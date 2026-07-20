En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Sizce bu tutar geçinmek mümkün mü?

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Kesinlikle yetersiz; açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan bu maaşla geçinmek imkansız.
Yapılan artış (%17.26) enflasyon karşısında kısa sürede eriyecektir, kalıcı bir rahatlama sağlamaz.
Bütçe imkanları doğrultusunda yapılmış, adımlardan biri olarak yeterlidir.
Fikrim yok / Kararsızım.
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