirirken, ülkemizde de bu tartışma giderek büyüyor. Peki siz bir kişinin yatırım ve pasif gelir amacıyla çok sayıda (örneğin 3'ten fazla) konuta sahip olması ve bunları kiraya vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?