Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Değer gördüğünüzü hissettiğiniz bir gün. İnsanların ilgisini çekiyor ve güçlü hissediyorsunuz. Gelecek planlarınızı düşündükçe motivasyonunuz artıyor. Adım atmadan önce iç sesinizi dinleyin. Güvendiğiniz kişilerle birlikte hareket edin, fikir alışverişi yapın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet diyenler devleti yedi!
- AKP'li vekil istifa etti
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Katil Özyağcı'dan gazetecilere 'tetik' hareketi!
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!