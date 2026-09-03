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Sizce okullarda kayıt parası fiilen bitti mi, kılık mı değiştirdi?
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Sizce okullarda kayıt parası fiilen bitti mi, kılık mı değiştirdi?
Kalan süre: 739888 gün, 12 saat,
Yayın tarihi: 3 Eylül 2026
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739888 gün, 12 saat, Kaldı
Kılık değiştirdi; "gönüllü bağış", malzeme veya aidat adı altında alınıyor.
Aynen sürüyor; "kayıt parası" veya "öğretmen seçimi" için açıkça isteniyor.
Fiilen bitti; okulumuzda hiçbir zorlama veya ücret talebi olmadı.
Sorun okul yönetimlerinde değil, devletin yeterli bütçe ayırmamasında.
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