Sermaye piyasalarını sarsan dev fon krizinde asıl sorumluluğu nerede görüyorsunuz?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) müdahalesiyle tasfiye ve soruşturma kıskacına giren portföy yönetim şirketleri ile borsa işlemlerindeki manipülasyon iddiaları, on binlerce küçük yatırımcının tasarruflarını tehlikeye attı. Muhalefetin denetim zafiyeti ve siyasi nüfuz eleştirileriyle Meclis gündemine taşıdığı krizde; uzmanlar MASAK ve SPK’nin erken uyarı mekanizmalarındaki gecikmeye, piyasa aktörleri ise cezasızlık algısına dikkat çekiyor. Peki siz sermaye piyasalarını sarsan dev fon krizinde asıl sorumluluğu nerede görüyorsunuz?