Cumhuriyet Gazetesi Logo
En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Sizce bu tutar geçinmek mümkün mü?
Paylaş
En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Sizce bu tutar geçinmek mümkün mü?
Kalan süre:
Yayın tarihi: 20 Temmuz 2026
Takip Et:
236 Kişi Katıldı
Kaldı
Kesinlikle yetersiz; açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan bu maaşla geçinmek imkansız.
Yapılan artış (%17.26) enflasyon karşısında kısa sürede eriyecektir, kalıcı bir rahatlama sağlamaz.
Bütçe imkanları doğrultusunda yapılmış, adımlardan biri olarak yeterlidir.
Fikrim yok / Kararsızım.
Paylaş