28 Ağustos Perşembe burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

28 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Parasal anlamda beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir sevgili koçlar. Kalıcılığı olmayan konular için enerjinizi düşürmeyin. Risk içeren ve önemli kararlar için uygun bir gün değil, birkaç gün sabretmenizde yarar var.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, kararlı yapınıza karşılık belirsiz ve istikrarsız konular kafanızı fazlasıyla meşgul ediyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, güven duygusu ve huzur istiyorsunuz. Beklediğiniz günler gelecek, daha sabırlı olmanız gerekiyor.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün iş hayatınız, yaşam alanınızın düzeni veya sağlık konuları gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenmek gerekebilir. Önemli kişilerle görüşmek ve kalıcı olmasını istediğiniz kararlar için uygun bir gün değil. Ertelediğiniz işlerinizi bugün bitirebilirsiniz.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler, özel hayatınızda işleri yoluna koyabileceğiniz bir gün. Ailenizle zaman geçirmek, sevdiklerinize zaman ayırmak için harika bir gün. Bugün ailenizden maddi destek görebilir, sağlık sorunlarınıza çözüm olabilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız.

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Arkadaş çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor olabilir. Sizi destekleyen kişilere karşı olan güven probleminizi bir an önce aşmanız gerekiyor. Aşamıyorsanız güven vermeyen kişileri hayatınızdan çıkartın. Bu şekilde kafanız rahat edecek.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Parasal anlamda yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yaşam kalitenizi arttıracak yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Sağlık konusunda beklenmedik gündemler olabilir. Hobilerinize zaman ayırın. Zaman yönetimi konusunda destek alın.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, güçlü hissedeceğiniz bir gün. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacaksınız. İlerlemenize engel olan konuları fark edip uzaklaşabilmek sizin için önemli. Kaybettiğinizi sandığınız gücünüzü bu şekilde yeniden elde edebileceksiniz.

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konularda derinleşebilir, yeni keşifler yapabilirsiniz. Sağlık sorunları gündemde olabilir fakat kökeninde ruhsal etkilerin olduğunu bilmelisiniz. Siz ruhen iyi hissetmeye başladıkça her şey düzelecek.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Yakın çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Tüm sorumluluğu üstlenmek psikolojiniz açısından iyi bir fikir olmayabilir. Bakış açınızı değiştirdikçe, sorumluluklarınızı dağıttıkça ve yardım istemeyi kabul ettikçe daha iyi hissedeceksiniz.

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün ekonomik konular ve iş hayatınız gündemde sevgili kovalar. Hümanist tavırlarınızın çok da değer görmediğini fark ediyorsunuz. Değerinizi anlamayan insanlara karşı biraz mesafeli olmalısınız. Bakış açınız çok değerli fakat bunu herkes anlamak zorunda değil.

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, parasal anlamda yakınlarınızdan destek görebileceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz, rüyalarınızı not alıp kendi psikolojiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.