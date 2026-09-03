Sizce okullarda kayıt parası fiilen bitti mi, kılık mı değiştirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "kesinlikle yasak" uyarılarına rağmen yeni eğitim yılı kayıtlarında 'zorunlu bağış', temizlik malzemesi ve öğretmen seçimi tarifeleri yine velilerin kâbusu oldu. Okullarda bütçe açığı velinin sırtına yüklenirken yurttaşın nabzını tutuyoruz: Sizce okullarda kayıt parası fiilen bitti mi, kılık mı değiştirdi?