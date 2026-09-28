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Sermaye piyasalarını sarsan dev fon krizinde asıl sorumluluğu nerede görüyorsunuz?
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Sermaye piyasalarını sarsan dev fon krizinde asıl sorumluluğu nerede görüyorsunuz?
Kalan süre: 17 gün,
Yayın tarihi: 28 Eylül 2026
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SPK ve denetleyici kamu kurumlarının ihmali / geç müdahalesi
Siyasi nüfuz, kayırmacılık ve cezasızlık iddiaları
Fon yönetimlerinin ve piyasa aktörlerinin organize manipülasyonu
Hepsi / Sistematik denetimsizlik ve liyakat çöküşü
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