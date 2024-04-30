Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden korumalısınız.
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