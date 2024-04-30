Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Nisan 2024 - 16:10

Güncelleme: 30 Nisan 2024 - 16:10

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden korumalısınız.