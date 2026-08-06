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Barınma krizi ve mülkiyet hakkı: "Konut İstifçiliği" sınırlandırılmalı mı?
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Barınma krizi ve mülkiyet hakkı: "Konut İstifçiliği" sınırlandırılmalı mı?
Kalan süre: 26 gün,
Yayın tarihi: 6 Ağustos 2026
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2. veya 3. evden sonra katlanarak artan yüksek vergiler getirilerek bu durum caydırılmalı.
Barınma temel bir haktır, sınırsız bir yatırım ve servet birikimi aracına dönüştürülemez.
Hiçbir müdahale yapılmamalı. Kişilerin yatırım tercihlerine devlet karışmamalı.
Sorunun kaynağı çoklu ev sahipliği değil, devletin yeterli ve ucuz sosyal konut üretmemesi.
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