Sermaye piyasalarını sarsan dev fon krizinde asıl sorumluluğu nerede görüyorsunuz?

0 Kişi Katıldı
17 gün, Kaldı
SPK ve denetleyici kamu kurumlarının ihmali / geç müdahalesi
Siyasi nüfuz, kayırmacılık ve cezasızlık iddiaları
Fon yönetimlerinin ve piyasa aktörlerinin organize manipülasyonu
Hepsi / Sistematik denetimsizlik ve liyakat çöküşü
İlginizi Çekebilir
7955 Kişi Katıldı
20g. 16s. 12d. 11sn. Kaldı
Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
7871 Kişi Katıldı
Kaldı
CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?
6463 Kişi Katıldı
Kaldı
ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta Türkiye'nin tavrı sizce ne olmalı?
5668 Kişi Katıldı
1g. Kaldı
Sizce bugün gazetecilik ne kadar özgürce yapılabiliyor?