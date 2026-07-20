En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Sizce bu tutar geçinmek mümkün mü?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 3 bin 552 liralık artışla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. Emeklilere son yapılan zam yüzde 17.26'ya karşılık geldi. 2019'da emeklilerin yüzde 7'si en düşük emekli aylığı alırken, bu oran 2026'da yüzde 31'e yükseldi, her üç emekliden birinin en düşük emekli aylığına tabi olduğu ortaya çıktı. Sizce 23 bin 552 TL ile geçinmek mümkün mü?