Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün ticari ilişkiler ve yeni ortaklıklar, başlangıçlar için uygun bir gün sevgili akrepler. Yeni seyahat planları yapabilir, yeni maceralar, yeni bir bakış açısı kazandıracak ilişkilere kapı aralayabilirsiniz. Ufkunuzun genişleyeceği bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- Ele geçirilen matbaa ve tutuklamaları paylaştı!
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 'Üstadım durum pek de öyle değil galiba...'
- Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!